W Ministerstwie Finansów powstało Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI), które zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów, czyli takich, którzy planują rozpocząć w Polsce inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.). COPI będzie udzielać im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Inwestorzy będą mogli od 1 stycznia 2022 r. występować do COPI po porozumienie inwestycyjne dotyczące podatkowych skutków realizowanej inwestycji.

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora w Ministerstwie Finansów

Polska jest krajem przyjaznym dla inwestycji. Dowodem są miejsca Polski w różnego rodzaju rankingach. Naszym atutem jest m.in. wielkość rynku, centralne położenie, duża liczba wysoko wykwalifikowanej kadry.



Chcemy wykorzystać popandemiczne odmrożenie światowych gospodarek do wzmocnienia inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Zarówno poprzez atrakcyjne warunki podatkowe, które wprowadza Polski Ład, jak i poprzez stworzenie jednego, dedykowanego inwestorom miejsca, w którym otrzymają kompleksową i szybką obsługę podatkową – wyjaśnia minister finansów Tadeusz Kościński.



Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora to nowe proinwestycyjne podejście Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej do kluczowych inwestorów. To działanie, które wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię KAS, czyli nowoczesną i przyjazną obsługę podatników – wskazuje zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Czym zajmuje się COPI?

Stworzenie COPI to jeden elementów podatkowej części Polskiego Ładu. Do zadań Centrum należy udzielanie wsparcia w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji. To również m.in.:

obsługa porozumienia inwestycyjnego (interpretacji 590),

współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz innymi instytucjami zajmującymi się inwestorami,

obsługa zapytań i zgłoszeń inwestorów.

Na czym polega Porozumienie Inwestycyjne?

Inwestor będzie mógł podpisać z Ministrem Finansów porozumienie dotyczące podatkowych skutków realizowanej inwestycji. Przedsiębiorca nie będzie musiał składać odrębnych wniosków do różnych organów KAS.

Porozumienie Inwestycyjne jest kolejnym instrumentem prawa podatkowego umożliwiającym przedsiębiorcy zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz kolejnym naszym działaniem, w którym stawiamy na współpracę fiskusa z firmami – informuje Anna Chałupa.

Dzięki Porozumieniu Inwestycyjnemu (Interpretacja 590) inwestor w jednym miejscu otrzyma:

uprzednie porozumienie cenowe,

opinię zabezpieczającą,

indywidualną interpretację prawa podatkowego,

wiążącą informację akcyzową,

wiążącą informację stawkową.

Od kiedy inwestorzy mogą zgłaszać się do COPI?

Inwestorzy mogą kontaktować się z COPI pod adresem centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl.

Po Porozumienie inwestycyjne mogą zgłaszać się od 1 stycznia 2022 r., czyli od wejścia w życia podatkowej części Polskiego Ładu.