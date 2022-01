Polski Ład w podatkach - premier zapowiada zmiany

Bierzemy odpowiedzialność za pomyłki w związku z Polskim Ładem i będziemy je korygować - powiedział premier Mateusz Morawiecki w cotygodniowym podcaście. Zapowiedział m.in., że po przekroczenie limitu ulgi dla klasy średniej, będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Co jeszcze zostanie zmienione w Polskim Ładzie?

Morawiecki o Polskim Ładzie: bierzemy odpowiedzialność za pomyłki i będziemy je korygować

Na konferencji 21 stycznia 2021 r. prasowej premier Morawiecki poinformował o zmianach, jakie zostaną wprowadzone do podatkowego Polskiego Ładu, m.in. rozszerzeniu ulgi dla klasy średniej na wszystkich emerytów i rencistów, na zleceniobiorców i rozszerzeniu ulgi dla samotnych rodziców. Zadeklarował, że jeśli ktokolwiek zarabiający do 12 tys. 800 zł brutto miesięcznie straci na Polskim Ładzie, będzie mógł rozliczyć się na zasadach z 2021 r.

W piątkowym odcinku swojego podcastu szef rządu podkreślił, że Polski Ład to strategia, jakiej nie mieliśmy od 30 lat, bardzo ambitna reforma podatkowa. "Każda zmiana na lepsze wymaga wysiłku i nie przychodzi od razu. Już teraz wiemy, gdzie mogły się pojawić pomyłki i co można zrobić, by nasz program udoskonalić" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że rząd bierze odpowiedzialność za pomyłki i będzie je korygować.

"Nie chcemy taniej siły roboczej, niesprawiedliwego systemu podatkowego, w którym najwyższe procentowo obciążenia ponosiły osoby o niższych dochodach. Prawda jest taka, że najczęściej wypłacana pensja w Polsce to ok. 3 tys. zł brutto" - stwierdził premier. Zaznaczył, że reforma podatkowa sprawia, że osoby lepiej zarabiające nie będą uprzywilejowane kosztem tych mniej zarabiających.

Pierwsze korekty do Polskiego Ładu już zostały wprowadzone

Morawiecki przypomniał, że pierwsze korekty do Polskiego Ładu już zostały wprowadzone: funkcjonariusze służb mundurowych już otrzymali wyrównania, nauczyciele otrzymają je lada dzień.

Co jeszcze się zmieni?

Wymienił też kolejne usprawnienia, które będą wdrożone. "Rozszerzamy preferencje dla klasy średniej m.in. na umowy zlecenia, emerytury, renty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Z tym samych preferencji skorzystają także zawody, gdzie się stosuje wyższe koszty uzyskania przychodu np. nauczyciele akademiccy" - oświadczył premier.

Ulga dla klasy średniej - rozszerzenie i zasada "złotówka za złotówkę"

Rząd rozszerza ulgę dla klasy średniej m.in. dla emerytów, wszystkich zarabiających do 12,8 tys. zł brutto - poinformował w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że jeśli ktokolwiek zarabiający do 12.8 tys. zł brutto miesięcznie straci na Polskim Ładzie, będzie mógł rozliczyć się na zasadach z 2021 r.

"Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów, rencistów, do 12,8 tys. zł. (...) Podobnie wobec wszystkich zleceniobiorców, umowy zlecenie. Ale także np. nauczyciele akademiccy, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodów, do pensji 12,8 tys. zł brutto. Nie będzie żadnej straty, albo zysk albo neutralność" - powiedział.



Jak wynika z prezentacji KRPM, rozszerzono preferencje dla klasy średniej do poziomu 12.800 zł brutto na dochody z:

- emerytury i renty,

- umów zlecenie,

- opodatkowanych świadczeń z ZUS,

- nauczycieli akademickich i

- innych zawodów stosujących inne koszty uzyskania przychodów.

Premier Morawiecki poinformował też, że po przekroczeniu limitu ulgi dla klasy średniej, będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". „Chciałbym rozwiać wątpliwości dotyczące ulgi dla klasy średniej: po przekroczeniu jej limitu będzie obowiązywać zasada: złotówki za złotówkę” – doprecyzował.

Rozszerzenie ulgi 1500

Jak mówił, rozszerzona będzie też ulga dla samotnie wychowujących dzieci. "Osoby o niższych dochodach dostaną pełny zwrot 1500 zł, nawet gdy zapłacą niższy podatek" - powiedział.

Nikt (zarabiający do 12.800 zł brutto miesięcznie) nie może stracić na Polskim Ładzie

Premier zaznaczył, że jeśli ktokolwiek zarabiający do 12.800 zł brutto miesięcznie straci na Polskim Ładzie, będzie mógł rozliczyć się na zasadach z 2021 r. "Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie, bądź takie same, zarabiając do 12.800 zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to zezwolimy, wprowadzimy zasadę możliwości rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021 r., czyli porównanie 2021 r. i 2022 r. Jeżeli się okaże, że 2022 r. w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można otrzymać ten zwrot" - powiedział na konferencji szef rządu.

Gwarancja korzyści z Polskiego Ładu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że urząd skarbowy zwróci Ci różnicę w rozliczeniu za 2022 r., jeśli:

zarabiasz średnio do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie,

wypełniasz PIT-37,

w Twoim rozliczeniu rocznym za 2022 r. korzystniejsze byłoby rozliczenie według starych zasad.

Wyrównanie dla organizacji pożytku publicznego z 1%

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje także, że dzięki wprowadzanym zmianom, organizacje pożytku publicznego mają gwarancję, że od 2023 r. za rok podatkowy 2022 i kolejne – suma korzyści z 1% nie będzie niższa niż za 2021 r. Tak jak do tej pory, mechanizm będzie uzależniony od wskazania danej OPP przez podatnika.

Rząd zapewnia, że w 2022 r. OPP nie odczują zmian w podatkach. Otrzymają środki z 1% według starych zasad, czyli na podstawie rozliczenia podatku za 2021 r.

Dodatkowe wsparcie dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Ponadto rząd gwarantuje dodatkowe wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami:

żaden pracodawca, który pełni szczególną rolę na rynku pracy, nie straci na Polskim Ładzie,

to ochrona ponad 900 pracodawców i 100 tys. pracujących u nich osób z niepełnosprawnościami,

firmy, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i prowadzą zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i zakładowy fundusz aktywności (ZFA) otrzymają dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Morawiecki podkreślił, że Polski Ład to przełomowy program, bo pozwala obniżyć podatki dla ogromnej większość obywateli i poprawić jakość ochrony zdrowia. "Zapewne pojawią się jeszcze sprawy wymagające skorygowania, które będzie można udoskonalić" - zapowiedział szef rządu.



