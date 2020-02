Nowe zasady publicznej kontroli zawodu biegłego rewidenta a sieci firm audytorskich

PANA została wprowadzona w 2019 r. nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach. Powstała w celu wprowadzenia publicznego (państwowego) nadzoru i kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta przez wszystkie firmy audytorskie i biegłych we wszystkich świadczonych przez nich usługach audytorskich i pokrewnych.

Warto podkreślić, że taka kontrola była dotychczas prowadzona, przy czym jej zakres podzielony był między KNA i samorząd biegłych rewidentów. Z perspektywy biegłych nie mamy zatem do czynienia z całkowicie nową procedurą - komentuje Bartłomiej Kurylak, Biegły Rewident, współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska. Mimo to, środowisko obawia się zmian i kolejnych kroków dostosowawczych do wymagań nowej agencji, chociażby w zakresie sposobu prowadzenia przez biegłych usług czy też gromadzenia i przetwarzania danych. Nie dziwi to, skoro dopiero co dostosowywaliśmy naszą metodologię do wymagań wprowadzanych w Polsce MSB (Międzynarodowych Standardów Badania) oraz innych wymogów stawianych przez poprzedniczkę PANA tj. KNA. Biegli obawiają się także częstszych i bardziej skrupulatnych kontroli, i upolitycznienia funkcji kontrolnej – dodaje.

reklama reklama



PANA generuje nowe koszty po stronie biegłych rewidentów, którzy zobowiązani są od nowego roku do zapłaty opłat z tytułu nadzoru w wysokości do 4% osiąganych przychodów niezależnie od tego jakie firmy badają. Nowe opłaty, a także wzrost kosztów operacyjnych związany z rosnącymi wymaganiami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Badania i zmienionej w 2017 ustawy o biegłych rewidentach (konieczność przygotowania czasochłonnej dokumentacji, szczególnie tej związanej z planowaniem i podsumowaniem audytu), spowodują wzrost cen.

Wzrost cen może okazać się dotkliwy zwłaszcza dla mniejszych firm audytorskich, współpracujących z małymi klientami, którzy z większą trudnością przyjmą kolejne podwyżki. Ponadto możemy mieć do czynienia z rezygnacją małych firm z realizacji zleceń, które są objęte państwowym nadzorem (podobny efekt był widoczny po wprowadzeniu w 2016 r. nadzoru KNA nad usługami audytu JZP) - komentuje Bartłomiej Kurylak, Biegły Rewident, współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska. To, jak również zwiększenie obowiązków compliance dla wszystkich usług objętych standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, może w konsekwencji spowodować spadek liczby małych firm audytorskich działających na polskich rynku. Jednocześnie zacznie się nasilać proces koncentracji usług w większych firmach. Mniejsze podmioty już to zauważają i od 2 lat widoczne są procesy konsolidacyjne na rynku – dodaje.

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Jedną z pierwszych sieci firm audytorskich, złożonych całkowicie z krajowych podmiotów i działających tylko w Polsce, jest powstała pod koniec 2019 roku, Polska Grupa Audytorska. Sieć utworzyły PGA sp. z o.o. s.k. oraz Dewiza Audyt sp. z o.o. z Gliwic.

Pomysł utworzenia sieci firm audytorskich w zasadzie narodził się już na początku naszej historii, czyli w 2013 roku, kiedy stworzyliśmy naszą firmę. Mając doświadczenie w największych firmach audytorskich i doradczych z tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz w tzw. “biznesie” na stanowiskach kierowniczych w pionach finansowych dużych korporacji, dostrzegaliśmy fakt, że sieciowość na rynku audytorskim to duża zaleta dla krajowych firm audytorskich, ze względu na synergię zasobów, jak też możliwości wymiany wiedzy i know–how, czyli wartości, które oferujemy naszym Klientom. Już tworząc nazwę naszej firmy mieliśmy na uwadze powołanie do życia w przyszłości sieci, złożonej przede wszystkim z krajowych podmiotów - mówi Kamil Walczuk, Biegły Rewident, współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska.

Polska Grupa Audytorska ma obejmować krajowe podmioty, które świadczą swoje usługi na najwyższym poziomie zgodnie z przyjętymi w Polsce Międzynarodowymi Standardami Badania, z siedzibami we wszystkich województwach. Celem jest zwiększenie zespołu ekspertów i najlepszych profesjonalistów - audytorów, księgowych, finansistów, specjalistów w zakresie wycen, Due Diligence czy transakcji M&A. Pozwoli to na wymianę wiedzy i doświadczeń, a także większą responsywność na potrzeby Klienta i elastyczność w kwestii terminów badań. Firmy będą realizować wspólną strategię i promować swoje usługi pod szyldem Polskiej Grupy Audytorskiej.

W pracy z Klientem kładziemy nacisk na personalne relacje i bezpośredni kontakt, dlatego też naszym celem jest rozbudowa sieci o kolejne firmy zlokalizowane w różnych obszarach Polski. Skala sieci pozwoli nam rozbudowywać portfolio Klientów, dla których będziemy w stanie świadczyć kompleksowe usługi audytorskie, jak i doradcze oraz wzmocnić naszą pozycję na rynku. Członkowie sieci zyskają zdolność do ofertowania i obsługi większych Klientów. Warto tu zwrócić uwagę na grupy kapitałowe rozproszone geograficznie - komentuje Maciej Kozysa, Biegły Rewident, współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska.

Pierwszym członkiem sieci została DEWIZA Audyt sp. z o.o., działająca dotychczas głównie na terenie Śląska.

Włączenie do sieci i współpraca w ramach wspólnej marki, to szansa na dalszy rozwój i dotarcie do nowych Klientów. Z pewnością w przyszłości członkowie sieci będą mogli efektywnie uzupełniać kompetencje w odpowiedzi na potrzeby realizacji bieżących zadań. Tym samym Klienci zyskają dostęp do najbardziej efektywnych w danym regionie firm prawnych, podatkowych czy instytucji finansujących dług oraz kapitał, z którymi pracują na co dzień członkowie sieci - mówi Bartosz Doros, Biegły Rewident, Partner DEWIZA Audyt sp. z o.o.

Polska Grupa Audytorska zaprasza do współpracy kolejne firmy audytorskie.

***

Polska Grupa Audytorska sp. z o.o. sp.k. to grupa firm audytorskich, księgowych i doradczych założona w 2013 roku. Tworzy ją zespół biegłych rewidentów, księgowych i konsultantów, którzy doświadczenie zdobywali w największych międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych, jak również po stronie klienta w dużych korporacjach. Spółka obsługuje Klientów w zakresie: audytów i innych usług atestacyjnych, Due Diligence i wycen przedsiębiorstw czy znaków towarowych, audytu wewnętrznego i zarządzania finansami przedsiębiorstw, a także audytu gazowego i weryfikacji kwestionariuszy CO2. Spółka jest podmiotem akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji do weryfikacji raportów rocznych emisji dwutlenku węgla, Nr PL-VG-0015. Częścią Grupy są także: PGA Accounting, specjalizująca się w obszarze księgowości i obsługi kadrowo-płacowej dla małych i średnich firm oraz PGA Advisory dostarczająca kompleksowe rozwiązania z zakresu doradztwa transakcyjnego w zakresie M&A oraz pozyskiwania finansowania dłużnego i kapitałowego oraz doradztwa biznesowego.

DEWIZA Audyt sp. z o.o. działa od ponad dwóch lat w Gliwicach. Świadczy usługi w zakresie: audytu sprawozdań finansowych, usług potwierdzających i atestacyjnych, doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków, zarządzania ryzykiem, w tym audyt śledczy i zapobieganie nadużyciom. Biegli Rewidenci zarządzający Spółką mają doświadczenie w najwieększych firmach doradczych (tzw. „Wielka Czwórka”). Spółka ściśle współpracuje z biurem rachunkowym oraz ekspertami DEWIZA Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o.