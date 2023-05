Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania – opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji 29 maja 2023 r.

Prawo do informacji podatkowych o indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej konkretnego podatnika lub płatnika – aktualny stan prawny

Prawo do uzyskania wyżej wskazanych danych podatnicy i płatnicy (oraz ich pełnomocnicy) mają na podstawie art. 178 i 179 Ordynacji podatkowej, gdzie określone są prawa strony postępowania podatkowego do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń. Tego typu dane te obecnie naczelnicy urzędów skarbowych mogą udostępniać jedynie w lokalu urzędu skarbowego.



W aktualnym stanie prawnym obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 361), wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy o KAS. Zgodnie z tym rozporządzeniem naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają dane (informacje) podatnikom oraz płatnikom na obszarze ich właściwości miejscowej, tj. terytorialnego zasięgu działania odnoszącego się do danego miasta, powiatu czy gminy, który został określony w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.



Warto też wskazać, że aktualnie działa też infolinia podatkowo-celna Krajowej Informacji Skarbowej przekazująca zainteresowanym dostęp do ogólnej informacji na temat podatków i ceł. Informację tę można uzyskać różnymi kanałami komunikacji: przez telefon, czat lub e-mail.



Ale póki co, uzyskanie informacji o indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej konkretnego podatnika lub płatnika jest możliwe jedynie w formie kontaktu z pracownikiem urzędu skarbowego, który prowadzi daną sprawę, co odbywa się najczęściej w postaci wizyty osobistej w urzędzie skarbowym lub przez wymianę pism.

Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

Jak wiadomo osobista wizyta podatnika lub płatnika w urzędzie skarbowym nie zawsze jest możliwa. Komunikacja pisemna jest czasochłonna i nieefektywna, zwłaszcza w przypadku potrzeby przekazywania podatnikom prostych informacji wynikających z prowadzonych wobec podatnika spraw. Zdaniem Ministerstwa Finansów szybka i sprawna komunikacja podatników i płatników z organami Krajowej Administracji Skarbowej przyczynia się do lepszego i zgodnego z przepisami wywiązywania się podatników i płatników z ciążących na nich obowiązków podatkowych.



Stąd potrzeba wydania omawianego rozporządzenia. Po wejściu w życie tego rozporządzenia naczelnicy urzędów skarbowych zyskają możliwość przekazywania, telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, danych w tym objętych tajemnicą skarbową, które to dane naczelnicy urzędów skarbowych mogą obecnie udostępniać jedynie w lokalu urzędu skarbowego w trybie art. 178 i 179 Ordynacji podatkowej.



Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu: „Podatnicy i płatnicy oraz ich pełnomocnicy będą mogli uzyskać ogólne informacje wynikające z ich spraw (np. stanie rozrachunków z urzędem skarbowym), jak również o konkretnej prowadzonej sprawie (np. etapie prowadzonej sprawy, wpływie pisma, planowanym terminie zakończenia sprawy itp.), z wyłączeniem informacji, których możliwość udzielenia jest ograniczona przepisami prawa, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.”

Ważne Co istotne takiej informacji będzie mógł udzielić każdemu podatnikowi lub płatnikowi, każdy naczelnik urzędu skarbowego (niezależnie od terytorialnej właściwości). Takie odmiejscowienie przekazywania danych (informacji) przez organy podatkowe, za pośrednictwem telefonu lub konta w e-Urzędzie Skarbowym, ma na celu zwiększenie dostępności podatników, płatników i ich pełnomocników do informacji o ich indywidualnych sprawach, czy też stanie rozliczeń z urzędem skarbowym.

Uwierzytelnienie

Sposoby uwierzytelnienia użytkowników konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej są określane na podstawie aktu wydanego na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Uwierzytelnienie użytkowników konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej następuje przy pomocy Węzła Krajowego i aplikacji mObywatel. Proces uwierzytelniania wykorzystuje metody logowania i potwierdzania tożsamości użytkowników:

1) Login.gov.pl (tzw. „Węzeł Krajowy”), w skład którego wchodzą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Profil Zaufany,

e-dowód,

mojeID (bankowość elektroniczna),

2) mObywatel (aplikacja wykorzystuje Profil Zaufany).

Użytkownik ustanawia kod TelePIN w usłudze TelePIN. Dane dotyczące kodów TelePIN będą przetwarzane i przechowywane w DataHub e-Urzędu Skarbowego.

Wykorzystanie metod logowania do serwisu e-Urząd Skarbowy zapewnia - zdaniem Ministerstwa Finansów - bezpieczeństwo dostępu zarówno do danych osobowych i informacji objętych tajemnicą skarbową.

Ważne Uwierzytelnianie każdorazowo wymaga podania identyfikatora podatkowego i nadanego w e-Urzędzie Skarbowym kodu TelePIN.



Resort finansów zaznacza, że uwierzytelnianie bez względu na ścieżkę obsługi będzie procesem automatycznym, prowadzonym przez IVR. Pracownik KAS nie będzie miał dostępu do kodu TelePIN na żadnym etapie udzielania informacji.

Ministerstwo Finansów zaznacza też, że nowe rozporządzenie nie wpłynie na właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 2456), wydane na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o KAS. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 5a ustawy o KAS, stanowiącym podstawę do wydania tego rozporządzenia, w projektowanym rozporządzeniu jest możliwe określenie niektórych zadań KAS, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części przez odpowiednio dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania, o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o KAS. Natomiast właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych została określona w ww. rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o KAS.

Termin wejścia w życie rozporządzenia

Omawiane rozporządzenie ma wejść w życie 15 czerwca 2023 r., tj. w dniu planowanego uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym funkcjonalności polegającej na wnioskowaniu przez użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym o udostępnienie informacji objętych tajemnicą skarbową za pomocą usługi online (livechat) oraz telefonu.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Projekt (z 22 maja 2023 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania – opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 29 maja 2023 r.