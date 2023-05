Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

Sasin: Podat ek od nadmiarowych zysków nie jest przesądzony

"To jest coś co Komisja Europejska narzuca. Częściowo w stosunku do spółek paliwowych i energetycznych dokonaliśmy tego w inny sposób, wprowadzając mechanizmy udziału zysków tych spółek w wyrównaniu kosztów zamrożenia cen energii, czy gazu dla odbiorców. W części nie zostało jeszcze wykonane, jeśli chodzi o inne sektory" - powiedział Sasin w Radiu Plus.



"Minister klimatu pracuje nad tymi rozwiązaniami, ale nie są gotowe i nie jest przesądzone, jak te kwestie będą wyglądały" - dodał.



"Emocje budzi kwestia dotycząca spółek energetycznych czy paliwowych, ale przyjęliśmy tu inne rozwiązania. Orlen angażuje ogromne środki w zamrożenie cen gazu. Tak samo spółki energetyczne. (...) W decyzji Komisji jest wskazany sektor górniczy. Sektor górniczy w Polsce, jeśli chodzi o wydobycie węgla kamiennego nie jest dochodowy, nie generuje zysków, więc żadnego podatku być nie może" - powiedział Sasin.



Jego zdaniem dodatkowe rozwiązania nie są obecnie potrzebne.



"Nie mogę mówić o szczegółach, bo inny resort nad tym pracuje, a musimy pracować z racji regulacji unijnych, nawet jeśli uważamy - a ja tak uważam - że te rozwiązania nie są w tej chwili potrzebne, bo zasadniczą kwestię rozwiązaliśmy w inny sposób" - powiedział wicepremier.



"Jeśli rząd uzna, że jest jeszcze jakaś przestrzeń, by unijne regulacje wprowadzać, to będziemy informować" - dodał.



Dopytywany, czy to oznacza, że może już nie być tej nowej daniny, odpowiedział: "Może już nie być. Wprowadziliśmy co do zasadniczego obszaru swoje rozwiązania, które wypełniają te oczekiwania".

(PAP Biznes)

