Od 2019 r. stawki VAT będą skorelowane ze stanem finansów publicznych

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przyjęty przez rząd w dniu 6 listopada 2018 r. i skierowany do Sejmu 7 listopada 2018 r., który miałby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Nowela zakłada wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek podatku VAT ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki. Projekt przewiduje prowadzenie nowego przepisu do ustawy o VAT, tj. art. 146aa.

Wyjaśnijmy, że zgodnie ze stanem obecnym, jak wynika z obowiązujących przepisów (art. 146a ustawy o VAT) podwyższone o 1 pp z dniem 1 stycznia 2011 r. stawki podatku VAT w wysokości 23% i 8% (jak również stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych) powrócą do poziomu sprzed ww. daty, tj. odpowiednio do wysokości 22% i 7%, z dniem 1 stycznia 2019 r.

Podatek VAT, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa. Rozpatrując zatem możliwości ewentualnych zmian w systemie opodatkowania towarów i usług (w tym zmian wysokości stawek tego podatku), należy uwzględniać zarówno oddziaływanie takiego działania na konsumentów, jak i m.in. wpływ tych zmian na sytuację budżetu państwa, ocena zaś tego wpływu powinna uwzględniać wszelkie okoliczności i aspekty życia gospodarczego i społecznego, zarówno w dłuższej perspektywie czasowej, jak i szerokiej skali.

Mając na względzie powyższe, jak wskazuje ustawodawca, oraz obowiązek zapewnienia stabilności finansów publicznych państwa, w projektowanej ustawie proponuje się uzależnienie poziomu stosowanych stawek podatku VAT od kondycji gospodarki, a więc i stanu finansów państwa.

Przepisy noweli przewidują zatem uzależnienie okresu stosowania podwyższonych o 1 pp stawek podatku VAT (23% i 8%) od określonych wskaźników:

- relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto (o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

oraz

- sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych).

W projekcie ustawy proponuje się, aby obniżenie stawek VAT nastąpiło w roku budżetowym, w którym wyłączony zostanie mechanizm korygujący reguły, określony w art. 112aa ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych, co w sposób automatyczny skompensuje ww. ubytek przestrzeni wydatkowej. Korekta ta zostanie zaś wyłączona w projekcie ustawy budżetowej na rok n, gdy wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, czyli państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto, w roku n-2, tj. roku, za który opublikowane będą faktyczne dane, będzie nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art.112aa ust. 5, czyli sumy corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego, będzie nie mniejsza od -6%.

Wobec tego będzie miało miejsce dodanie art. 146aa ustawy o VAT, zgodnie z którym stawki w wysokości 23% i 8%, jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7% i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4% będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym ww. wskaźniki (publikowane w określony przez przepisy prawa sposób) osiągną określone w art. 146aa poziomy.

Dodatkowo, dodawany przepis ust. 2 ww. artykułu 146aa zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do ogłoszenia w drodze obwieszczenia informacji o końcu okresu obowiązywania podwyższonych stawek podatku, tj. w istocie o powrocie wysokości stawek podatku do poziomu obowiązującego przed 2011 r. Obwieszczenie takie będzie opublikowane najpóźniej do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać niższe o 1 pp stawki podatku, a więc wtedy, gdy będzie już znana wysokość wskaźników, wymienionych w art. 146aa ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, rozwiązanie to umożliwi podatnikom wcześniejsze podjęcie odpowiednich działań związanych z przygotowaniem się do zmiany wysokości stawek podatku VAT (np. dostosowanie systemów ewidencyjnych i księgowych).

Z powodu zmiany treści upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, umożliwiającego obniżenie stawek podatku do wysokości 0%, 5% i 8% dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, konieczne będzie wydanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych nowego rozporządzenia. W projekcie proponuje się, że dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowają swą moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1, w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

