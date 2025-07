Rekonstrukcja rządu Tuska: Na czele nowego Ministerstwa Finansów i Gospodarki stanie Andrzej Domański

rozwiń >

Andrzej Domański będzie ministrem finansów i gospodarki. Tusk: "Polityka finansowa i gospodarcza rządu musi być i będzie w jednym ręku"

REKLAMA

"Będzie jedno centrum działające transparentnie i będzie realizowało całościową politykę finansowo-gospodarczą. Dotychczasowy minister finansów pan Andrzej Domański będzie ministrem finansów i gospodarki. To jest pierwsze tego typu przedsięwzięcie chyba w całej naszej historii demokratycznej Polski, aby w jednym ręku skupić decyzje stricte gospodarcze i finansowe. To da realny wpływ do rozwoju gospodarczego" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

REKLAMA

Premier wskazał, że nowy resort "jest strukturalnie najważniejszym przedsięwzięciem, jakiego podjął się rząd" - tj. zbudowanie realnego centrum finansowo-gospodarczego rządu. "Polityka finansowa i gospodarcza rządu musi być i będzie w jednym ręku. Zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni, instytucje, firmy będą wiedziały, że już nie ma bocznych ścieżek, drzwi, które nie zawsze się otwierają lub nie każdy może przez nie wejść" - dodał Tusk. Na czwartek planowane jest zaprzysiężenie nowego gabinetu, a na piątek - jego pierwsze posiedzenie.

Andrzej Domański – ekonomista, inwestor, Minister Finansów

Andrzej Domański urodził się w 1981 roku w Krakowie. Ukończył Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), uzyskując tytuł magistra. Obecnie jest posłem na Sejm X kadencji oraz ministrem finansów w rządzie Donalda Tuska.

REKLAMA

Przez wiele lat był związany z polskim rynkiem kapitałowym. Pracował jako analityk, zarządzający funduszami, dyrektor inwestycyjny oraz członek zarządu w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych. W latach 2008–2010 pełnił funkcję analityka i zarządzającego portfelami akcyjnymi w KBC TFI, a w okresie 2010–2016 był dyrektorem zarządzającym funduszami w Noble Funds TFI. Następnie, w latach 2016–2019, jako członek zarządu Eques Investment TFI, odpowiadał m.in. za Departament Rynków Kapitałowych, zarządzanie funduszami oraz przygotowanie analiz makroekonomicznych i giełdowych.

W latach 2020–2023 doradzał startupowi biotechnologicznemu Auxilius Pharma oraz zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek: XTPL, Movie Games oraz jako przewodniczący Rady Nadzorczej Auxilius Pharma.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Domański był głównym ekonomistą Instytutu Obywatelskiego i współtwórcą programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej. Jest posiadaczem prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst). Trzykrotnie nagradzany statuetką „Alfa” dla najlepszego zarządzającego funduszami rynku akcji oraz laureat „Złotego Portfela” Gazety Giełdy Parkiet.

Jako wykładowca akademicki prowadził zajęcia z finansów behawioralnych na Uczelni Łazarskiego oraz z tematyki związanej z kryzysem klimatycznym na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Prywatnie jest mężem i ojcem. W wolnym czasie biega oraz gra w szachy.

Zamiast 26, będzie 21 ministrów konstytucyjnych, członków Rady Ministrów

Premier Donald Tusk podkreślił, że w wyniku rekonstrukcji dojdzie do „odchudzenia” rządu i zamiast 26, będzie 21 ministrów konstytucyjnych, członków Rady Ministrów. Zapowiedział, że za tym pójdą także decyzje o „odchudzeniu” składu rządu na poziomie sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Tusk podkreślił, że jego rząd składa się z kilku partii koalicyjnych. - Zbudowaliśmy rząd, który był rządem takiej zgody, mogliśmy wystartować, ale był też rządem zbyt licznym - przyznał. - Będzie „odchudzenie” tego rządu, z 26 do 21 ministrów konstytucyjnych, członków Rady Ministrów - mówił Tusk. „Odchudziliśmy” skład rządu, za tym pójdą także decyzje, ale dopiero po nominacji ministrów, o „odchudzeniu” składu na poziomie sekretarzy i podsekretarzy stanu - zapowiedział premier.

Podkreślił, że rząd w Polsce nie musi być największy, tylko musi być najlepszy. - Zrobimy wszystko, żeby tak było, ale też racjonalizujemy w ten sposób cały proces podejmowania decyzji. Jak jest za dużo ludzi gadających na ten sam temat, to trudniej podjąć decyzję - zaznaczył Tusk.

Gdzie można obejrzeć rekonstrukcję rządu w internecie?

Rekonstrukcję rządu Donalda Tuska można obejrzeć w transmisji online zamieszczonej poniżej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, godz. 10, środa 23 lipca 2025 r.

Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska: jakie zmiany?

Jeszcze przed rekonstrukcją odbyło się posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL poświęcone temu tematowi. - Odbyliśmy bardzo ważne spotkanie kierownictwa, na którym przekazaliśmy wszystkie nasze rekomendacje, o których rozmawialiśmy z premierem Donaldem Tuskiem. Dzisiaj o godz. 10. premier wszystkie te informacje przekaże - powiedział Kosiniak-Kamysz.

W jego ocenie koalicja rządząca wyjdzie wzmocniona „na drugą połowę meczu”. - Zawodnicy są dobrze ustawieni na pozycjach - zaznaczył wicepremier. - Wszystko mamy poukładane. To, co najbardziej nas cieszy, to wysoka kultura bycia, słowa i zrozumienie - przekonywał z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL).

Jak mówił, „wiemy na czym polega ta rekonstrukcja”. - Koalicja ma grać do jednej bramki, ma być zgodną drużyną, w której ważne są skrzydła, w której każdy wie, jaką odgrywa rolę. Dlatego dzisiaj zostało wszystko poukładane. Pierwsza część meczu za nami. Dzisiaj wszystkie szczegóły przedstawi państwu premier oraz liderzy - podkreślił Klimczak.

Według niego w pełnej zgodzie i zrozumieniu została ustalona „taktyka na drugą część meczu”. - A druga część meczu to przyszłość całej koalicji i naszych planów, które chcemy jak najszybciej i rzetelnie zrealizować dla Polaków - powiedział minister.

W ramach rekonstrukcji rząd zostanie odchudzony, powstaną dwa nowe, duże resorty

Na pytanie, czy dzisiaj podczas ogłaszania szczegółów rekonstrukcji będą „jakieś niespodzianki”, Klimczak zauważył, że wiele mówiło się o „superresortach”. - Nam zależy, żeby cały rząd był złożony z samych „superresortów”. Każdy resort, każde ministerstwo ma być „superresortem”, gdzie gra się drużynowo - podkreślił polityk PSL.

W ramach rekonstrukcji, której szczegóły zostaną ogłoszone dzisiaj, rząd ma zostać „odchudzony” m.in. o ministrów bez teki. Niemal pewne jest, że powstaną dwa nowe, duże resorty: gospodarczy i energetyczny. Tym pierwszym miałby pokierować szef MF Andrzej Domański.

W gronie osób, których dymisja jest bardzo prawdopodobna, wymienianych jest dwóch ministrów z PSL: Krzysztof Paszyk (minister rozwoju i technologii) oraz Czesław Siekierski (minister rolnictwa).

Zandberg krytykuje rząd: „Nie realizuje obietnic, a rekonstrukcja nic nie zmieni”

Adrian Zandberg ostro ocenił działania rządu Donalda Tuska, zarzucając mu brak realizacji obietnic wyborczych. W jego opinii zapowiadana rekonstrukcja nie rozwiąże podstawowych problemów, z którymi zmaga się koalicja. „Problemy tego rządu nie są związane z tym, że jest w nim jedna czy druga twarz ciągnąca ten rząd w dół, tylko z tym, że rząd od półtora roku nie realizuje obietnic wyborczych i to się raczej nie zmieni” – powiedział współprzewodniczący Partii Razem.

Polityk skrytykował także brak spójności w działaniach koalicji oraz brak realnego przywództwa. Jego zdaniem to premier, a nie poszczególni ministrowie, powinien ponieść odpowiedzialność za spadające notowania. „Nie chciałbym przez kolejny rok czy dwa lata słyszeć od obecnie rządzących, że oni teraz nie będą nic robić, ponieważ jest Karol Nawrocki. Przez półtora roku słyszeliśmy, że rząd nic nie robi, dlatego że jest Andrzej Duda i czekają, aż Andrzeja Dudy nie będzie” – zaznaczył Zandberg.

Lider Razem zapowiedział również, że jego ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Podkreślił, że partia rozbudowuje struktury w mniejszych miejscowościach i chce docierać do nowych grup wyborców. „W najbliższych dniach idzie do druku kolejny numer "Razemowej" gazety. Sto tysięcy egzemplarzy trafi niedługo na ulicę” – zapowiedział. Zandberg ocenił też, że odejście Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego może uruchomić proces dekompozycji PO i PiS.