Zmiany w uldze na dziecko. Wyższe limity, do 120 i 60 tys. zł rocznie

Nowelizacja ustawy o PIT zakłada podwyższenie limitów dochodów uprawniających do ulgi na dziecko. Proponowane zmiany obejmują m.in. zwiększenie limitu przychodów dla rodzin z czwórką lub więcej dzieci do 120 tys. zł rocznie oraz wyższe progi dochodowe dla rodziców wychowujących jedno dziecko.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opracowany przez Klub Parlamentarny PiS, zakłada zmiany w uldze na dziecko, które mogą wpłynąć na sytuację podatników. Zgodnie z propozycjami, roczny limit przychodów uprawniających do zwolnienia podatkowego dla rodzin z czwórką i więcej dzieci ma wzrosnąć do 120 tys. zł. Dodatkowo, limity związane z ulgą na jedno dziecko mają być podniesione do 120 tys. zł dla małżonków i 60 tys. zł dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zmiany w limitach przychodów dla rodzin z czwórką i więcej dzieci

W dniu 24 stycznia br. Sejm skierował do komisji finansów, przygotowany przez Klub Parlamentarny PiS projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Decyzja Sejmu była efektem wycofania zgłoszonego wcześniej wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Projekt ma na celu zwiększenie limitów, związanych z ulgami na dzieci. Jedna z proponowanych zmian dotyczy zwiększenia z obecnych 85 528 zł do 120 tys. zł rocznego limitu przychodów, objętych zwolnieniem z podatku dla podatników wychowujących czwórkę lub więcej dzieci.

Wyższe progi dochodowe dla ulg na jedno dziecko

Druga propozycja ma na celu zwiększenie limitów, związanych z ulgą na jedno dziecko. Obecnie te limity wynoszą 112 tys. zł, gdy podatnik przez cały rok pozostawał w związku małżeńskim oraz gdy podatnik samotnie wychowuje dziecko, a 56 tys. zł dla tych, którzy nie byli w związku małżeńskim (także przez część roku). Ci, którzy zarobią rocznie więcej, nie mogą odliczyć ulgi na dziecko. Projekt zakłada zwiększenie tych limitów odpowiednio do 120 i 60 tys. zł.

Jakie są limity przy uldze na dziecko?

Ulga na dziecko, jak wynika z obowiązujących aktualnie przepisów ustawy PIT, przysługuje, jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie uzyskane dochody nie przekroczyły w roku podatkowym określonej kwoty. Chodzi o:

112 000 zł - gdy podatnik pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków),

112 000 zł - jeśli podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,

56 000 zł - gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Jakie dochody rodziców lub opiekunów dla celów skorzystania z ulgi na dzieci?

Jest oczywiście pytanie jakie dochody fiskus ma na względzie. Przepisy wskazują, że za dochody rodziców/opiekunów dla celów skorzystania z ulgi na dzieci rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:

opodatkowane według skali podatkowej,

z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,

- pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (podatek liniowy).

Jakie zwroty z ulgi na dziecko w 2025 roku?

Przypomnijmy jeszcze o jakich pieniądzach mówimy. Otóż wysokość zwrotu w ramach ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT za 2024 rok, dokonywanym w 2025 roku, wygląda następująco, tj.:

na pierwsze dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),

na drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),

na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie),

na czwarte i każde kolejne dziecko: 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie).

Co istotne! W sytuacji gdy uzyskane dochody były niewystarczające, tj. gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik może otrzymać różnicę w postaci dodatkowego zwrotu.

Poradnik „PIT-y i ulgi podatkowe 2024”