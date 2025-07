Krajowy System e-Faktur – przełomowa zmiana wraca do Komisji Sejmowej. Co oznacza dla przedsiębiorców?

Sejm ponownie skierował do Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy mają zrewolucjonizować wystawianie faktur w Polsce, wprowadzając cyfrową platformę. Zgłoszono poprawki wydłużające termin przesyłania faktur nawet do 5 dni.

W środę Sejm ponownie pochylił się nad przełomowym projektem ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Po drugim czytaniu dokument został odesłany z powrotem do Komisji Finansów Publicznych, co oznacza kolejną fazę prac nad kluczowym narzędziem do cyfryzacji polskiego systemu podatkowego. Zgłoszono do niego istotne poprawki, m.in. te, które wydłużają czas na przesłanie wystawionej faktury. To ważny krok, który może wpłynąć na komfort i realne możliwości dostosowania się firm do nadchodzących zmian.

KSeF – fundament nowoczesnej gospodarki cyfrowej

Projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz kilku innych aktów prawnych zakłada stopniowe wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur, centralnej platformy teleinformatycznej obsługiwanej przez administrację skarbową. System ma służyć do wystawiania, przesyłania i przechowywania e-faktur, co docelowo pozwoli ujednolicić procesy, ograniczyć nadużycia i obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Terminy wdrożenia: kto pierwszy, kto później?

Zgodnie z założeniami projektu:

Od 1 lutego 2026 r. obowiązek korzystania z KSeF obejmie firmy, które w roku 2024 osiągną przychód przekraczający 200 mln zł .

obowiązek korzystania z KSeF obejmie firmy, które w roku 2024 osiągną przychód przekraczający . Od 1 kwietnia 2026 r. systemem objęte zostaną pozostałe firmy , w tym mali i średni przedsiębiorcy.

systemem objęte zostaną , w tym mali i średni przedsiębiorcy. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni zobowiązani do korzystania z KSeF, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekroczy 10 tys. zł brutto.

Poprawki do KSeF: więcej czasu na wysyłkę faktury

W trakcie środowego drugiego czytania posłowie zgłosili istotne poprawki do projektu.

Klub PiS zaproponował wydłużenie obowiązkowego czasu na przesłanie faktury z pierwotnie planowanych 24 godzin do 5 dni .

zaproponował z pierwotnie planowanych 24 godzin do . Klub Konfederacji wniósł poprawkę, która przewiduje kompromisowy wariant – 72 godziny na przekazanie faktury do systemu KSeF.

Te zmiany mają kluczowe znaczenie zwłaszcza dla firm o bardziej złożonych procesach księgowych, które wskazywały, że 24-godzinny termin może być trudny do dotrzymania w praktyce.

Korzyści dla przedsiębiorców i państwa

Celem wdrożenia KSeF jest uszczelnienie systemu VAT oraz ograniczenie nadużyć podatkowych. Dzięki centralnemu obiegowi dokumentów skarbowych:

podstawowy termin zwrotu VAT zostanie skrócony z 60 do 40 dni ,

, zniknie konieczność drukowania faktur i ich ręcznego wprowadzania do systemów księgowych,

i ich ręcznego wprowadzania do systemów księgowych, dokumenty będą przechowywane w systemie przez 10 lat ,

, przedsiębiorcy zyskają większą przejrzystość i bezpieczeństwo w relacjach z kontrahentami.

Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, uszczelnienie systemu VAT dzięki KSeF może przynieść budżetowi państwa nawet 10 mld zł w ciągu dekady.

Bez kar i z ulgami – okres ochronny do końca 2026 roku

Rząd i ustawodawca przewidzieli również czas na adaptację. Do końca 2026 roku:

nie będą nakładane kary za błędy związane z wdrażaniem nowego systemu,

za błędy związane z wdrażaniem nowego systemu, nadal będzie możliwe wystawianie faktur na kasach rejestrujących, co ma szczególne znaczenie dla handlu detalicznego i sektora usługowego.

To rozwiązanie ma umożliwić przedsiębiorcom płynne przejście na nowy model działania, bez zbędnych perturbacji organizacyjnych i finansowych.

KSeF to przyszłość fakturowania w Polsce

Powrót projektu do Komisji Finansów Publicznych nie oznacza cofnięcia się reformy, a raczej szansę na dopracowanie jej zgodnie z oczekiwaniami rynku i realiami działania firm. Krajowy System e-Faktur to milowy krok w kierunku cyfrowej transformacji polskiej gospodarki. Nowe przepisy mają potencjał uproszczenia procesów podatkowych, przyspieszenia obsługi klienta, a przede wszystkim – zwiększenia transparentności i uczciwości w obrocie gospodarczym.

Kolejne posiedzenie komisji przesądzi, w jakim kształcie ustawa trafi do ostatecznego głosowania w Sejmie. Jedno jest pewne – era papierowych faktur nieubłaganie dobiega końca, a KSeF stanie się już wkrótce integralną częścią prowadzenia biznesu w Polsce.