Exit tax a unijne zasady swobody osiedlania się i przepływu kapitału

Polecamy: Wideoszkolenie: Przejazdy i dojazdy w podróżach służbowych

Podatek od wyprowadzki z Polski ma być wprowadzony na podstawie unijnej dyrektywy o zwalczaniu uchylania się od opodatkowania. Ale nie wynika z niej wcale, że po przeprowadzce biznesu za granicę trzeba oddawać w formie podatku część swojego majątku. Chodzi raczej o opodatkowanie niezrealizowanych zysków z zainwestowanego wcześniej kapitału. Dyrektywa dotyczy bowiem głównie zwalczania procederu unikania opodatkowania z wykorzystaniem zmiany tzw. rezydencji podatkowej albo przenoszenia działalności między krajami UE.

reklama reklama

Według Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan implementacja dyrektywy może wręcz doprowadzić do naruszenia innych unijnych zasad, jak swoboda osiedlania się i przepływu kapitału. Exit tax, w wersji zaproponowanej przez resort finansów, wykracza bowiem poza dyrektywę, ponieważ obejmie nie tylko przedsiębiorców, ale i osoby fizyczne. Nowa danina dotknie np. osoby (jeśli ich majątek zgromadzony w papierach wartościowych przekroczy 2 mln zł), które chcą się przeprowadzić za granicę, czy pracowników, których firma deleguje na kilka lat do innego kraju. Nowy podatek mogą więc zapłacić osoby, które nie chcą uciekać z majątkiem za granicę, a jedynie zmienić miejsce zamieszkania.

Dużo wątpliwości wzbudza również tempo prac nad nowymi przepisami, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 roku. Organizacjom pracodawców pozostawiono na konsultacje tylko dwa tygodnie. Jak na rewolucyjne zmiany podatkowe, zapoznanie się z kilkusetstronicowym dokumentem, to stanowczo za mało. Pośpieszne wprowadzanie tych przepisów może przynieść więcej szkody niż pożytku. W szczególności może to wpłynąć na decyzję o wyprowadzeniu kapitału z Polski przez tych, którzy takie wyjście już wcześniej rozważali. Nowy podatek może również zniechęcić wiele zagranicznych firm do inwestycji w Polsce.

Rada Podatkowa docenia osiągnięcia resortu finansów w uszczelnianiu systemu podatkowego. Przedsiębiorcy chcą uczciwie płacić podatki, ale potrzebują stabilności i jasności interpretacji prawa. Ważne, aby upraszczać prawo podatkowe i aby nie byli karani ci przedsiębiorcy, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury