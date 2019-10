Jak uprościć analizę ryzyka przetwarzania danych? – aplikacja do analizy ryzyka

Czym jest ryzyko?

RODO nie definiuje pojęcia ryzyka, jednak wielokrotnie się nim posługuje. Kluczem dla zrozumienia istoty ryzyka jest konstatacja, iż analizie podlega ryzyko naruszenia praw lub wolności jednostek, których dane dotyczą, nie zaś ryzyko po stronie administratora, np. ryzyko start majątkowych. A zatem administrator nie powinien więc badać jakie mogą być negatywne konsekwencje przetwarzania danych lub naruszenia ochrony danych dla niego, lecz dla podmiotów danych. Ta zasada powinna mu przyświecać w każdym aspekcie działalności, od jej planowania, aż po utrzymywanie.

W ujęciu generalnym ryzyko rozumie się jako wpływ niepewności na cele, który powoduje pozytywne lub negatywne odchylenie od oczekiwań. Mówiąc inaczej, jest to pewien scenariusz opisujący konkretne zdarzenie i jego konsekwencje oszacowane pod kątem ich dotkliwości oraz prawdopodobieństwa. Ryzyko naruszenia praw lub wolności osób może wynikać z przetwarzania danych mogącego prowadzić do uszczerbku fizycznego lub szkód majątkowych lub niemajątkowych po stronie podmiotów danych.

Przetwarzanie danych może powodować różnego rodzaju negatywne skutki dla osób, których dane dotyczą. Można tu wskazać m.in. dyskryminację, kradzież tożsamości, szkody majątkowe, utratę kontroli nad własnymi danymi, utratę dobrej opinii, itp. Zadaniem administratora jest więc:

zidentyfikowanie ryzyka i potencjalnych skutków wystąpienia ryzyka,

analiza ryzyka – jego źródeł pochodzenia i kryteriów, które mają na nie wpływ,

ustalenie poziomu ryzyka i możliwości jego minimalizacji,

dobranie środków technicznych i organizacyjnych, które będą odpowiadały ustalonemu ryzyku.

Metody analizy ryzyka

Przystępując do analizy ryzyka administrator w pierwszej kolejności powinien wybrać metodę, którą się posłuży. Co do zasady im bardziej precyzyjną metodę wybierze, tym większa szansa, że analiza zostanie przeprowadzona rzetelnie i będzie odpowiednio wrażliwa na zmieniające się warunki i okoliczności przetwarzania. Nie zawsze jednak skomplikowane metody analizy będą odpowiednie dla administratora, zwłaszcza takiego, który jest niewielką organizacją i nie posiada zaplecza ani środków finansowych na uszczegółowione i długotrwałe analizy. Istotne jest zatem, aby wybrać taką metodą, która będzie adekwatna z perspektywy organizacji administratora, a jednocześnie poprowadzi go do rzetelnych i prawidłowych wniosków.

Doktryna dzieli metody analizy ryzyka na jakościowe, ilościowe i mieszane. Metody jakościowe polegają na wykorzystaniu pewnej skali atrybutów, które kwalifikują się do przypisania im wartości, np. niski, średni, wysoki. Charakteryzują się prostotą, ale także wysokim stopniem ogólności, który w pewnych wypadkach może się okazać zbyt wysoki. Metodami bardziej precyzyjnymi są metody ilościowe, które opierają się na przypisaniu pewnym cechom lub atrybutom wartości numerycznych, które razem pomagają ustalić, na jakim poziomie stoi ryzyko.