Konwent „ODO” i pierwsze polskie targi ochrony danych osobowych – 19 listopada w Łodzi

Półtora roku stosowania RODO* oraz obowiązywania od 4 maja 2019 r. ustawy o jego wdrożeniu nieustannie skłaniają ekspertów i praktyków do poszukiwania właściwych kierunków interpretacji nowych rozwiązań prawnych. Dlatego prelekcje oraz dyskusje przewidziane podczas Konwentu będą się skupiać wokół czterech zagadnień:

RODO w Marketingu,

RODO w HR,

Cyberbezpieczeństwo

Analiza Ryzyka

W tym roku Uczestnicy po raz pierwszy będą mieli możliwość wyboru czterech interesujących ich tematów prowadzonych w 45-minutowych sesjach przy 12 stolikach tematycznych. Obok tradycyjnej formy wykładowej podczas Konwentu odbędzie się też #DataProtectionMIXER, czyli bezpośrednie spotkania z ekspertami prawnymi i specjalistami z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. To rozwiązanie daje możliwość bezpośredniego kontaktu, wymiany poglądów i doświadczeń oraz zdobycia ogromnej dawki wiedzy a także skonfrontowania teorii z praktyką.

reklama reklama



Konwent Ochrony Danych i Informacji 2019 będzie wyjątkowy również ze względu na organizowane przy okazji pierwsze w Polsce Targi Ochrony Danych Osobowych.

Bezpłatna rejestracja na wydarzenie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://konwentodo.pl/rejestracja/ .

Dlaczego warto wziąć udział Konwencie?

To dobra okazja do zdobycia know-how w zakresie trendów, zmian oraz nowości w branżach związanych z ochroną danych. Tym bardziej, że pierwszy okres stosowania przepisów przyniósł wiele nieporozumień, nadinterpretacji i obaw. Najważniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorców po rozpoczęciu stosowania RODO stała się oczywiście forma spełniania obowiązku informacyjnego. Pracownicy działów kreatywnych agencji reklamowych nie reagowali zbyt entuzjastycznie, gdy do ich skrzętnie przygotowywanych materiałów reklamowych prawnicy zaczęli doklejać obszerne klauzule informacyjne, niwecząc tym samym cały efekt wizualny.

„RODO wymaga przekazania każdej osobie, której dane przetwarzamy szeregu informacji na ten temat. Trzeba przygotować je prostym językiem i w przejrzystej formie. Jest to duże wyzwanie dla administratorów, zwłaszcza w Internecie. O tym jak znaleźć kompromis pomiędzy przytłoczeniem internautów objętością informacji a realizacją obowiązków wynikających z RODO będziemy dyskutowali w trakcie Konwentu” – wskazuje Radca prawny Witold Chomiczewski, LL.M. z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy, współorganizator Konwentu.

Z kolei rok 2019 przyniósł kolejne zmiany m.in. w prawie pracy, bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, oświatowym czy administracyjnym. To efekt tzw. ustawy wdrażającej RODO, dostosowującej blisko 170 ustaw do wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Radca prawny dr Dominik Lubasz, z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy, współorganizator Konwentu zwraca szczególną uwagę na nowe przepisy dotyczące stosowania monitoringu wobec pracowników: „regulują one wykorzystanie w miejscu pracy zarówno znanego już szeroko monitoringu wizyjnego, jak i monitoringu z wykorzystaniem GPS, poczty elektronicznej, czy aplikacji analizujących działania pracownika. Jak zgodnie z prawem korzystać z tych rozwiązań technologicznych? To wyjaśnimy w trakcie Konwentu. Przedstawimy również, w jaki sposób dokonać wymaganej przez RODO analizy ryzyka związanego z wykorzystaniem tych narzędzi”.

Cyberbezpieczeństwo i konieczność analizowania ryzyka będą równie istotnymi zagadnieniami. „Ponieważ po roku stosowania RODO, najczęstszymi przyczynami wycieków i naruszeń ochrony danych osobowych były zagubienia lub utrata nośników informacji oraz ujawnienie danych osobowych nieuprawnionemu odbiorcy. To wskazuje, że Administratorzy mają wiele do zrobienia w zakresie nieustannego podnoszenia świadomości pracowników – zarówno w obszarze aktualnych zagrożeń jak i wiedzy o procedurach obowiązujących w organizacjach” - dodaje współorganizator Konwentu Piotr Kawczyński z Forsafe Sp. z o.o.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem: Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Izby Gospodarki Elektronicznej, Ośrodka Enterprise Europe Network, Uniwersytetu Łódzkiego, czy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.



Patroni medialni to m.in. portale branżowe: RODO pod Lupą, Portal ODO i Portal Prawa IT a także portal infor.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://konwentodo.pl/;

https://www.facebook.com/KonwentOchronyDanychiInformacji/

*RODO czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , które zaczęło być stosowane 25 maja 2018 r.