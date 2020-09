Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Doradcy podatkowi apelują do MF o rzetelne konsultacje w sprawie zmian w podatkach

Samorząd doradców podatkowych wystosował do Ministerstwa Finansów apel o rzetelne konsultacje nowych przepisów podatkowych. Na przygotowanie uwag do nowej ustawy wprowadzającej m.in. CIT dla spółek komandytowych resort finansów dał doradcom podatkowym zaledwie 2 dni robocze, co zdaniem KIDP stanowi naruszenie przepisów i dobrej praktyki legislacyjnej.