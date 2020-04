Wystartował I etap online konkursu Księgowi Przyszłości

Trzyosobowe zespoły w 3 kategoriach konkursowych

To już IV edycja konkursu Księgowi Przyszłości, w którym startują trzyosobowe drużyny z całej Polski. Konkursu promuje nie tylko podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętność pracy zespołowej. Nagrodami w konkursie są: vouchery wypoczynkowe do jednej z sieci hoteli w Polsce, bony szkoleniowe oraz sprzęt IT. Specjaliści rywalizują w 3 kategoriach konkursowych:

księgowi zawodowi,

eksperci z płac i kadr,

studenci kierunków związanych z rachunkowością.

reklama reklama



I etap – test online

W I etapie konkursu drużyny zmierzą się w teście online za pośrednictwem portalu www.ksiegowiprzyszlosci.pl. Test składa się z 30 wylosowanych pytań – na odpowiedź na każde z nich uczestnicy mają 3 minuty, a odpowiedzi automatycznie zapisują się na koncie drużyny. Wyniki testu wraz z informacją, które drużyny przejdą do II etapu konkursu będą znane 23 kwietnia br. Wówczas rozpocznie się II etap konkursu – również w formie testu online.

Jak wziąć udział w konkursie?

Rejestracja drużyn w konkursie jest otwarta do 22 kwietnia bt. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zebrać trzyosobową drużynę i zarejestrować się poprzez formularz na stronie https://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/konkurs

Organizatorzy i partnerzy projektu

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta, polski producent oprogramowania ERP enova365. Partnerem konkursu zostało Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner. Projekt swoim patronatem objęły również redakcje: Świata Księgowych, Rachunkowości, Infor, HR Polska, HR Business Guide, Sposób na VAT, Sposób na Kadry i Płace, Sposób na Dochodowy, wydawnictwo RADA oraz portale HR na Szpikach i Kariera w Finansach

Szczegóły konkursu oraz rejestracja dostępne są na stronie https://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/konkurs. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl lub pod numerem telefonu 695 313 318.