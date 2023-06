e-Urząd Skarbowy także dla spółek, fundacji i stowarzyszeń. Konto organizacji - jak korzystać?

W e-Urzędzie Skarbowym zostało uruchomione konto organizacji - poinformowało 23 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów. Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mogą korzystać z usług oferowanych do tej pory w e-US wyłącznie osobom fizycznym. Dostęp i korzystanie z konta organizacji na e-US jest póki co dobrowolne. Do konta organizacji mają dostęp upoważnione przez nie osoby, tzw. użytkownicy konta organizacji.

Konto organizacji w e-US Ministerstwo Finansów informuje, że dzięki kontu organizacji w e-US organizacja może już szybko i wygodnie: wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US,

składać pisma do Krajowej Administracji Skarbowej,

bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

złożyć zawiadomienie ZAW-NR,

przeglądać swoje dane rejestracyjne,

korzystać z innych funkcjonalności, które będą udostępniane w serwisie. Organizacja może w prosty sposób upoważnić do swojego konta w e-US osobę fizyczną, która posiada PESEL. W tym celu składa wniosek o udostępnienie konta, do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Upoważnione osoby będą korzystać z usług e-US w kontekście organizacji.



Organizacja może zawnioskować dla każdego użytkownika swojego konta o jeden z dwóch rodzajów dostępów – podstawowy lub rozszerzony. Użytkownik z dostępem rozszerzonym może nadawać i odbierać dostęp innym użytkownikom do konta organizacji za pośrednictwem e-US. Ważne Czynności podejmowane przez każdego użytkownika na koncie organizacji w e-US są uznawane za czynności podejmowane przez tę organizację. - To prawdziwy przełom w zakresie usług cyfrowych dla naszych klientów. Udostępnienie usługi konta organizacji sprawia, że teraz z e-Urzędu Skarbowego mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy – podkreśla wiceminister finansów zastępca Szefa KAS Anna Chałupa. Co to jest konto organizacji? Dla kogo? Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto przypisane konkretnej jednostce organizacyjnej, która posiada identyfikator podatkowy NIP, bez względu na jej formę prawną, np.: spółce kapitałowej lub osobowej,

stowarzyszeniu,

fundacji,

spółdzielni,

grupie kapitałowej,

innej jednostce organizacyjnej. Ważne Konto nie dotyczy organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, a także kancelarii. Jak otrzymać dostęp do konta organizacji? Jak złożyć wniosek? Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym przyznamy osobie fizycznej, posiadającej PESEL: Dalszy ciąg materiału pod wideo na podstawie wniosku złożonego przez organizację do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji .

. za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, dostępnej dla użytkownika konta organizacji z dostępem rozszerzonym. Wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji musi zawierać: pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji,

pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której mamy udzielić dostępu,

informację o zakresie uprawnień dla użytkownika (dostęp podstawowy lub rozszerzony). Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym działa od momentu zarejestrowania wniosku o przyznanie tego dostępu. Ważne Zmiana rodzaju dostępu następuje poprzez złożenie aktualizacji wniosku o przyznanie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Wniosek o dostęp do konta organizacji nie ma obecnie sformalizowanego wzoru. Można skorzystać z wzoru, który Ministerstwo Finansów zamieszcza na podatki.gov.pl: Wniosek o przyznanie dostępu odebranie dostępu do konta organizacji w e-urzędzie skarbowym (PDF, 608KB) Wnioski o przyznanie lub odebranie dostępu do konta organizacji należy złożyć za pośrednictwem: funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym, dedykowanej użytkownikom konta organizacji z dostępem rozszerzonym,

osobiście w urzędzie skarbowym,

za pośrednictwem poczty,

elektronicznie (np. EPUAP). Rodzaje dostępu do konta organizacji Do konta organizacji będą miały dostęp osoby upoważnione, czyli użytkownicy konta organizacji (UKO) – osoby fizyczne, posiadające PESEL. Są dwa rodzaje dostępu do konta organizacji: UKO z dostępem podstawowym,

UKO z dostępem rozszerzonym. Użytkownik z dostępem podstawowym może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym. Użytkownik z dostępem rozszerzonym może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym oraz dodatkowo nadawać i odbierać innym użytkownikom dostęp do konta organizacji za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Użytkownik konta organizacji (zarówno z dostępem podstawowym, jak i rozszerzonym) może w szczególności: wyrażać i cofać zgodę na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,

odbierać pisma doręczane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym,

składać pisma, wnioski, zawiadomienia,

przeglądać dane rejestracyjne oraz dokumenty. Ważne Pełnomocnik ogólny, który nie jest jednocześnie użytkownikiem konta organizacji, nie ma dostępu do konta tej organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Ważne Jedna osoba fizyczna może być użytkownikiem kont wielu organizacji. Odebranie dostępu do konta organizacji Odebranie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym osobie fizycznej nastąpi na podstawie: aktualizacji wniosku złożonego do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji;

za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, dostępnej dla użytkownika konta organizacji (UKO) z dostępem rozszerzonym. Konto organizacji jest aktywne w e-Urzędzie Skarbowym do momentu, w którym organizacja utraci byt prawny. Wniosek o odebranie dostępu do konta organizacji powinien zawierać: pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji, której dotyczy wniosek,

pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której dostęp mamy odebrać,

dyspozycję odebrania uprawnień użytkownikowi do konta organizacji. Ważne Odebranie dostępu do konta organizacji jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy po tej czynności nadal pozostanie minimum jeden aktywny użytkownik. W przypadkach losowych np. śmierci jedynego wyznaczonego użytkownika, organizacja musi niezwłocznie wyznaczyć innego użytkownika konta organizacji. Pobierz wniosek: Wniosek o przyznanie dostępu odebranie dostępu do konta organizacji w e-urzędzie skarbowym (PDF, 608KB) Skutki przyznania dostępu do konta organizacji Przyznając dostęp osobie fizycznej do konta organizacji: udostępniasz informacje o organizacji, które znajdują się na jej koncie w e-Urzędzie Skarbowym,

umożliwiasz działanie w imieniu organizacji. Czynności, które na koncie organizacji w e-Urzędzie Skarbowym podejmuje użytkownik, uznajemy za czynności podejmowane przez tę organizację. Podstawa prawna: Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2500).

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301).

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1178).