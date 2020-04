Wykrywanie oszustw w VAT i akcyzie - MF zaprasza naukowców do współpracy (konkurs GOSPOSTRATEG)

Konkurs GOSPOSTRATEG

Identyfikacja nadużyć w VAT i akcyzie, zgłoszona przez MF jako temat badawczy do konkursu ogłoszonego przez NCBR, została skierowana do realizacji w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG.



Warto zaznaczyć, że zgłoszenie resortu finansów jest jednym z dwóch (obok zgłoszenia Ministerstwa Zdrowia) zaakceptowanych do udziału w konkursie – spośród kilkunastu zgłoszeń przesłanych przez instytucje centralne.

Prace badawcze podzielono na 2 projekty:

mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego, identyfikacja nadużyć w podatku od towarów i usług (VAT).

Do realizacji prac badawczo-rozwojowych GOSPOSTRATEG mogą się zgłaszać jednostki naukowe lub konsorcja jednostek naukowych. Celem jest identyfikacja naruszeń prawa w zakresie opodatkowania towarów akcyzowych i VAT.

Efektem prac będą prototypy modeli matematycznych i narzędzi analitycznych. Zostaną one wdrożone w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), co ma się przyczynić do zwiększenia wpływów z tych podatków.

Szczegółowe cele projektu w zakresie akcyzy

podniesienie sprawności i efektywności procesu identyfikacji zagrożeń w zakresie operacji gospodarczych w obrębie podatku akcyzowego, co powinno wydatnie przyczynić się do zwiększenia przychodów Skarbu Państwa z tytułu znacznego zmniejszenia nieuiszczonych kwot należnych podatków i opłat będących skutkiem nielegalnej działalności w zakresie podatku akcyzowego, rozwój matematycznych metod analitycznych w analizach prowadzonych w KAS w obszarze podatku akcyzowego, podniesienie poziomu wiedzy analityków prowadzących analizy w omawianym zakresie poprzez wdrożenie nowoczesnego środowiska analitycznego i adekwatnej metodologii badawczej.

Do kiedy można się zgłaszać

Nabór wniosków dot. akcyzy trwa do 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie konkursu na realizację projektu dotyczącego VAT zaplanowano na II połowę 2020 r.

Wszystkie informacje nt. konkursu (w tym regulamin, kryteria i wniosek o dofinansowanie) są dostępne na stronie NCBR.

Ministerstwo Finansów zachęca do udziału w konkursie.

