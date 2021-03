Krajowy Plan Odbudowy z ulgą podatkową na automatyzację i cyfryzację

Ulga podatkowa na automatyzację i cyfryzację

Zapowiedź wprowadzenia nowej ulgi podatkowej znalazła się w Krajowy Planie Odbudowy (KPO) przygotowanym w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedstawiony przez rząd w dniu 26 lutego 2021 r. Krajowy Plan Odbudowy zakłada wsparcie w pięciu obszarach, tj. transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność.

W obszarze dotyczącym odporności i konkurencyjności gospodarki, a dokładnie w dziale "A2.1. Transformacja strukturalna w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki – Przemysł 4.0" Krajowego Planu Odbudowy napisano, że "realizacja reformy obejmie przyjęcie ulgi podatkowej w zakresie wspierania automatyzacji/cyfryzacji i innowacyjności przedsiębiorstw".

Poza tą informację w KPO nie wskazano żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących nowej ulgi, nie wskazano także kiedy ulga miałaby wejść w życie.

W dokumencie znalazła się natomiast informacja, że instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie tej reformy jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, a zakres czasowy realizacji reformy to I kw. 2020 r. – III kw. 2026 r.

W obszarze, w którym pojawia się nowa ulga na automatyzację i cyfryzację napisano, że "niedostateczny poziom dużych inwestycji innowacyjnych w sektorze przedsiębiorstw, w kluczowych obszarach gospodarki, skutkuje brakiem możliwości generowania wyższego i bardziej stałego popytu na innowacje w gospodarce – w tym w organizacjach badawczych i MŚP. Całkowite wydatki na badania i rozwój w Polsce utrzymują się na relatywnie niskim poziomie – 1,32% PKB w 2019 r. Zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w obszarach/ sektorach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki wymaga realizacji dużych inwestycji produkcyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym, co będzie prowadziło w krótkim okresie do zwiększenia liczby wprowadzanych w przedsiębiorstwach innowacji oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma wykorzystanie dużych firm, w szczególności Spółek Skarbu Państwa, które przyczyni się zarówno do wzrostu potencjału innowacyjnego tychże firm, ale w jeszcze większym stopniu współpracujących z nimi licznych MŚP, a całościowo przyczyni się do wzrostu potencjału wytwórczego UE na rynkach globalnych. Jednocześnie pozwoli to na wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom zaawansowania cyfrowego zmniejszających presję na środowisko naturalne, a co niezwykle istotne przyczyni się to w istotny sposób do przywrócenia potencjału wzrostu polskiej gospodarce osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19. Z powyższego wynika potrzeba opracowania i wprowadzenia w życie „Nowej polityki przemysłowej Polski”, realizującej założenia polityki przemysłowej UE oraz potrzeb polskiej gospodarki".

Zakładanym celem w tym obszarze jest wzmocnienie popytu na wiedzę i innowacje oraz efektywnego ich wdrażania w przedsiębiorstwach, w szczególności w sektorach istotnych dla innowacyjności polskiej gospodarki (zielona i cyfrowa gospodarka, bezzałogowe statki powietrzne, przemysły kreatywne). A realizacja celu, oprócz wprowadzenia wspomnianej już ulgi podatkowej w zakresie wspierania automatyzacji/cyfryzacji i innowacyjności przedsiębiorstw, obejmie:

- utworzenie dedykowanej platformy na surowce wtórne;

- opracowanie i wejście w życie „Nowej Polityki Przemysłowej Polski”, a następnie realizację działań przewidzianych w ramach tejże polityki;

- opracowanie i przyjęcie programu rozwoju obszaru BSP;

- przyjęcie regulacji prorozwojowych w obszarze wdrożenia BSP do systemu transportu miejskiego, ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez określenie zadań związanych z wdrożeniem infrastruktury umożliwiającej koordynację zaawansowanych lotów BSP, testowania i wdrażania transportu BSP.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i Fundusz Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do dokument związany z Funduszem Odbudowy. To unijne wsparcie dla państw członkowskich, które ma być realną pomocą na wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszu. Otrzymamy w sumie ok. 170 mld euro:

23,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy,

34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy,

72,2 mld euro na politykę spójności (do Polski trafi 20% środków dla całej UE),

3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji,

21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników,

10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich,

Ok. 2 mld euro na wsparcie w ramach instrumentu na rzecz walki z negatywnymi skutkami COVID-19.

Projekt KPO powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Określa nie tylko cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią, ale też proponowane do realizacji, rozwojowe reformy i inwestycje. W tym dokumencie rozpisane zostało, na co zostanie wydane blisko 24 mld euro, przewidziane w ramach Funduszu Odbudowy.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Program Odbudowy opiera się na pięciu filarach. Obszary, w których określono reformy i zakres inwestycji to:

odporność i konkurencyjność gospodarki – planowane działania to m.in.:

odbudowa i transformacja sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu COVID-19,

stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania,

wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami,

ulgi podatkowe w zakresie automatyzacji i cyfryzacji,

inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym,

odbudowa szkolnictwa zawodowego i utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności,

wspieranie aktywność zawodowej matek, czy też szerzej rodziców;

zielona energia i zmniejszenie energochłonności - planowane działania to m.in.:

inwestycje dla czystego powietrza,

odnawialne źródła energii,

inwestycje w morskie farmy wiatrowe,

technologie wodorowe oraz oczyszczanie ścieków,

zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami,

wspieranie średnich i małych miast w działaniach związanych z zazielenianiem przestrzeni;

transformacja cyfrowa – planowane działania to np.:

inwestycje w zakresie szybkiego Internetu,

zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług bezprzewodowych,

monitoring emisji pól elektromagnetycznych,

cyfrowa szkoła

działania na rzecz cyberbezpieczeństwa;

dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – planowane są m.in.:

inwestycje związane z programem szczepień,

modernizacja wyposażenia placówek leczniczych,

rozszerzanie dotychczasowych rozwiązań IT w służbie zdrowia,

rozwiązania na rzecz zwiększenia liczby personelu medycznego (zaplecze dydaktyczne, bony na studia odpłatne),

stworzenie odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego;

zielona, inteligentna mobilność – planowane m.in.:

inwestycje w zeroemisyjny transport publiczny i punkty ładowania,

finansowanie sektora kolejowego,

zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i na kolei,

wdrożenie rozwiązań cyfrowych,

budowa kilku obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu.