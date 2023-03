Dowód elektroniczny w aplikacji mObywatel tak samo ważny jak plastikowy dowód osobisty

Masz aplikację mObywatel❓ Dzięki niej możesz w wygodny i szybki sposób zalogować się do portalu mObywatel. Jak to zrobić❓ Otwórz stronę w przeglądarce, wybierz logowanie aplikacją i zeskanuj kod QR skanerem z tej aplikacji. Sprawdź, jakie to proste! https://t.co/V7bXZkOoCU pic.twitter.com/Geg8zvFELN