Księgowość w erze automatyzacji. Eksperci spotkają się w Targach Kielce

Tegoroczny Kongres koncentruje się na potrzebie modernizacji biur rachunkowych i tworzeniu nowych modeli współpracy między księgowością, prawem i technologią. Wśród tematów szczególnie istotnych dla praktyków znajdą się automatyzacja procesów i robotyzacja w usługach księgowych, transformacja relacji z klientem oraz bezpieczeństwo technologiczne. Eksperci porozmawiają również o granicach kompetencji księgowych i prawników, roli transfer pricingu w relacjach biznesowych oraz wpływie mediów branżowych na legislację. Nie zabraknie także tematów dotyczących zatrudnienia pracowników i zmian pokoleniowych.

Uwagę przyciąga także bogaty program warsztatowy, w tym praktyczne sesje poświęcone cyfryzacji, komunikacji z klientami, bezpieczeństwu IT czy narzędziom do zarządzania biurem. Uczestnicy będą mogli wybrać spośród kilkunastu warsztatów – m.in. o tym, jak przestać gasić pożary i zacząć efektywnie zarządzać dokumentacją, procesami i komunikacją. Wśród prelegentów m.in. Stanisław Hońko, Ewa Brok, Monika Smulewicz, Tomasz Szarek, Wiesława Moczydłowska, Monika Jarzębska.

Kongresowi towarzyszy także część wystawiennicza, w której zaprezentowane zostaną produkty i rozwiązania wspierające codzienną pracę biur rachunkowych – od systemów księgowych, przez narzędzia do automatyzacji, komunikacji i archiwizacji, aż po oferty ubezpieczeniowe, szkoleniowe i doradcze. To okazja do poznania nowości rynkowych oraz bezpośrednich rozmów z dostawcami usług i technologii dedykowanych branży.

Jak co roku, program Kongresu powstaje we współpracy z praktykami i przedstawicielami środowiska naukowego. Kongres Biur Rachunkowych to nie tylko debata o przyszłości księgowości – to realna odpowiedź na potrzebę integracji wiedzy, technologii i praktyki w czasach dynamicznych zmian przepisów i oczekiwań klientów.

Szczegóły oraz program wydarzenia dostępne są na stronie: www.targikielce.pl/mkbr

