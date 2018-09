W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia w sprawie udzielania pomocy publicznej niektórym przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje, a także rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym wyznaczające granice działania Zarządzających Obszarami - spółek strefowych. W mocy są także rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii upoważniające Zarządzających Obszarami do wydawania decyzji o wsparciu i dokonywania kontroli.

Funkcjonujący już od dziś nowy system wspierania inwestycji to efekt długiej pracy. Pytaliśmy inwestorów o ich perspektywę, a samorządy o regionalne potrzeby, przeanalizowaliśmy, jak wyglądają modele wsparcia inwestorów w innych krajach, czy wreszcie staraliśmy się oprzeć nowy system na diagnozach i wskazaniach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To wszystko daje zrównoważony system wsparcia, który w miejscach mniej zindustrializowanych zachęca do inwestycji, a w regionach dobrze się rozwijających promuje innowacyjne i zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia – powiedziała minister Emilewicz.

Jedna strefa inwestycyjna - co się zmieniło?

- Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.

- Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.

- Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

- Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat. Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

- Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.

Nowa ustawa szansą dla wszystkich

Dzięki nowej ustawie zyskają:

- Inwestorzy polscy – wymagane nakłady będą dostosowane do ich możliwości; nie będą oni zmuszeni, jak dotychczas do zmiany lokalizacji swojej działalności, ponieważ zachęty będą dostępne na terenie całej kraju.

- Inwestorzy zagraniczni – nowe obszary i zagwarantowany czas inwestycji przywracają Polsce konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

- Pracownicy – przewidujemy, że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie ponad 200 tys. nowych miejsc pracy na konkurencyjnych warunkach.

- Gminy we wszystkich regionach – każda gmina będzie pod opieką poszczególnych stref.

- Obecnie funkcjonujące Strefy – mogą jeszcze skuteczniej likwidować bariery inwestycyjne oraz zyskują realny wpływ na rozwój gospodarczy swojego regionu.

- Polska – wsparcie finansowe dla inwestycji, które wpływają na rozwój gospodarczy kraju ma działanie długofalowe i niesie ze sobą m.in.: transfer wiedzy, wsparcie dla działalności B+R, stabilne miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwój klastrów, likwidację bezrobocia na słabiej rozwiniętych terenach. (PAP)

