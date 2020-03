Niektórzy mogą nie zdążyć rozliczyć podatków – komentarz dr Moniki Król–Stępień, SKwP

Komentarz dr Moniki Król-Stępień, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddziału dolnośląskiego we Wrocławiu

Księgowi w jednostkach i biura rachunkowe przeszły w dużej mierze na pracę zdalną. W czasie weekendu udało się zorganizować zdalne dostępy dla pracowników. Poniedziałek był nerwowy, bo nie wszystkie dokumenty (szczególnie z mniejszych jednostek) docierają do biur w formie zdigitalizowanej. A dwa, że nie było osób, które mogłyby zająć się na miejscu digitalizacją. Była zatem potrzeba dostarczenia dokumentów do mieszkań pracowników. W przypadku studentów, nie było to możliwe, bo Ci, zamieszkujący domy studenckie, musieli je opuścić i wyjechać do domów. Jednak praca w warunkach domowych, szczególnie w sytuacji sprawowania opieki nad dziećmi jest mniej efektywna. Jest jeszcze jeden aspekt, który należy podkreślić, tj. kwestia ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa. Warto przywołać przepis art. 32 RODO - niezależnie od miejsca, w którym świadczona będzie praca, należy stosować adekwatne środki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych - w tych wyjątkowych warunkach kwestia ochrony danych zeszła niejako na dalszy plan. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności niektórzy mogą nie zdążyć rozliczyć podatków – a termin na wpłatę zaliczek na PIT i CIT przypada na najbliższy piątek.

Wiemy doskonale, że obecna sytuacja jest niecodzienna... Wielu przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych dostrzega problem i wnioskowało o odroczenie terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych oraz sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2019. Warto podkreślić, że pod petycją Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zebrano 16 tys. podpisów.

Po konferencji prasowej dotyczącej tarczy antykryzysowej w naszej sprawie zapowiedzi są mgliste. Osobiście uważam, że przesunięcie terminów dla obowiązkowych deklaracji i sprawozdań finansowych jest konieczne. Są ogromne problemy i dotyczą one głównie małych i średnich firm. Duże jednostki w wielu przypadkach mają wdrożone elektroniczne obiegi dokumentów. Uważam, że przesunięcie terminów dla deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych za rok 2019 na 30 dni od terminu powrotu dzieci do szkół przynajmniej częściowo złagodziłoby zaistniałe problemy. W przypadku końcówki marca, gdy kumulują się wszystkie terminy bilansowe i podatkowe, liczy się każda godzina. Nie działamy w normalnych warunkach - jest psychoza strachu. Księgowi żyją w permanentnym stresie, który nie sprzyja odporności, bo nad głową wisi jeszcze wizja kar i odpowiedzialności za nierzetelne sporządzenie deklaracji czy sprawozdań.

Sprawa jest bardzo ważna i uważam, że w chwili obecnej należy wsłuchać się w głos środowiska. Wiemy, że inne kraje podjęły już decyzje korzystne dla podatników i przedsiębiorców. Na grupach internetowych dla księgowych rozpętała się burza - wiele osób dopada zwątpienie.

W tym wszystkim nie chodzi tylko o proces technicznego sporządzenia, czy złożenia elektronicznych podpisów, bo to można wykonać zdalnie. Z podpisem łączy się wielka odpowiedzialność za treść tego, co się podpisuje – nasze obawy dotyczą zawartości sprawozdań. Problem jest dużo bardziej złożony. Są zaburzone łańcuchy dostaw, w ograniczonym zakresie świadczone są usługi. Wielu musi zweryfikować strategię działania, żeby zabezpieczyć źródło przychodów i płynność finansową... Sporządzający sprawozdanie finansowe, tj. księgowy, jak i kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte na moment sporządzenia, czyli z uwzględnieniem ryzyk, które wystąpiły również w ramach tzw. zdarzeń po dacie bilansu.

Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dostrzegają problem i na swoich stronach internetowych wydały stosowne komunikaty, do praktycznego wykorzystania ich treści w sprawozdaniu finansowym.

Dr Monika Król-Stępień, biegły rewident, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział dolnośląski we Wrocławiu, Partner zarządzający w Kancelarii Biegłych Rewidentów Quatro Sp. z o.o. we Wrocławiu.

