Przychody z licencji na używanie znaków towarowych - kwalifikacja podatkowa

Sprawa dotyczyła spółki, która jest uprawniona w Polsce i na terenie wybranych krajów zagranicznych do praw ochronnych na określone znaki towarowe. Spółka udziela podmiotom powiązanym, prowadzącym działalność w danym kraju, niewyłącznej licencji na używanie znaków towarowych do celów związanych z działalnością gospodarczą tych podmiotów. Znaki towarowe nie zostały nabyte przez spółkę, a wytworzone we własnym zakresie w konsekwencji czego, nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy przychody z licencji na używania znaków towarowych wytworzonych przez spółkę, powinny być zaliczone do przychodów z zysków kapitałowych.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że przychody z licencji na używanie znaków towarowych nie są zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, bowiem do tej kategorii przychodów nie zalicza się przychodów z praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie, nie stanowiących wartości niematerialnych i prawnych.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Jego zdaniem, skoro spółka udziela licencji na korzystanie ze znaków towarowych, które zostały przez nią wytworzone we własnym zakresie, to przychody uzyskane z ww. tytułu nie są zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, należy je kwalifikować jako przychody z innych źródeł. Przychody z licencji na używanie znaku towarowego uzyskiwane przez spółkę, nie podlegają zatem zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych.

