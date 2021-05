Opodatkowanie firm w UE - plany Komisji Europejskiej

Opodatkowanie firm w UE. Komisja Europejska przyjęła dokument "Business Taxation for the 21st Century" ujawniający plany KE tworzenia systemu opodatkowania dochodów firm w państwach członkowskich UE. Dokument ten zawiera także strategię podatkową UE na najbliższe dwa lata oraz zalecenia KE dla państw członkowskich odnośnie rozliczania strat przedsiębiorstw. Jednocześnie KE zadeklarowała, że rezygnuje z kontynuowania projektu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB).

Celem: skuteczny i sprawiedliwy system opodatkowania działalności gospodarczej w UE

Komisja Europejska przyjęła 18 maja 2021 r. komunikat w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku, dążąc do promowania solidnego, skutecznego i sprawiedliwego systemu opodatkowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. W komunikacie przedstawiono zarówno krótko-, jak i długoterminową wizję wspierania odbudowy Europy po pandemii COVID-19 oraz zapewnienia odpowiednich dochodów publicznych w nadchodzących latach. Założenia to stworzenie sprawiedliwego i stabilnego otoczenia biznesowego, które przyczyni się do pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE, sprzyjającego tworzeniu licznych miejsc pracy, a także do zwiększenia naszej otwartej strategicznej autonomii. W komunikacie uwzględniono postępy poczynione w rozmowach grupy G-20 i OECD na temat globalnej reformy podatkowej.

Nowe ramy opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w UE (BEFIT)

Po pierwsze, Komisja przedstawi do 2023 r. nowe ramy opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w UE, które zmniejszą obciążenia administracyjne, usuną przeszkody podatkowe i stworzą bardziej przyjazne dla przedsiębiorstw otoczenie na jednolitym rynku. Działalność gospodarcza w Europie: ramy opodatkowania dochodów (BEFIT - Business in Europe: Framework for Income Taxation) zapewnią jednolity w całej UE zbiór przepisów regulujących kwestie podatku od działalności gospodarczej, przewidujący sprawiedliwszy podział praw do opodatkowania między państwami członkowskimi. BEFIT ograniczy biurokrację, zmniejszy koszty przestrzegania przepisów, zminimalizuje możliwości unikania opodatkowania i posłuży wsparciem w procesie tworzenia miejsc pracy i inwestowania na jednolitym rynku.

BEFIT zastąpi oczekujący na rozpatrzenie wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base), który zostanie wycofany. Komisja zapoczątkuje szerszą debatę na temat przyszłości opodatkowania w UE, którą podsumuje przewidziane na 2022 r. sympozjum podatkowe na temat unijnej struktury podatkowej do 2050 r.

Strategia podatkowa UE na najbliższe dwa lata

Po drugie, w dzisiejszym komunikacie określono strategię podatkową na najbliższe dwa lata, która przewiduje środki promujące produktywne inwestycje i przedsiębiorczość, obejmujące dochody krajowe skuteczniejszą ochroną oraz wspierające transformację ekologiczną i cyfrową. Opiera się ona na ambitnych założeniach określonych w planie działania w obszarze podatków, przedstawionym przez Komisję latem ubiegłego roku. Działania będą obejmować:

Zapewnienie większej przejrzystości publicznej – propozycja, aby niektóre duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE publikowały swoje efektywne stawki opodatkowania. Nowe środki przeciwdziałające unikaniu opodatkowania będą ukierunkowane także na funkcjonowanie firm przykrywek;

Wspieranie ożywienia gospodarczego poprzez podjęcie kwestii preferencyjnego traktowania zadłużenia w obowiązującym obecnie systemie opodatkowania działalności gospodarczej, w którym finansowanie dłużne przedsiębiorstw jest traktowane korzystniej niż finansowanie kapitałowe Celem wniosku jest zachęcenie przedsiębiorstw do finansowania swojej działalności z pomocą kapitału własnego, nie zaś finansowania dłużnego.

Podatkowe rozliczanie strat - zalecenia Komisji Europejskiej

Po trzecie, Komisja przyjęła dziś zalecenie w sprawie postępowania poszczególnych państw członkowskich w przypadku strat. W zaleceniu zachęca się państwa członkowskie do zezwolenia przedsiębiorstwom na przenoszenie strat podatkowych na poprzednie lata. Przyniesie to korzyści przedsiębiorstwom, które były rentowne w latach poprzedzających pandemię, umożliwiając im wyrównanie strat poniesionych w latach 2020 i 2021 za pośrednictwem podatków opłaconych przed 2020 r. Środek ten przyniesie korzyści przede wszystkim MŚP.

Program reform podatkowych w UE

Dzisiejszy komunikat jest częścią szerszego programu reform podatkowych UE przewidzianych na nadchodzące lata. Oprócz reform opodatkowania działalności gospodarczej przedstawionych w komunikacie Komisja wkrótce przedstawi środki mające na celu zapewnienie sprawiedliwego opodatkowania w gospodarce cyfrowej. Komisja zaproponuje wprowadzenie podatku cyfrowego, który stanowić będzie element zasobów własnych UE. Komisja przedstawi również przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii oraz wniosku w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w kontekście pakietu „FitFor55” i Europejskiego Zielonego Ładu.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: Opodatkowanie musi dotrzymać kroku naszym zmieniającym się gospodarkom i naszym priorytetom. Nasze przepisy podatkowe powinny wspierać odnowę gospodarczą sprzyjającą włączeniu społecznemu, być przejrzyste i wykluczyć zjawisko unikania opodatkowania. Powinny być również skuteczne – dla przedsiębiorstw dużych i małych. W dzisiejszym komunikacie określamy podwaliny europejskiego systemu opodatkowania działalności gospodarczej, który jest gotowy podjąć wyzwania XXI wieku oraz stworzyć społeczeństwo funkcjonujące na zasadach uczciwości i zrównoważoności.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: Nadszedł czas, aby zweryfikować zasady opodatkowania w Europie. Podobnie jak nasze gospodarki, które przechodzą na nowy model wzrostu przy wsparciu NextGenerationEU, nasze systemy podatkowe muszą zostać dostosowane do priorytetów XXI wieku. Odnowienie relacji transatlantyckich oferuje nam możliwość dokonania świadomych postępów w kierunku reformy podatkowej o światowym zasięgu. Musimy wykorzystać tę szansę, dbając jednocześnie o to, aby międzynarodowe umowy chroniły najważniejsze interesy europejskie. Dzisiaj określamy sposób, w jaki nowy globalny ład będzie wdrażany w UE. Kolejne kroki, które podejmiemy w nadchodzących trzech latach, zwiększą przejrzystość podatkową, pomogą małym i dużym przedsiębiorstwom w realizacji odnowy, rozwoju i inwestycji.

