Przedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe - RPO apeluje o zmianę przepisów

Przedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe. W dniu 12 października 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. RPO zaapelował do ministra o pilne podjęcie prac legislacyjnych, zmierzających do niezwłocznego wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów art. 70 § 6 pkt 1 oraz art. 70 c Ordynacji podatkowej.

Akcyza na papierosy i tytoń do podgrzewania - wzrost stawki kwotowej powinien być równy

Akcyza na papierosy i tytoń do podgrzewania. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – określający zmiany poziomu akcyzy m.in. na wyroby tytoniowe na okres 6 kolejnych lat, aż do 2027 roku. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) uważa za konieczne zmodyfikowanie założeń projektowanej nowelizacji ustawy akcyzowej. Wzrost stawki kwotowej zarówno na zwykłe papierosy, jak i tytoń podgrzewania powinien być równy i wynosić 10%. Podwyżki należy wprowadzić dla wszystkich wyrobów tytoniowych w tym samym czasie, tj. od 1 stycznia 2022 r. Gwarantuje to, że wprowadzone zmiany rzeczywiście zgodnie z zamysłem Ministerstwa Finansów będą miały charakter indeksacji akcyzy, a nie szkodliwej z punktu widzenia polityki zdrowotnej ingerencji w rynek.

Polski Ład. Zmiany w estońskim CIT

Estoński CIT. Polski Ład przewiduje istotne zmiany w konstrukcji tzw. estońskiego CIT. To reakcja na fiasko dotychczasowych rozwiązań, zbyt skomplikowanych, uciążliwych, a przez to mało atrakcyjnych.

Korekta deklaracji VAT po zakończeniu kontroli

Korekta deklaracji VAT po zakończeniu kontroli. Dokonanie zmian w rozliczeniu VAT wymaga sporządzenia odpowiedniej korekty deklaracji. Uprawnienie do korekty ulega jednak zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej w zakresie objętym tą kontrolą. Jeżeli kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a podatnik zgadza się z jej ustaleniami, ewentualnej korekty może dokonać zatem dopiero po zakończeniu kontroli. Istotne jest, aby odpowiednich zmian dokonać jeszcze przed wszczęciem postępowania podatkowego. Wtedy możemy uniknąć sankcji.

Reklama musi być wyraźnie oznaczona - UOKiK sprawdza influencerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy treści sponsorowane na blogach, Instagramie czy Facebooku gwiazd internetu są właściwie oznaczane? Czy mogą wprowadzać konsumentów w błąd? Pod koniec września 2021 r. UOKiK zapowiedział przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. UOKiK informuje konsumentów, że mają prawo do rzetelnej informacji dotyczącej powodów, dla których influencerzy polecają określone produkty. Rynek obawia się, że UOKiK po sprawdzeniu zasad współpracy influencerów z agencjami reklamowymi i reklamodawcami może przykładnie ukarać jednego z wiodących graczy, ku przestrodze innych - ocenia adwokat w w kancelarii Chałas i Wspólnicy Mikołaj Hałas.

Wystawianie faktur w 2022 roku

VAT 2022 - wystawianie faktur. W 2022 roku podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Będzie możliwe także stosowanie systemu mieszanego(stare i nowe metody).

Wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe a VAT - interpretacja ogólna

VAT od wynajmu mieszkań. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał 8 października 2021 r. interpretację ogólną w sprawie w sprawie opodatkowania VAT wynajmu (lub wydzierżawiania) nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe (znak PT1.8101.1.2021). Interpretacja ta dotyczy wyłącznie czynności wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez wynajmującego lub wydzierżawiającego na rzecz podmiotu gospodarczego będącego jego kontrahentem (tj. nabywcą wykonywanej przez niego usługi). Prezentujemy pełną treść tej interpretacji (śródtytuły pochodzą od redakcji).

W co przekształcić spółkę akcyjną? Spółka z o.o. czy PSA?

Przekształcenie spółki akcyjnej. Spółka z o.o. czy PSA? Coraz więcej spółek akcyjnych rozważa możliwość przekształcenia się. Powodów takiej decyzji może być wiele. Wśród nich znajdują się m.in. wysokie koszty i duży stopień sformalizowania prowadzenia bieżącej działalności. Niebagatelny wpływ mają także zmienione w 2020 roku zasady obrotu akcjami oraz wprowadzony w związku z dematerializacją akcji obowiązek jawności rejestru dla spółki oraz jej akcjonariuszy, które to mają daleko idące konsekwencje, nie tylko finansowe. W co przekształcić spółkę akcyjną?

Pracodawca płaci zaległe składki ZUS pracownika – skutki podatkowe w PIT

Zaległe składki ZUS pracownika a PIT. Uiszczenie przez płatnika zaległych składek ZUS w części należnej od świadczenia wypłacanego pracownikowi, nie generuje przychodu po stronie tego pracownika, a tym samym obowiązku płatnika (pracodawcy) w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Powyższą tezę potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 22 lipca 2021 r., sygn. I SA/Rz 389/21.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 r.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju. Stawka zwrotu będzie więc taka sama jak w roku bieżącym. Przy czym, od 2022 roku zwiększeniu ulegną limity zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym, od których będzie przysługiwał zwrot akcyzy.

Nieodpłatne użyczenie a VAT

Nieodpłatne użyczenie a VAT. W obrocie pomiędzy przedsiębiorcami niejednokrotnie zdarzają się transakcje, w ramach których jedna ze stron decyduje się na nieodpłatne przekazanie do dyspozycji drugiej stronie części swojego majątku. Zezwolenie na bezpłatne używanie oddanej w tym celu rzeczy wypełnia przesłanki użyczenia, o którym mowa w art. 710 kodeksu cywilnego, które w zależności od okoliczności może rodzić po stronie użyczającego obowiązek rozliczenia podatku VAT.

Prawo podatkowe – prawo „niedoczytane”

Prawo „niedoczytane” jest najważniejszym bytem funkcjonalnym współczesnego prawa podatkowego – pisze prof. Witold Modzelewski. Czym jest prawo „niedoczytane”?

Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

Kwartalne rozliczenie VAT 2022. Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. obecnie tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

Anulowanie faktury ujętej w pliku JPK_VAT

Anulowanie faktury w JPK. Pomyłkowo wystawiliśmy ponownie fakturę. Wystawiona faktura została wykazana w pliku JPK_VAT i wysłana do Ministerstwa Finansów. Jak anulować fakturę, która została zaewidencjonowana w pliku JPK_VAT?

PIT 2022 - terminy składania zeznań, deklaracji i informacji za 2021 rok

PIT 2022 - terminy. Do kiedy trzeba złożyć wypełnione formularze zeznań, deklaracji i informacji PIT w 2022 roku za 2021 rok? Wskazujemy terminy składania zeznań i deklaracji podatkowych przez podatników oraz informacji i deklaracji przez płatników.

Kredyty dla firm będą droższe. Biznes szuka finansowania w innej formie

Kredyty dla firm. Finansowanie biznesu. Rozpędzająca się i już rekordowa inflacja skłoniła RPP do podniesienia stóp procentowych. Kredyty staną się droższe, także te dla firm. To skomplikuje finansowanie działalności mikrobiznesu lub jego odwrót do innych niż bankowe narzędzi finansowania. Przedsiębiorcy, dla których oferta banków jest niedostępna lub zbyt droga idą po pieniądze do firm pożyczkowych lub do faktoringu. Obie te formy notują w tym roku duże wzrosty.

Polski Ład. Zmiany w CIT - Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)

Polski Ład przewiduje modyfikację przepisów dotyczących Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK). Oto lista najważniejsze zmian w CIT w tym zakresie.

Sankcje VAT muszą być adekwatne do popełnionych naruszeń

Sankcje VAT mają być adekwatne, a nie służyć do karania podatników za jakikolwiek ich błąd – tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2022

Resort infrastruktury określił wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni, które będą obowiązywały w 2022 roku.

Polski Ład dla rolnictwa - 7 kluczowych zmian

Polski Ład dla rolnictwa. W dniu 9 października w Przysusze odbyła się prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej wsi z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy oraz komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Ulga podatkowa na sponsoring

Ulga sponsoringowa. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie ulgi sponsoringowej dla przedsiębiorców. "Mój rząd chce związać ze sobą aspekty - biznesowy i sportowy, naukowy i kulturalny - z pożytkiem dla przedsiębiorców, sportowców, naukowców i artystów" - napisał w mediach społecznościowych.

Ryczałt i karta podatkowa 2021/2022 - nowe wzory formularzy podatkowych

Ryczałt i karta podatkowa 2021/2022 - formularze PIT. Do rozliczenia ryczałtu i karty podatkowej za rok 2021 będą miały w 2022 roku zastosowanie nowe formularze zeznań, deklaracji i informacji podatkowych. Ministerstwo Finansów przygotowało dla ryczałtowców, kartowiczów i duchownych nowe wzory formularzy podatkowych oznaczonych symbolami: PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D i PIT/WZR. Jest już gotowy projekt rozporządzenia określającego nowe wzory tych formularzy. Aktualnie projekt jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Inwentaryzacja znaczących składników majątkowych - udział biegłego rewidenta

Inwentaryzacja składników majątku trwałego i obrotowego to obowiązek każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Jeśli jednostka ta zobligowana jest ustawą o rachunkowości do dokonania badania swojego sprawozdania finansowego, jej dodatkowym obowiązkiem jest umożliwienie biegłemu rewidentowi udziału w spisie z natury. O czym jeszcze pamiętać w kwestii współpracy z firmą audytorską?

Akcyza na podgrzewacze tytoniu w Polsce - jedna z najniższych w UE

– Wyroby nowatorskie zostały opodatkowane akcyzą dopiero od października ubiegłego roku, w dodatku pięciokrotnie niższą w porównaniu do tradycyjnych papierosów – mówi prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych i były wiceminister finansów. Jak podkreśla, obecnie obowiązująca w Polsce stawka akcyzy na wyroby nowatorskie jest też jedną z najniższych w UE. Urealnienie jej do poziomu ok. 50 proc. akcyzy, którą są objęte tradycyjne papierosy, pozwoliłoby zwiększyć wpływy do budżetu państwa o około 1 mld zł rocznie.

Fałszywe faktury plagą systemu podatkowego

Fikcyjne faktury. Tylko w I połowie 2021 roku doszło do wykrycia ponad 85 tys. fikcyjnych faktur. Opiewały one na łączną kwotę 6,2 mld złotych. Analizy na plikach JPK_VAT, złożonych za pół roku, przyczyniły się do zidentyfikowania ponad 53 tys. fałszywych dokumentów, które zostały wystawione przez podmioty niezarejestrowane do VAT-u. W tym przypadku mówimy o kwocie blisko 794 mln zł. Natomiast na podstawie rozliczeń za okres od stycznia do maja wykryto podmioty niedeklarujące sprzedaży. One wystawiły około 320 tys. faktur na blisko 1,8 mld zł.