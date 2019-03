Cyfryzacja podatków i administracji skarbowej w Polsce 2019/2020

Twój e-PIT i Poltax plus

Poinformował, że od 15 lutego br. z usługi Twój e-PIT, która pozwala automatycznie rozliczyć podatek przez urząd skarbowy skorzystało już ok. 3,8 mln podatników. Koch dodał, że w przyszłym roku usługa ta zostanie rozszerzona o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

"Mogę spokojnie powiedzieć, że rozpoczęliśmy rewolucję podatkową. Rewolucję w podatkach, gdzie rozliczenie podatku jest banalnie proste" - podkreślił.

Zaznaczył, że Twój e-PIT to tylko etap w cyfryzacji fiskusa. "W naszym harmonogramie zatwierdzonym przez kierownictwo MF mamy już m.in. zaplanowane: wdrożenie centralnego systemu poboru podatku Poltax plus, wdrożenie modelu rozliczania należności podatkowych w oparciu o indywidualne rachunki wystawione dla każdego podatnika w Polsce" - poinformował pełnomocnik.

JPK zamiast deklaracji VAT

"Planujemy likwidację obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K, które zostaną zastąpione informacjami wysyłanymi do fiskusa w plikach JPK" - zapowiedział. Dodał, że planowane jest wdrożenie listy rzetelnych podatników, tzw. white list. Ponadto wspólnie z resortem przedsiębiorczości wdrażane są kasy fiskalne on-line.

STIR, SENT

Koch wskazał, że znowelizowana zostanie ustawa o STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, pozwala na wymianę informacji między fiskusem a bankami - PAP) i wdrożone rozwiązanie do wykrywania "generatorów zatorów płatniczych".

"Wdrażamy także kolejną odsłonę rozwiązania SENT, w ramach której będziemy monitorować przewozy i zakupy kolejnych towarów wrażliwych, m.in. leków, LPG i oleju opałowego" - mówił.

e-urząd

Poinformował, że resorcie finansów trwają także zaawansowane prace nad integracją i wdrożeniem kolejnych e-usług w ramach nowej inicjatywy "e-urząd". Od czerwca 2019 r. planowane jest wdrażanie następnych usług publicznych, e-usług administracji skarbowej skierowanych do obywateli, przedsiębiorców i urzędników innych urzędów, m.in. notariuszy, komorników czy pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

podatki.gov.pl

"Pracujemy nad tym, żeby portal podatki.gov.pl docelowo był jedynym miejscem, w którym podatnik po zalogowaniu znajdzie cały pakiet e-usług fiskusa" - wyjaśnił Koch. Zaznaczył, że wdrażając wszystkie te rozwiązania ministerstwo pamięta, że cyfryzacja, jako taka, nie może być i nie jest celem samym w sobie.

"Jest jedynie narzędziem do realizacji celów. To przez realizację tych celów chcemy stworzyć administrację, która będzie przyjazna i otwarta dla ludzi" - dodał. Wskazał na badania, z których wynika, że nowoczesne rozwiązania IT przeznaczone do gromadzenia i przetwarzania cyfrowych informacji przyczyniają się, m.in. do "bardziej elastycznych rządów, wyższej jakości opieki zdrowotnej i zwiększonego bezpieczeństwa miast, a przez to całego państwa".

Cyfryzacja administracji i gospodarki

Koch przyznał, że pod względem cyfryzacji w Polsce wiele jest jeszcze do zrobienia, zwłaszcza w obszarze administracji. Odwołał się do raportu Komisji Europejskiej (2018 r.) dotyczącego stopnia digitalizacji państw UE - Polska zajęła dopiero 24. miejsce na 28 badanych krajów. "Badania wskazują również, że Polska jest w grupie sześciu krajów UE, w których pracuje się najdłużej. Wynika to głównie z niskiej wydajności pracy, która z kolei jest związana ze słabym uzbrojeniem technicznym i niewielką skalą cyfryzacji polskich firm" - tłumaczył Koch.

"Niska efektywność pracy w Polsce (...) zmusza nas do konkurowania cenami i powoduje, że zarówno praca, jak i kapitał są w Polsce słabo opłacane" - powiedział. Zaznaczył, że pod wieloma względami np. korzystania z bankowości elektronicznej czy zakupów internetowych nie odbiegamy od reszty Europy lub jesteśmy liderami.

Obecna na konferencji wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że "cyfryzacja polskiej gospodarki nie jest możliwością (...), ale koniecznością". "Dlatego musimy pamiętać o tym, żeby podejmować takie działania, które będą sprawiać, że nasi przedsiębiorcy będę bardziej konkurencyjni, że młodzież kończąca szkoły będzie podatna na zmiany" - mówiła przedstawicielka MIiR.

Według niej to ważne, bowiem z badań wynika, iż do 2030 roku w skali globalnej może zniknąć z rynku 2 mld miejsc pracy. W ich miejsce pojawią się inne - takie, które jeszcze dziś nie istnieją. "Dlatego też musimy być podatni na zmiany (...), tak się dokształcać, żebyśmy nie byli wykluczeni cyfrowo w każdym wieku" - podkreśliła. Zdaniem wiceminister konieczna jest też interwencja, która będzie miała na celu zwiększenie udziału stanowisk pracy o charakterze cyfrowym. "Nie pozwalajmy odpływać pracownikom z kompetencjami cyfrowymi" - zaapelowała.

Jarosińska-Jedynak przypomniała przy tym, że w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa jest ok. 2,2 mld euro na cyfryzację. Wyjaśniła, że ok. 1 mld euro jest przeznaczone na budowanie sieci szerokopasmowych a kolejny miliard euro na e-administrację. (PAP)

