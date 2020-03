IV edycja konkursu Księgowi Przyszłości - ruszyły zapisy do rywalizacji po cenne nagrody!

Konkurs "Księgowi Przyszłości" to połączenie współzawodnictwa z podnoszeniem kwalifikacji. Celem konkursu jest promocja zawodu księgowego, walka ze stereotypem z nim związanym oraz wspieranie profesjonalistów. Konkurs odbywa się online za pośrednictwem strony ksiegowiprzyszlosci.pl. Uczestnicy weryfikują swoją wiedzę, przechodząc przez kolejne etapy rywalizacji. Na najlepszych czekają nie tylko wspaniałe nagrody, takie jak vouchery wypoczynkowe do sieci hoteli, sprzęt IT czy bony szkoleniowe, ale również prestiż związany z udziałem w jednym z najbardziej rozpoznawalnych

i cenionych konkursów w branży.

Ogólnopolski, drużynowy konkurs dla Księgowych i ekspertów z dziedziny płac i kadr

To już IV edycja konkursu pod szyldem Księgowi Przyszłości, po raz drugi do rywalizacji specjalistów z dziedziny rachunkowości dołączają również zespoły ekspertów z dziedziny płac i kadr. Uczestnicy konkursu łączą się w trzyosobowe drużyny i stają w szranki z konkurentami z całej Polski. Dedykowaną kategorię mają również studenci kierunków związanych z rachunkowością. Na przestrzeni lat konkurs zyskał dużą popularność – w poprzednich edycjach wzięło w nim udział ponad 5 tys. księgowych.

Uczestników konkursu czeka przejście dwóch etapów testów online oraz opracowanie pracy półfinałowej. Najlepsze drużyny spotkają się na finale na obranie swoich prac, który odbędzie się 18 czerwca w Warszawie. Zapisy na konkurs rozpoczęły się 16 marca i potrwają do zakończenia I etapu konkursu, a więc do 22 kwietnia.

Atrakcyjne nagrody: sprzęt IT i relaks dla najlepszych

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody m.in. vouchery wypoczynkowe w jednej z sieci hoteli w Polsce, bony na szkolenia czy nowoczesny sprzęt IT. Konkurs to również doskonała okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę oraz zdobyć nowy potencjał dla rozwoju kariery.

Gala finałowa w Warszawie

Gala Finałowa IV edycji konkursu odbędzie się 18 czerwca 2020 w Warszawie w przestrzeni eventowej Białostocka 22. Podczas finałowej rozgrywki Uczestnicy będą bronić swoich prac konkursowych przed jury, natomiast w części wieczornej nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Wydarzenie uświetnią wystąpienia organizatorów oraz ciekawe wykłady infuencerów specjalizujących się w tematach konkursowych, a zwieńczeniem wieczoru będzie uroczysty bankiet.

Organizatorzy i partnerzy konkursu

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta, polski producent oprogramowania enova365. Partnerem konkursu zostało Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner. Projekt swoim patronatem objęły również redakcje: Świata Księgowych, Rachunkowości, Infor, HR Polska, HR Business Guide, Sposób na VAT, Sposób na Kadry i Płace, Sposób na Dochodowy, wydawnictwo RADA oraz portale HR na Szpikach i Kariera w Finansach

Szczegóły konkursu oraz rejestracja dostępne są na stronie http://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/konkurs

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl lub pod numerem telefonu 695 313 318.