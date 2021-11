Tarcza antyinflacyjna - 6 elementów. Zmiany w podatkach, dodatek osłonowy

Tarcza antyinflacyjna to sześć elementów, m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych - wynika z prezentacji KPRM, pokazanej podczas czwartkowej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina.

Tarcza antyinflacyjna - 6 elementów

Jak wskazano w prezentacji, tarcza antyinflacyjna o łącznej wartości do 10 mld zł oszczędności, składa się z:

1) obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw;

2) obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc., zamiast 23 proc.);

3) 0% akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych;

4) obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.);

5) obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek "tarczowy" od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego;

6) oszczędności w administracji i budżecie.

Obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe i zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP, ograniczenie dynamiki rosnących cen paliw ma nastąpić wskutek obniżenia od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. "Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej" - napisano.

Obniżenie stawki VAT na gaz ziemny

Planowane jest obniżenie stawki VAT na gaz ziemny dla odbiorców tego gazu za pomocą narzędzi podatkowych. Wskazano na obniżkę VAT do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.) na trzy miesiące – od stycznia do marca 2022 r.

0% akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych

"Oprócz szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodatki, chcemy solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETOS). Dlatego proponujemy: zwolnienie z akcyzy z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh dla gospodarstw domowych; obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE" - napisano w informacji przekazanej PAP.

Obniżenie VAT na energię elektryczną

Obniżka VAT na energię elektryczną do 5 proc. będzie obowiązywać przez trzy miesiące w okresie styczeń-marzec 2022 r.

Dodatek osłonowy z tyt. wzrostu cen energii - dla kogo?

Jak wynika z prezentacji, dodatek osłonowy ma zrekompensować rosnące koszty energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych. Wprowadza się go ze względu na unijny zakaz redukcji stawki VAT do 0 procent. Dodatek zrekompensuje VAT na energię elektryczną w wysokości około 2,1 mld zł. Rekompensata VAT na żywność sięgnie 1,5 mld zł dla następujących grup produktów: pieczywo - roczny VAT 334 mln zł, wędliny - 319 mln zł, produkty mleczne (w tym sery) - 202 mln zł, mleko - 75 mln zł, masło - 55 mln zł, mięso - 383 mln zł, jaj - 66 mln zł.

Zgodnie z informacjami KPRM o możliwości uzyskania dodatku osłonowego będzie decydować kryterium dochodowe gospodarstw domowych.

Dopłata w wysokości 400 zł w skali roku zostanie skierowana do gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie. Dopłatę w kwocie 600 zł w skali roku uzyskają gospodarstwa domowe 2-3 osobowe o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. Dopłata 850 zł będzie przysługiwać gospodarstwom domowym 4-5 osobowym o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. Dopłatę 1150 zł w skali roku dostaną gospodarstwa domowe 6. osobowe i większe o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

"Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 5,2 mln gospodarstw domowych. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r." - napisano.

Oszczędności w administracji publicznej

Według KPRM działania związane z oszczędnościami w administracji – zwiększeniem efektywności wydatków publicznych – przyniosą od 3 do 5 mld zł oszczędności. Zapowiedziano ograniczenie tworzenia w 2022 r. nowych, dotąd nieplanowanych, etatów czy urzędów w administracji publicznej. "Wyjątkowe wzmacnianie kadrowe i finansowe będą realizowane na zasadzie 1 za 1, czyli nowy etat za zlikwidowanie innego lub znalezienie odpowiedniej przestrzeni finansowej w ramach już posiadanych środków" - napisano.

"Dokonamy pogłębionego przeglądu wszystkich wydatków publicznych pod względem ich efektywności, tak by wprowadzić dodatkowe oszczędności. Ograniczymy również finansowanie programów w funduszach celowych do tych już realizowanych lub ogłoszonych" - zadeklarowano. (PAP)

