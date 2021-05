Polski Ład. Czy grozi nam nieład podatkowy?

Polski Ład. Eksperci biorący udział w Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan krytycznie oceniali propozycje zmian przedstawione w Polskim Ładzie, ponieważ nadmiernie zwiększają obciążenia osób lepiej zarabiających i przedsiębiorców.

Odszkodowanie (rekompensata) za NOP

Odszkodowanie za NOP. Projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny, według mojej wiedzy, ma zostać wniesiony na najbliższym lub kolejnym posiedzeniu Sejmu – powiedział 26 maja 2021 r. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Nowe przepisy przewidywałyby świadczenia kompensacyjne dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne nie tylko po szczepionkach przeciw COVID-19 ale po wszystkich szczepieniach ochronnych.

Ulga termomodernizacyjna - czy można odliczyć klimatyzację?

Ulga termomodernizacyjna a klimatyzacja. Czy wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, który podatnik może odliczyć od dochodu z zeznaniu rocznym?

Projekt SLIM VAT 2 przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2021 r. projekt projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, (czyli tzw. pakiet SLIM VAT 2) - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

E-faktury - jakie korzyści dla przedsiębiorców?

Wprowadzenie e-faktury to jedno z rozwiązań, które umożliwią odciążenie przedsiębiorców od wielu obowiązków – powiedział wiceminister Jan Sarnowski. Na początku e-faktury będą dobrowolne, a za dwa lata korzystanie z e-faktury będzie powszechne.

Zwolnienie od akcyzy pojazdów hybrydowych - wzór zaświadczenia

Zwolnienia z akcyzy dla samochodów hybrydowych. Ustawodawca określił wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym. Rozporządzenie wprowadzające zaświadczenie zacznie obowiązywać 1 lipca 2021 r.

Odliczenie VAT a zakaz prowadzenia działalności podczas COVID-19

Zakaz prowadzenia działalności z powodu COVID-19 a VAT. W związku z epidemią koronawirusa rząd zakazuje prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej. W konsekwencji przedsiębiorcy nie mogą otwierać swoich biznesów i nie osiągają przychodów. Często jednak podpisane umowy powodują konieczność ponoszenia różnych wydatków. Może pojawić się więc wątpliwość, czy w przypadku ponoszenia wydatków w czasie zamknięcia działalności gospodarczej, która nie wiadomo kiedy zostanie ponownie otwarta, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami.

Szczepienie na COVID-19 a wypowiedzenie umowy o pracę

Szczepienie na COVID-19 a wypowiedzenie umowy o pracę. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień w zakładzie pracy daje pracownikom prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnych odczynów poszczepiennych. – Nie ma także regulacji, która umożliwiałaby uzyskanie od pracownika informacji, czy jest zaszczepiony. Pracodawca może jednak motywować pracowników do szczepień i stosować system zachęt dla tych, którzy się na to zdecydują – wyjaśnia Kajetan Bartosiak, partner w kancelarii Baran Książek Bigaj.

Forum Akcyzowe - pierwsza edycja 29 czerwca

Forum Akcyzowe. 29 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Finansów prace rozpocznie Forum Akcyzowe. Pierwsze spotkanie w ramach Forum Akcyzowego będzie dotyczyć rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich. Do udziału w pracach Forum Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane dialogiem. Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać do 18 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Z powodu pandemii COVID-19 pierwsze posiedzenie Forum Akcyzowego odbędzie się online.

Przeniesienie firmy do Czech - czy to się opłaca?

Przeniesienie firmy do Czech a Polski Ład. Po zmianach, jakie zamierzamy wprowadzić w Polskim Ładzie, koszty prowadzenia działalności gospodarczej będą w Polsce niższe niż na Słowacji i w Niemczech, a takie same jak w Czechach, zatem nie będzie się opłacało przenosić tej działalności do południowych sąsiadów - ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Pakiet SLIM VAT 2 - co się zmieni?

SLIM VAT 2. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany 25 maja 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Projekt ten jest częścią tzw. pakietu SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Omawiany projekt został w błyskawicznym tempie przyjęty 26 maja 2021 r. przez Radę Ministrów (wbrew zapisanemu w Wykazie prac legislacyjnych planowanemu terminowi). Zgodnie z komunikatem rządu "Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach." Pierwotnie zapowiadano, że zmiany wejdą w życie w styczniu 2022 r.

Nowy wzór VAT-R od 1 lipca 2021 r.

Nowy wzór VAT-R. W związku ze zmianami w opodatkowaniu VAT handlu internetowego (tzw. pakiet VAT e-commerce), od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Będzie to już 15 wersja tego formularza. Projekt (z 18 maja 2021 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w tej sprawie jest aktualnie w toku konsultacji publicznych i opiniowania.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników - kto skorzysta?

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników to element podatkowy Polskiego Ładu. Kto będzie mógł skorzystać z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników? Jak działa ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników? Kiedy zostanie wprowadzona?

Rozszerzone uprawnienia KAS w zakresie ochrony dóbr kultury

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z nowymi uprawnieniami w zakresie ochrony dóbr kultury. Nowelizacja, podpisana przez prezydenta 20 maja 2021 r., rozszerza kompetencje naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania nielegalnego przywozu dóbr kultury spoza Unii Europejskiej.

Rejestracja w systemie e-TOLL - jak to zrobić?

Rejestracja w systemie e-TOLL. Ministerstwo Finansów uruchamia rejestrację w systemie e-TOLL oraz Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Rejestracja jest krótkim i intuicyjnym procesem, który można przeprowadzić całkowicie online. Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu, będzie uruchomienie w czerwcu 2021 r. poboru opłat w systemie e-TOLL.

e-TOLL - jak się zarejestrować?

e-TOLL. Od 25 maja Krajowa Administracja Skarbowa udostępni internetowe konto klienta i rozpocznie rejestrację użytkowników w nowym systemie poboru opłat drogowych e-TOLL - poinformowała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Podatek od najmu - jaki płacić?

Podatek od najmu. Podatnik sam decyduje, czy wynajmuje nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, czy najmu prywatnego. Ustawodawca nie określił bowiem obiektywnych kryteriów, które pozwalałyby rozróżnić, kiedy mamy do czynienia z zarządem majątkiem prywatnym, a kiedy z działalnością gospodarczą – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Składka zdrowotna według Polskiego Ładu – co z ryczałtem i kartą podatkową?

Założenia Polskiego Ładu dotyczące uwolnienia składki zdrowotnej poprzez uzależnienie jej od wysokości dochodu nie uwzględniają takich form opodatkowania jak ryczałt i karta podatkowa. Można wysnuć dwie hipotezy: według pierwszej zmiany wejdą w życie także dla nich, co sprawi, że staną się nieopłacalne. Według drugiej dotkną tylko rozliczających się liniowo i na zasadach ogólnych. Wtedy przejście na ryczałt może być dla wielu przedsiębiorców korzystnym rozwiązaniem.

Kontrola pracy zdalnej przez pracodawcę i PIP

Kontrola pracy zdalnej. Według aktualnie obowiązujących przepisów pracodawca ani Państwowa Inspekcja Pracy nie mają podstawy prawnej, by kontrolować pracownika zdalnego w jego mieszkaniu - chyba, że pracownik wyrazi na to zgodę. Zdaniem PIP stanowi to dużą przeszkodę przy badaniu wypadków związanych z pracą zdalną, jak również przy ocenie przestrzegania warunków bhp. Regulacja prawna pracy zdalnej powinna właściwie wyważyć prawo pracownika do ochrony jego prywatności oraz uprawnienie pracodawcy do kontroli wykonywania pracy przez pracownika - napisała Iwona Michałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, w odpowiedzi na interpelację poselską. Jak reguluje kontrolę pracownika w miejscu pracy zdalnej, a także zasady BHP pracy zdalnej projekt nowelizacji Kodeksu pracy z 18 maja 2021 r.?

Wzór deklaracji CIT-8E (estoński CIT)

Estoński CIT. Ustawodawca przygotował wzór deklaracji CIT-8E dla spółek stosujących ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz wzór załącznika CIT/EZ do tej deklaracji. Formularze mają zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.

3 nowe ulgi podatkowe na innowacje od 2022 r.

Ulga podatkowa na robotyzację, ulga podatkowa na prototyp, ulga podatkowa na zatrudnienie innowacyjnych pracowników - to trzy nowe ulgi zawarte w programie Polski Ład, które mają obowiązywać od 2022 r. Kto skorzysta z nowych ulg?

Opodatkowanie VAT umów najmu w okresie zakazu handlu

Artykuł dotyczy skutków podatkowych w podatku od towarów i usług czasowego wygaszenia umów najmu sklepów zlokalizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w kontekście regulacji art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”).

Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej

Faktura korygująca a zakończenie działalności gospodarczej. Zasady wystawiania faktur korygujących między czynnymi podatnikami VAT nie budzą większych wątpliwości. Kwestia ta staje się jednak bardziej skomplikowana, jeżeli jedna ze stron transakcji zlikwidowała już działalność gospodarczą. Gdy to sprzedawca, który zlikwidował działalność, ma wystawić korektę, zdaniem organów nie ma takiego prawa. Zajmują one takie stanowisko mimo korzystnych orzeczeń.

JPK, biała lista, split payment dla SAP

W ostatnich latach Ministerstwo Finansów wprowadza wiele zmian w regulacjach podatkowych i zasadach rachunkowości. Celem niektórych, jak np. JPK czy Split Payment, jest możliwość prowadzenia sprawnej i efektywnej kontroli przedsiębiorstw oraz poprawienie stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, a także ograniczenie szarej strefy. Inne, jak np. Biała Lista Podatników czy sprawozdanie o praktykach płatniczych, poprawiają bezpieczeństwo biznesu. Są też takie, które nakładają nowe daniny na przedsiębiorstwa – jak na przykład opłata cukrowa i od tzw. małpek (alkoholu w opakowaniach jednostkowych do 300 ml). SNP Poland oferuje szeroką gamę rozwiązań pozwalających dostosować systemy SAP do nowych wymagań fiskusa.

Polski Ład - ulgi podatkowe na innowacje od 2022 roku

Polski Ład - ulgi podatkowe na innowacje. Ministerstwo Finansów poinformowało o nowych ulgach podatkowych dla firm, które mają być wdrożone od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Ma to być kompleksowy system ulg podatkowych (wspierających przedsiębiorców inwestujących w innowacje), działających równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego. Ministerstwo Finansów planuje, by przepisy wprowadzające te nowe ulgi podatkowe jeszcze w tym tygodniu trafiły do konsultacji - zapowiedział 24 maja 2021 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski.