Nowy Ład - prezentacja, założenia

Nowy Ład. Prezentacja nowego programu, czyli Nowego Ładu, zgodnie z planem nastąpi w sobotę (15 maja) - oświadczył wicepremier Jacek Sasin. Nowy Ład ma zawierać m.in. zmiany w systemie podatkowym.

Konwencję programową PiS, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania, planowano na 20 marca, ale ze względu na walkę z pandemią COVID-19 została ona przełożona. Według wcześniejszych informacji uzyskanych przez PAP, konwencja odbędzie się najwcześniej 15 maja.

Sasin w Programie Pierwszym Polskiego Radia pytany, czy prezentacja odbędzie się w najbliższą sobotę odparł: "Tak, taki jest plan".

Założenia Nowego Ładu

"Rzeczywiście te założenia Nowego Ładu, ten cały program na wychodzenie gospodarki z pandemii, na powrót do szybkiego wzrostu gospodarczego, to jest coś, co mamy przygotowane już od wielu tygodni. Niestety cały czas utrzymująca się sytuacja pandemiczna powodowała przesuwanie terminu prezentacji tego programu. Dzisiaj jesteśmy już w takiej sytuacji, że czas bardzo mocno i głośno powiedzieć o tym, jakie mamy plany na okres po pandemii, bo widać wyraźnie, że dzięki również udanej akcji szczepień, pandemia ustępuje" - powiedział.

Dodał, że obecnie głównym zadaniem rządu jest doprowadzenie do tego, żeby pandemia nie pozostawiła trwałych skutków społecznych i gospodarczych.

Nowy Ład programem Zjednoczonej Prawicy

Wicepremier wskazał, że Nowy Ład jest programem PiS. Zaznaczył, że rząd jest emanacją większości parlamentarnej i to on będzie realizował ten program. "Jeśli chodzi o koalicjantów, to myślę, że uda się tutaj osiągnąć pełne porozumienie. Koalicjanci też zgłosili pewne swoje punkty programowe do tego programu i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby móc powiedzieć, że to jest program całej Zjednoczonej Prawicy, chociaż przygotowany rzeczywiście przez PiS" - powiedział.

Nowy Ład - zmian w systemie podatkowym

Sasin w części internetowej rozmowy był też pytany, czy w nowym programie można się spodziewać zmian w systemie podatkowym.

"Jeśli chodzi o segment podatkowy, to mogę powiedzieć, że tak. Przede wszystkim takie działania, które spowodowałyby, że ten system podatkowy będzie bardziej społeczny, sprawiedliwy. Czyli będzie mniej dokuczliwy dla tych osób mniej zarabiających, a jednak zwiększający oczekiwania wobec osób zarabiających więcej" - powiedział. Zastrzegł, że o szczegółach nie może więcej mówić przed prezentacją programu.

Nowy Ład i Fundusz Odbudowy

"To jest taki program, który będzie obejmował bardzo wiele sfer: gospodarczych, społecznych. Można powiedzieć, że to jest taki nowy, całościowy program dla Polski na najbliższe lata. Związany również z tymi środkami, którymi w tej chwili będziemy dysponować, jako kraj: środkami europejskimi, również środkami z Funduszu Odbudowy, ale również środkami budżetowymi polskimi. Suma tych wszystkich możliwości, które dadzą nam te nowe środki, rzeczywiście pozwoli przebudować Polskę, zmodernizować Polskę, być może w sposób bezprecedensowy w ciągu ostatnich 30 lat" - powiedział wicepremier.

