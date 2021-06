Ulgi na powrót kapitału do Polski i zmiany w cenach transferowych

Pakiet rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski i zmiany w zakresie cen transferowych. Resort finansów rozpoczyna prekonsultacje w zakresie nowych rozwiązań podatkowych związanych z programem Polski Ład (tzw. Program Repatriacji Kapitału) oraz nowych regulacji dotyczących cen transferowych. O jakie zmiany chodzi?

Do 2 lipca 2021 r. można zgłaszać uwagi do rozwiązań podatkowych związanych z programem Polski Ład

Dotyczy to m.in. ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, wprowadzeniu w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

W pakiecie jest również programu repatriacji kapitału, ulgi dla sponsorów nauki, kultury i sportu (ulga na CSR).

Można również wyrażać opinie o uproszczeniach w zakresie cen transferowych.

Ceny transferowe - uproszczenia

Celem wprowadzenia zmian w obszarze cen transferowych jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie szeregu regulacji lub procedur. Na szczególną uwagę zasługują następujące rozwiązania:

Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR) - podatnik będzie składał tylko jeden formularz.

Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania przez podmioty analizy porównawczej/zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników będących mikro/małym przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż kontrolowane, zawierane przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z raju podatkowego.

Wydłużenie do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego.

Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Z kolei termin na złożenie informacji o cenach transferowych został wydłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji w zakresie transakcji safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji.

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji tzw. czystego refakturowania,

wprowadzenie przepisu odnoszącego się do źródeł danych do sporządzenia informacji o cenach transferowych TPR.

Doprecyzowanie zakresu analizy cen transferowych wymaganej na potrzeby lokalnej dokumentacji dotyczącej umowy spółki niebędącej osobą prawną.

Ulga na powrót w podatku dochodowym - dla podatników powracających do Polski

Ulga dotyczy osób, które przez 3 lata mieszkały poza granicami kraju. Polega na możliwości odliczania od podatku połowy podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku. Odliczenie od podatku podatnik będzie mógł stosować przez cztery lata następujące po roku bazowym. Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej.

Ulga na powrót będzie działała także w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Osobom powracającym do Polski połowę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pokrywać będzie przez 4 lata budżet państwa.

- Ulga na powrót to odpowiedź na potrzeby polskiego rynku pracy. Za granicą jest 20 milionów osób z polskiego pochodzenia. Wielu z nich rozważa powrót do Polski i podjęcie tutaj pracy lub założenie własnego biznesu. Ulgi w podatku dochodowym oraz w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne mają zachęcić Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

Jest to nowa propozycja adresowana do osób fizycznych, które przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski. Polegać będzie na korzystnym, zryczałtowanym opodatkowaniu przychodów osiąganych przez nich ze źródeł położonych za granicą. Proponowana regulacja ma na celu stworzenie konkurencyjnego środowiska podatkowego skłaniającego osoby mieszkające za granicą do relokowania rezydencji podatkowej na terytorium Polski.

- To rozwiązanie skonstruowane na wzór włoski, mające skłonić naszego rodaka, któremu powiodło się zagranicą, ale także np. wielkiego tenisistę, piłkarza czy tenora do zamieszkania w Polsce i przeniesienia tutaj swojej rezydencji podatkowej. To również ważny impuls do tego, aby Polacy którzy rozwinęli za granicą swoje firmy przenosili centrum zarządzania biznesem z zagranicy do Polski i właśnie tu płacili podatki - wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Program repatriacji kapitału

Projektowane przepisy wprowadzają program repatriacji kapitału, czyli przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Jest to rozwiązanie adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych oraz podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z ryzykownej polityki podatkowej. Opodatkowanie przejściowym podatkiem dochodowym będzie dobrowolne, co oznacza że podatnicy i płatnicy w okresie od połowy do końca 2022 r. będą mogli dokonać oceny swojej sytuacji prawno-podatkowej i dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został dotychczas w pełni zadeklarowany do opodatkowania.

- Programy repatriacji kapitału to standard na świecie. Polska jest w gronie nielicznych krajów, które nigdy nie przeprowadziły tego typu programu. Programy repatriacji kapitału są rekomendowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak OECD czy MFW. Moment wyjścia z pandemicznego spowolnienia i podatkowy restart gospodarki to bardzo dobry moment na to, by przeprowadzić tego rodzaju zabieg. Właśnie teraz realizuje je pięć krajów Europy: Szwecja, Norwegia, Belgia, Szwajcaria i nasz sąsiad – Słowacja. Ważnym elementem Polskiego Ładu jest otwarcie ścieżki, która pozwoli firmom na świeży start z podatkowo czystym kontem, bez nawisu ryzykownych przyzwyczajeń czy podatkowo niejednoznacznych praktyk - informuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ulga dla podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, oprócz uwzględnienia tego rodzaju wydatków również w kosztach uzyskania przychodów. Promowana będzie działalność podatników, którzy angażują się np. w finansowanie stypendiów dla studentów lub sponsorują instytucje kultury czy młodego sportowca.

- Chcemy zachęcać biznes do tego żeby mocniej włączył się w sponsorowanie nauki, oświaty, sportu i kultury. Ulga na działania CSR-owe to duży krok Polski w kierunku nowoczesnych gospodarek. Poprzez ulgi podatkowe zachęcimy działające w Polsce firmy do wzięcia większej odpowiedzialności za otoczenie w którym działają. Dzięki wdrożeniu sprawdzonych w krajach Zachodu zachęt, prowadzona przez firmy działalność sponsoringowa przyniesie jeszcze większe korzyści wszystkim mieszkańcom Polski. Będzie jeszcze mocniej wspierać polską naukę, edukację, kulturę i sport - podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Uwagi i opinie dotyczące cen transferowych można zgłaszać na adres: sekretariat.dct@mf.gov.pl

Uwagi i opinie dotyczące wszystkich pozostałych rozwiązań można zgłaszać na adres: sekretariat.dd@mf.gov.pl

Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich, potrwają do 2 lipca br.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) proszę dołączyć ich postać edytowalną.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały:

Prekonsultacje - repatriacja kapitału

Prekonsultacje - Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych