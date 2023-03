e-Deklaracje 2023 - nie ma interaktywnych formularzy, będzie możliwość przeglądania i pobrania złożonych PIT-ów z numerem referencyjnym

Na stronie e-Deklaracje nie ma już interaktywnych formularzy zeznań. Wypełnia się je, odpowiadając na zestaw pytań. Podatnicy narzekają, że nie można wygenerować pliku PDF złożonego formularza, na którym będzie widniał numer referencyjny wysyłki. W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów zapewniło, że to się zmieni. „ W ciągu najbliższych dni planujemy w serwisie e-Urząd Skarbowy udostępnić użytkownikom możliwość przeglądania złożonych deklaracji. Nowa usługa pozwoli na pobranie PDF-u złożonego dokumentu opatrzonego numerem referencyjnym ” – wyjaśniło. Dotyczy to również zeznań przedsiębiorców, czyli: PIT-28, PIT- 36 i PIT-36L.

e-Deklaracje - zmiany 2023

Zmianami są zaskoczeni podatnicy. Dotychczas narzekali, że Ministerstwo Finansów z opóźnieniem publikuje interaktywne formularze na stronie podatki.gov.pl (e-Deklaracje), które jednak finalnie się pojawiały. W 2023 roku tak się nie stało, resort zdecydował się na spore modyfikacje. Przede wszystkim nie można już w ten sposób rozliczyć PIT-37 i PIT-38. Pisaliśmy o tym w artykule „Zeznań PIT-37 i PIT-38 nie da się już złożyć przez e-Deklaracje” (DGP nr 43/2023). Są one dostępne już tylko w usłudze Twój e-PIT po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego (np. przez profil zaufany) lub bezpośrednio do usługi (danymi autoryzacyjnymi).

Za pomocą ministerialnej strony nadal mogą się rozliczyć przedsiębiorcy (PIT-28, PIT-36 i PIT-36L). Zeznanie można wypełnić, odpowiadając jednak na zestaw pytań. Zmiana, jak wynika z informacji MF, nastąpiła ze względu na wycofanie przez producenta (Adobe) technologii, w której dotychczas resort wytwarzał e-Deklaracje. Dlatego od stycznia br. są udostępniane w nowej formule.

PIT-36 w e-Deklaracje - zamiast interaktywnego formularza trzeba wpisywać odpowiedzi na pytania

Nowy sposób nie przypadł jednak do gustu podatnikom. W tej sprawie napisała do redakcji czytelniczka, która chciała złożyć PIT-36. Jest zaskoczona formą wypełniania zeznania – zamiast interaktywnego formularza trzeba wpisywać odpowiedzi na pytania. – Na dodatek dostałam od Krajowej Administracji Skarbowej informację, że nie będę mogła po wysyłce pobrać dokumentu z nadanym numerem referencyjnym – skarży się czytelniczka.

MF: będzie możliwość wydrukowania złożonego PIT z numerem referencyjnym

Resort finansów wyjaśnił, że na razie pobranie PDF zeznania z numerem referencyjnym nie jest możliwe, bo w systemie e-Deklaracje zeznanie jest sporządzane, podpisywane i wysyłane w formacie XML. Numer referencyjny natomiast jest nadawany przez ministerialny system po wysłaniu deklaracji (XML). Z tego względu nie można „dopisać” numeru referencyjnego na etapie wysyłki dokumentu, a tym bardziej po jego wysłaniu.



Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że możliwość wydrukowania złożonego PIT z numerem referencyjnym pojawi się już niedługo na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym (na stronie Podatki.gov.pl).

Doradca podatkowy: konieczna możliwość pobrania PDF-a złożonego zeznania z numerem referencyjnym

– Bez pliku PDF zeznania, na którym będzie widniał ten sam numer referencyjny co na UPO, podatnik nie ma dokumentu, który odzwierciedlałby to, co zostało wysłane do urzędu skarbowego – podkreśla Michał Rodak, doradca podatkowy w Grant Thornton. W przypadku ewentualnego sporu z organem podatkowym nawet nie można przedłożyć zeznania, które rzeczywiście zostało wysłane.

– Korzystając z rozwiązania udostępnionego przez MF, nie jest to możliwe – podkreśla doradca podatkowy.

Zwraca też uwagę, że wiele samorządów wdraża różnego rodzaju preferencje dla mieszkańców, którzy rozliczają podatki w tym mieście, np. oferując im tańsze bilety.

– Aby móc skorzystać z tego typu rozwiązania, wymagane jest złożenie pierwszej strony zeznania podatkowego z nadanym numerem referencyjnym – tłumaczy Michał Rodak.

Chociaż, jak to wskazało Ministerstwo Finansów, można uzyskać podgląd zeznania przed wysyłką, to – jak pokazuje Michał Rodak – nie można zapisać takiego pliku PDF. Utrudnia to rozliczenie tych podatników, którzy korzystają ze wsparcia pełnomocników (doradców podatkowych, biur rachunkowych). – Pełnomocnicy dotychczas przygotowywali zeznanie podatkowe na formularzu interaktywnym, który był wysyłany do akceptacji klienta, a następnie składany przez pełnomocnika lub klienta – wyjaśnia ekspert. Teraz nie jest to już możliwe, ponieważ można wypełnić jedynie kwestionariusz na stronach MF.

– Resort nie przewidział konsekwencji wdrożenia nowego rozwiązania – twierdzi Michał Rodak. Dodaje, że być może zamysł MF nie był zły, ale wraz z nim, równolegle, powinny zostać udostępnione interaktywne formularze, tak jak to było w latach ubiegłych. Podatnik powinien też mieć możliwość pobrania pliku PDF zeznania, które zostało wysłane, i to wraz z numerem referencyjnym. Będzie możliwość pobrania PDF-u złożonego dokumentu opatrzonego numerem referencyjnym. Fragment odpowiedzi Ministerstwa Finansów z 3 marca 2023 r. na pytanie DGP:

W związku z wycofaniem przez producenta (Adobe) technologii, w której dotychczas Ministerstwo Finansów wytwarzało e-Deklaracje, od stycznia 2023 r. formularze e-Deklaracji są udostępniane w nowoczesnej formie – online, która pozwoli na dalszy rozwój usługi i eliminuje wcześniejsze problemy użytkowników niektórych systemów operacyjnych z dostępem do formularzy interaktywnych. Użytkownicy przez kilkanaście lat korzystali z jednego rozwiązania – formularza interaktywnego. Wprowadzona zmiana formy udostępniania formularzy jest istotna, ale zastosowane rozwiązania są zbieżne z kształtem popularnej usługi Twój e-PIT, zatem można przypuszczać, że po poznaniu usługi stanie się ona dla użytkowników tak samo intuicyjna jak formularze interaktywne.



Podkreślamy, że wszystkie funkcjonalności dotychczasowych formularzy, takie jak generowanie PDF, podglądy, potwierdzenie złożenia są dostępne w nowych formularzach.



Analizując zgłoszenia użytkowników, pracujemy nad ich lepszym wyeksponowaniem i dostępnością w nowej usłudze.



Dodatkowo informujemy, że w ciągu najbliższych dni planujemy w serwisie e-Urząd Skarbowy udostępnić użytkownikom możliwość przeglądania złożonych deklaracji. Nowa usługa pozwoli na pobranie PDF-u złożonego dokumentu opatrzonego numerem referencyjnym.