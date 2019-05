Niższe stawki akcyzy na paliwa silnikowe do końca 2021 roku

Aktualnie (tj. w latach 2015–2019) obowiązuje czasowe obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych, w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio – o 25 zł/1000 litrów, 25 zł/1000 kilogramów albo 0,50 zł/gigadżul (GJ).

Wraz z obniżeniem stawek akcyzy na paliwa silnikowe, w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym podwyższona została (niezależnie od ustawowej korekty wynikającej z poziomu inflacji) w tym samym okresie wysokość stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości.

W celu zapewnienia stabilnego finansowania zarządcy infrastruktury kolejowej rząd zamierza wydłużyć okres obowiązywania obniżonych stawek podatku akcyzowego oraz wyższej opłaty paliwowej - o kolejne 2 lata, tj. do roku 2021. Dzięki takim zmianom, Fundusz Kolejowy zostanie w latach 2020-2021 zasilony dodatkowymi środkami, które zostaną przeznaczone na realizację ustawowych zadań Funduszu.

Dlatego też omawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada wydłużenie okresu obowiązywania obecnie obowiązujących ww. stawek o kolejne 2 lata, tj. do końca roku 2021.

W związku z tym w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) w art. 89 zmieniony ma być ust. 1a. z kolei w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014, z późn. zm.) zmieniono art. 37i ust. 3b i art. 37m ust. 3a. i 5 a w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) w art. 5 zmieniono ust. 5.

Powyższe zmiany polegają na zastąpieniu wyrazów „2015-2019” wyrazami „2015-2021” (art. 89 ust 1a ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 37m ust. 3a i 5 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym) lub wyrazów „2016-2019” wyrazami „2016-2021” (art. 37i ust. 3b ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz art. 5 ust. 5 ustawy o Funduszu Kolejowym).

Szacuje się, iż projektowane zmiany spowodują w latach 2020-2021 obniżenie wpływów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od paliw silnikowych o ok. 700 mln zł w skali roku oraz wzrost o tę samą kwotę przychodów z opłaty paliwowej.

W sumie dzięki przedłużeniu obowiązywania ww. rozwiązań, Fundusz Kolejowy zostanie w latach 2020-2021 zasilony dodatkowymi środkami w wysokości ok. 1,1 mld zł, które zostaną przeznaczone na realizację ustawowych zadań Funduszu. Pozostałe dodatkowe wpływy w wysokości ok. 0,3 mld zł pozostaną do dyspozycji Krajowego Funduszu Drogowego.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM III kwartał 2019 r.