Biegły rewident - zawód trudny ale świetnie płatny

Biegły rewident – zawód z przyszłością

Młodzi ludzie stają przed niezliczonymi perspektywami zawodowymi, jednak często nie potrafią jednoznacznie wskazać, która z nich jest dla nich najatrakcyjniejsza. Czy przy wyborze zawodu kierować się łatwością zdobycia stanowiska, przyszłymi zarobkami, czy możliwościami przekwalifikowania? Tytuł biegłego rewidenta może być odpowiedzią na pytanie „studia, i co dalej?”.

– W naszej Izbie mamy obecnie 3 tysiące zarejestrowanych aktywnych biegłych rewidentów, czyli osób wykonujących zawód, a więc wąskie grono najlepszych z najlepszych. Jak wszystkie instytucje, przyglądamy się nadchodzącym zmianom i z zadowoleniem zauważamy, że kierunki takie jak ekonomia, zarządzanie czy prawo wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Dzięki temu możemy liczyć, że nie zabraknie chętnych na zdobycie uprawnień – mówi Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zawód, który wymaga połączenia interdyscyplinarnej wiedzy z bardzo wielu różnych dziedzin, jak np. rachunkowość, podatki, ekonomia, finanse, prawo cywilne, handlowe i gospodarcze, może budzić obawy młodych osób będących na początku swojej ścieżki zawodowej. Często jest on też mylony z zawodem księgowego. Biegły rewident atestuje (bada lub przegląda) sprawozdania finansowe przygotowane przez firmy korzystające z jego usług i potwierdza, że zostały one prawidłowo sporządzone. Dzięki temu nie tylko inwestorzy, wspólnicy czy właściciele, ale także szeroko rozumiane grono interesariuszy, np. banki finansujące działalność jednostki, zyskują potwierdzenie niezależnego zewnętrznego eksperta jakim jest biegły rewident.

Praca biegłego rewidenta wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga zdobycia wszechstronnej wiedzy, jednak może okazać się doskonałą propozycją dla osób ambitnych, chcących się ciągle rozwijać, cechujących się sumiennością i dokładnością. Badanie sprawozdań finansowych nie jest zadaniem, które odpowiada każdemu, jednak jego prawidłowe wykonanie daje dużą satysfakcję. Niewątpliwie plusem są również atrakcyjne zarobki – biegli rewidenci są najlepiej opłacalnymi pracownikami w sektorze rachunkowości.

Wyzwania stojące przed kandydatami

Zawód biegłego rewidenta jest zawodem prestiżowym i elitarnym. Aby zostać biegłym rewidentem, trzeba spełnić szereg wymogów. Konieczne jest nie tylko zdobycie wyższego wykształcenia w Polsce lub za granicą. Należy odbyć praktykę z zakresu księgowości i aplikację, podczas której zdobywa się niezbędne praktyczne doświadczenie zawodowe, ale także i zdać egzaminy przed powołaną przez Ministra Finansów Komisją Egzaminacyjną.

– Biegły rewident jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego musi spełniać najwyższe standardy. Nie wystarczy zdobycie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, liczy się również nieposzlakowana opinia w środowisku. – dodaje Barbara Misterska-Dragan. – Warto mieć to na uwadze już na samym starcie kariery, nawiązując pierwsze relacje zawodowe i profesjonalne kontakty. Do egzaminów można podchodzić w każdym wieku, ale wyrobienie własnej marki jako osoby godnej zaufania i rzetelnie wykonującej obowiązki to praca trwająca całe życie. Tym bardziej jesteśmy dumni, że takie osoby należą do naszej Izby.

