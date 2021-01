Zmiany w unijnym wykazie rajów podatkowych

Raje podatkowe - unijna lista do zmiany

Unijna lista rajów podatkowych, utworzona w 2017 r., jak dotąd miała "pozytywny wpływ", ale nie "wykorzystuje w pełni swojego potencjału", a "jurysdykcje znajdujące się obecnie na liście odpowiadają za mniej niż 2 proc. strat spowodowanych unikaniem opodatkowania" - czytamy w rezolucji przyjętej 21 stycznia 2021 r., za której przyjęciem głosowało 587 europosłów, 50 - było przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu.





Paul Tang, przewodniczący podkomisji ds. podatkowych PE, po głosowaniu znacznie dosadniej opisał sytuację. "Nazywając unijną listę rajów podatkowych "zagmatwaną i nieefektywną", Parlament mówi jak jest. Chociaż lista może być dobrym narzędziem, to państwa członkowskie zapomniały o jednej rzeczy podczas jej tworzenia: o prawdziwych rajach podatkowych. Prawda jest taka, że lista wcale się nie poprawia, tylko staje się coraz gorsza.

Guernsey, Bahamy, a ostatnio Kajmany to tylko niektóre z dobrze znanych rajów podatkowych, które państwa członkowskie usunęły z listy. Nie zgadzając się na właściwe rozwiązanie kwestii unikania opodatkowania, rządy krajowe pozbawiają swoich obywateli kwot przekraczających 140 mld euro rocznie. Szczególnie w obecnym kontekście jest to niedopuszczalne" - oznajmił Tang.

Unijna listy rajów podatkowych bardziej transparentna

Posłowie zaproponowali zmiany, które spowodowałyby, że proces wpisywania lub skreślania kraju z listy byłby bardziej transparentny. Parlament proponuje m.in., żeby kryteria oceny, czy system podatkowy danego kraju jest sprawiedliwy, czy nie, zostały rozszerzone, aby uwzględnić więcej praktyk, a nie tylko preferencyjne stawki podatkowe.

PE chce również, żeby przy użyciu tych samych kryteriów prześwietlić też państwa członkowskie UE i w przypadku oblania testu - wpisać je na czarną listę.

Wezwał wreszcie do sformalizowania procesu tworzenia listy za pomocą prawnie wiążącej procedury do końca 2021 r. oraz zakwestionował kompetencje nieformalnego organu jakim jest Grupa ds. Kodeksu Postępowania do aktualizowania listy.

Wejście w życie propozycji PE stoi pod dużym znakiem zapytania. Na terenie UE znajduje się bowiem 36 proc. światowych rajów podatkowych.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz

