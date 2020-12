Mniej formalności przy zakupie węgla zwolnionego z akcyzy

Zakup węgla zwolnionego z akcyzy

Do odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, przy zakupie do dwóch ton zwolnionego z akcyzy węgla do celów opałowych nie będzie wymagane oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu węgla – stanowi obowiązujące od 16 grudnia rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2248).

„To realizacja inicjatywy, podjętej przez Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla już w pierwszych miesiącach epidemii, w odpowiedzi na zgłaszane przez sprzedawców problemy przy obsłudze klientów” – skomentował prezes Izby Łukasz Horbacz.





Od ośmiu lat wszystkie wyroby węglowe są obłożone akcyzą, z której jednak zwolnieni są nabywcy węgla na opał - przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale także m.in. rolnicy, szkoły, szpitale, jednostki pomocy społecznej oraz - po spełnieniu określonych warunków - niektóre firmy, np. energochłonne. Aby nie płacić akcyzy, konieczne jest dopełnienie wielu ważnych formalności, w tym złożenie oświadczeń o przeznaczeniu kupowanego węgla. Trzeba też spełnić wymogi związane z przemieszczaniem zwolnionego z akcyzy paliwa.

Już wiosną tego roku Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, skupiająca ponad sto podmiotów dysponujących 350 składami węgla w całej Polsce, wskazywała, że obowiązujące przepisy, od spełnienia których uzależnione jest zwolnienie węgla z akcyzy, stawiają wymagania, których realizacja w dobie epidemii w praktyce jest utrudniona lub niemożliwa. Chodziło m.in. o konieczność składania oświadczeń o przeznaczeniu węgla, co wymuszało bezpośredni kontakt sprzedawcy lub kuriera z klientem.

Wchodzące w w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniło na czas epidemii warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego poprzez podniesienie z 200 kg do 2 ton limitu, w ramach którego finalny nabywca węgla – kupując paliwo jednorazowo - nie musi składać oświadczenia o jego przeznaczeniu.

Zmiany w akcyzie od wyrobów węglowych od 1 lutego 2021 r.

Kolejne zmiany w akcyzie od wyrobów węglowych mają wejść w życie 1 lutego 2021 r., wraz z procedowaną obecnie w parlamencie dużą nowelizacją Ustawy o podatku akcyzowym. Regulacja wprowadzi nowe warunki stosowania zwolnień z akcyzy.

autor: Marek Błoński

mab/ amac/