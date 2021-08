Podatek przychodowy - Ministerstwo Finansów analizuje jego wprowadzenie

Podatek przychodowy. „Nie wykluczam” – powiedział 26 sierpnia 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński na pytanie o możliwość wprowadzenia podatku przychodowego podczas rozmowy w Polskim Radio 24. Dodał, że pomysł jest analizowany.

„Nie wykluczam” – odpowiedział minister finansów Tadeusz Kościński na pytanie o możliwość wprowadzenia podatku przychodowego, podczas rozmowy 26 sierpnia 2021 r. w Polskim Radio 24. - „Rozmawiamy z rynkiem, rynek różne rzeczy nam podpowiada. Analizujemy, rozmawiamy i zobaczymy, jak to wyjdzie i czy mamy konsensus” – dodał.

W rozmowie w Polskim Radio 24 padło także pytanie, czy minister finansów Tadeusz Kościński jest zwolennikiem podatku przychodowego?

„Nie jestem przeciwko” – powiedział Kościński.

Ministerstwo Finansów nie chciało zdradzić, o jaki podatek przychodowy chodzi.

Wiadomo, że za podatkiem przychodowym optuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który proponuje podatek o stawce uzależnionej od wykonywanej działalności, która wynosiłaby od 1,5 do 15 proc. dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 0,49 proc. w przypadku banków i instytucji oraz 1,49 proc. dla innych przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną.

Co ze składką zdrowotną w 2022 roku?

Minister finansów powiedział także w trakcie czwartkowej rozmowy w Polskim Radio 24, że kończą się konsultacje w sprawie zmian podatkowych, zaplanowanych w ramach „Polskiego Ładu”, w ramach których podnoszona jest m.in. kwestia składki zdrowotnej.

„Jesteśmy bliżej niż dalej porozumienia z rynkiem. Przyjmujemy, że duży skok może poważnie zakłócić sytuację przedsiębiorców, więc chcemy rozłożyć to na kilka lat. Przez 3-4 lata dojdziemy do sytuacji, w której już nic nie będzie można odliczyć” – powiedział Tadeusz Kościński.

Dodał, że dzięki likwidacji możliwości odliczenia składki od podatku wzrosną wydatki na służbę zdrowia.

„Już w przyszłym roku te wydatki wyniosą 5,75 proc. PKB, a w ciągu 3 lat będzie to prawie 7 proc. PKB.

Polski Ład

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Jak mówił w lipcu br. minister, odnosząc się do projektu ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu, wyrównane płacenia składki zdrowotnej będzie oznaczało że wszyscy, bez względu na to jaką mają formę zatrudnienia zapłacą taką samą składkę zdrowotną. "Bedzie ona wynosić 9 proc. od osiąganych dochodów bez możliwości odliczenia jej części od podatku" - powiedział wówczas. (PAP)

