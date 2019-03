CIT-8 za 2018 rok trzeba złożyć wyłącznie elektronicznie

Do końca 2018 r. istniała możliwość składnia zeznań w formie dokumentu pisemnego przez podatników CIT pełniących równocześnie funkcję płatnika dla nie więcej niż 5 podatników podatku dochodowego od osób prawnych (z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia) lub nie pełniących w ogóle funkcji płatnika w odniesieniu do osób fizycznych.

Powyższa zmiana stanu prawnego w zakresie formy składania zeznań CIT stanowi następstwo zmiany (wprowadzonej ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 2126), z mocą obowiązującą od 1 stycznia br., brzmienia art. 45ba ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej „ustawą o PIT”, w świetle której roczne informacje i deklaracje dotyczące osób fizycznych składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

reklama reklama

Analogiczne uprawnienie obowiązywało na gruncie przepisów ustawy o CIT i skierowane było w treści art. 27a do podmiotów zwolnionych z obowiązku składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 45ba ustawy o PIT w ówczesnym brzmieniu.

W świetle przedstawionych okoliczności z 1 stycznia 2019 r. przestała funkcjonować w obrocie prawnym podstawa prawna – do której odwołuje się art. 27a ustawy o CIT – określająca sytuację, uprawniającą do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w formie dokumentu pisemnego.

Oznacza to, iż na podatniku CIT spoczywa obowiązek opatrzenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź wyznaczenia w tym celu pełnomocnika.

Ministerstwo Finansów zaznacza, iż w przypadku utrudnień związanych z realizacją przez podatnika CIT ww. obowiązku podpisania zeznania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego możliwe jest zlecenie tej czynności do wykonania innemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz podatnika, np. biuru rachunkowemu lub organizacji non-profit posiadającej podpis kwalifikowany.

W takim przypadku zeznania CIT, mogą być podpisane przez wyznaczonego w tym celu pełnomocnika. Kwestię tę reguluje art. 80a Ordynacji podatkowej zgodnie z którym, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Może być ono złożone również w formie dokumentu elektronicznego (w tym przypadku adresatem jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej). Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), jak również wzór zawiadomienia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa (OPL-1) określa rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej minimalizuje obciążenia finansowe, bowiem czynność ta zwolniona jest z opłaty skarbowej, o czym stanowi załącznik do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zeznanie roczne CIT-8 trzeba złożyć do końca marca następnego roku. W przypadku zeznań CIT-8 za 2018 rok trzeba je złożyć najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2019 r. (bo 31 marca przypada w 2019 roku w niedzielę - stąd termin złożenia CIT-8 przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tej dacie).

Aktualnie (informacja z 15 marca 2019 r.) w Ministerstwie Finansów analizowane są możliwości wprowadzenia rozwiązań, zarówno na poziomie systemowym jak i technicznym, które ułatwią małym podmiotom (podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych), wywiązywanie się przez nich z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Jednym z efektów prowadzonych analiz jest procedowany obecnie projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 do 31 października 2019 r. i obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nieobowiązanych w roku podatkowym, za które ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT (art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy o PIT).

Rozporządzenie to powinno zostać wydane w ciągu najbliższych dni. Celem wskazanych działań jest wsparcie jednostek funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w składaniu zeznań CIT-8.