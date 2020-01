Bezpłatny Kongres – Księgowość Przyszłości już 30 stycznia 2020 r. w Warszawie!

Księgowość Przyszłości to ogólnopolski kongres oferujący szeroko pojętą wiedzę oraz informacje ze świata finansów. Spotkanie będzie okazją do rozmów i wymiany doświadczeń na temat tego, w jakim kierunku zmierza branża usług księgowo – kadrowych.

W programie konferencji zaplanowano kilkanaście prelekcji obejmujących najbardziej aktualne zmiany z obszarów prawa, podatków, finansów i rachunkowości – istotne dla przedsiębiorców w 2020 roku.

Efektywnie funkcjonująca księgowość, to już nie tylko konsekwencja odpowiedniej wiedzy zespołu, ale również wyboru specjalistycznych rozwiązań oraz narzędzi IT. Zarządzanie dokumentacją księgową oraz procesami kadrowo – płacowymi, z pewnością można uprościć dzięki nowatorskim technologiom usprawniającym funkcjonowanie nowoczesnej organizacji.

Spojrzymy na pracę zespołu księgowego z różnych perspektyw. Pokażemy problemy i ich rozwiązania odnoszące się do wewnętrznej organizacji procesów.

Jeśli chcesz być świadkiem inspirujących wystąpień i nabyć rzetelną oraz kompetentną wiedzę od ekspertów i liderów branżowych, nie może Cię zabraknąć!

30 stycznia 2020 r. w Warszawie

W programie wydarzenia m.in.:

Zmiany w przepisach podatkowych w 2020 roku – ryzyka dla przedsiębiorców (Maciej Nowicki - PwC)

Ewidencja księgowa na potrzeby e-sprawozdań finansowych (Magdalena Chomuszko)

Biała lista podatników VAT oraz split payment – nowe obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców (Bartłomiej Sikora - Bird&Bird)

Nowości i trendy w obszarze zarządzania finansami w firmie (Teresa Sienkiewicz - Finance Director, Polska Woda)

Zasady ograniczenia przechowywania danych i minimalizacji w księgowości – jakie dane i kiedy usuwać, żeby nie naruszyć RODO (Michał Czuryło - Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i potrzebom reprezentantów firm zarządzających departamentami oraz zespołami księgowymi zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które ma na celu propagowanie najlepszych rozwiązań oraz praktyk zmierzających do optymalizacji procesów księgowych w organizacjach dążących do nowoczesności. Do udziału zapraszamy m.in.: