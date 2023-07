Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że od 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady wydawania wiążących informacji. Ponadto wnioski o WIS (wiążącą informację stawkową) nie podlegają już opłacie.

Zmiany w zakresie wiążących informacji wynikają z ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - tzw. pakiet SLIM VAT 3 (Dz. U. poz. 1059).

Konsolidacja wydawania wiążących informacji (stawkowej, akcyzowej, taryfowej, o pochodzeniu)

Istotą wchodzącej w życie z początkiem lipca 2023 r. konsolidacji jest przekazanie Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej kompetencji do prowadzenia postępowań w zakresie wszystkich wiążących informacji:

- wiążącej informacji akcyzowej (WIA),

- wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP),

- wiążącej informacji stawkowej (WIS) – tak jak dotychczas,

- wiążącej informacji taryfowej (WIT).

Tym samym od 1 lipca 2023 r. Dyrektor KIS przejął w tym zakresie kompetencje następujących organów:

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – właściwego w sprawach WIA,

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – właściwego w sprawach WIP i WIT oraz WIA w II instancji,

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – właściwego w sprawach WIP i WIT w II instancji.

Ważne Konsolidacja wiążących informacji nie wpływa natomiast na sposób składania wniosków o wydanie poszczególnych wiążących informacji.

Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r.:

1) wnioski o wydanie WIA oraz inną korespondencję dotyczącą WIA należy kierować pocztą tradycyjną do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wykorzystując profil zaufany przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski

2) wnioski o wydanie WIP oraz inną korespondencję dotyczącą WIP należy kierować wyłącznie pocztą tradycyjną do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

3) złożenie wniosku o udzielenie WIT oraz odwołania od wydanych WIT możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zmiany dotyczące WIS (wiążącej informacji stawkowej)

Wyżej wskazana ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniła również przepisy ustawy o VAT dotyczące wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Kto może wystąpić z wnioskiem o WIS

Oprócz podmiotów wymienionych dotychczas w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, z wnioskiem o wydanie o WIS od 1 lipca 2023 r. mogą również wystąpić:

podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,

zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Opłaty

Od 1 lipca 2023 r. złożenie wniosku o wydanie WIS nie podlega opłacie. Podatnik będzie jednak nadal zobowiązany do poniesienia opłat za badania i analizy w przypadku, gdy rozpatrzenie tego wniosku będzie wymagało przeprowadzenia takich badań i analiz.

WIS na potrzeby inne niż dotyczące stawki

Od 1 lipca 2023 r. WIS wydawana na potrzeby inne niż określenie stawki VAT nie będzie zawierała, jak dotychczas, rozstrzygnięcia w zakresie stawki podatku.

Dokumenty dołączane do wniosku

Doprecyzowano uprawnienia organu w zakresie wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie WIS o dokumenty niezbędne do dokonania właściwej klasyfikacji przedmiotu wniosku. W przypadku ich niedostarczenia w określonym terminie (7 dni od dnia doręczenia wezwania) organ wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, na które służy wnioskodawcy zażalenie. Do tej pory taka procedura była stosowana na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Próbki i zaliczki na badania

W ustawie o podatku od towarów i usług doprecyzowano i ujednolicono również zasady dostarczania próbek, uiszczania zaliczki za przeprowadzenie badań w wymaganym terminie oraz możliwość zaskarżenia postanowienia o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia w sytuacji niedostarczenia w wymaganym terminie próbek towaru lub nieuiszczenia zaliczki na pokrycie opłaty za badania próbki. Na wydane postanowienie służy zażalenie.

Moc wiążąca oraz okres ważności WIS

W ustawie o podatku od towarów i usług doprecyzowano także, że WIS (decyzja o zmianie WIS) wiąże również adresata decyzji. Związanie WIS jej adresata obowiązuje już od dnia wejścia w życie instytucji WIS i wynika z zasad ogólnych prawa podatkowego – decyzja administracyjna wiąże bowiem również podmiot, do którego jest skierowana. W związku jednak z wprowadzeniem podobnego doprecyzowania od 1 maja 2021 r. do ustawy o podatku akcyzowym (na wzór mocy wiążącej wprowadzonej w art. 33 ust. 2 UKC) i mogącymi pojawić się wątpliwościami w tym zakresie doprecyzowano tę kwestię również w odniesieniu do WIS.



Tym samym w stanie prawnym obowiązującym zarówno do 30 czerwca 2023 r. jak i po tej dacie, podatnik – nie zgadzając się z rozstrzygnięciem WIS – nie może jej zignorować. Podobnie organy podatkowe, przeprowadzając kontrolę podatkową lub celno-skarbową czy prowadząc postępowanie podatkowe, również są zobowiązane do stosowania klasyfikacji i stawki podatku stosownie do wydanej WIS.



WIS wiąże w odniesieniu do dostawy, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz świadczenia usług dokonanych (wykonanych) w okresie ważności WIS.



WIS wydawana na 5 lat, zgodnie ze zmianami od 1 lipca 2023 r., jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia do dnia:

doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS albo,

poprzedzającego dzień wygaśnięcia albo

upływu okresu, na jaki została wydana

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Odmowa wydania WIS

W ustawie o podatku od towarów i usług zawarto wprost podstawę prawną wydania decyzji odmawiającej wydania WIS w sytuacji, gdy w ocenie wnioskodawcy opisana we wniosku czynność stanowi świadczenie kompleksowe, natomiast w ocenie organu kilka wskazanych przez wnioskodawcę towarów/usług nie będzie stanowiło świadczenia kompleksowego. Dotychczas takie decyzje wydawane były na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Podatnik, po uzyskaniu informacji, że interesujące go towary/usługi nie stanowią świadczenia kompleksowego, może wystąpić o WIS dla poszczególnych towarów/usług.

Wygaśnięcie WIS

W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług doprecyzowano również, w jakich konkretnie okolicznościach WIS wygasa.

Nastąpi to gdy w wyniku zmian w przepisach ustawy o VAT lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie wskazana w WIS:

klasyfikacja statystyczna lub

stawka podatku właściwa dla towaru albo usługi lub

podstawa prawna stawki podatku.

okaże się nieaktualna.

Zmiana lub uchylenie WIS

Znowelizowane przepisy zmieniają również zakres kompetencji Szefa KAS odnośnie zmian i uchyleń WIS.



Od 1 lipca 2023 r. przepisy umożliwiają Dyrektorowi KIS uchylenie ostatecznej WIS (dotychczas te kompetencje były zarezerwowane wyłącznie dla Szefa KAS), jak również wzruszenie innych niż decyzje WIS ostatecznych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach WIS (np. decyzji o odmowie wydania WIS), w sytuacji, w której zaistnieją przesłanki powodujące ich nieprawidłowość.



Również kompetencje w zakresie zmian WIS na podstawie wszystkich przesłanek wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług zostały powierzone Dyrektorowi KIS, przy czym od 1 lipca 2023 r. Szef KAS może wystąpić do Dyrektora KIS z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie uchylenia albo zmiany ostatecznej WIS, jeżeli uzna, że w danej sprawie występują przesłanki powodujące nieprawidłowość wydanej WIS albo też istnieje uzasadnione przypuszczenie wystąpienia takich przesłanek. W związku z tym żądaniem, Dyrektor KIS będzie obowiązany do niezwłocznego wszczęcia postępowania w celu zmiany albo uchylenia ostatecznej WIS. Przepisy uprawniają Szefa KAS również do przejęcia do dalszego prowadzenia postępowania w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej WIS na każdym jego etapie.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w zakresie WIS

Zamieszczanie w BIP MF

W BIP MF (system Eureka) od 1 lipca 2023 r. nie będzie podlegał publikacji zanonimizowany wniosek o wydanie WIS.

Oprócz wydanych WIS, decyzji o zmianie WIS, decyzji o uchyleniu WIS (po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę, danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz danych, których zamieszczenie może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego) w BIP MF będą umieszczane również decyzje o odmowie wydania WIS.

W BIP MF wskazane będą również daty zamieszczenia tych decyzji oraz informacje o okresie ważności WIS i decyzji o zmianie WIS.

Zmiany dotyczące WIA (wiążącej informacji akcyzowej)

Wyżej wskazana ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniła również przepisy ustawy o podatku akcyzowym dotyczące wiążącej informacji akcyzowej (WIA).

Okres ważności i zakres przedmiotowy WIA

Wiążąca informacja akcyzowa będzie wydawana na okres 5 lat i będzie ważna od dnia następującego po dniu, w którym stała się ostateczna do dnia:

w którym decyzja o zmianie WIA albo decyzja o uchyleniu WIA stała się ostateczna albo,

poprzedzającego dzień wygaśnięcia WIA, albo

upływu okresu, na jaki została wydana

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

W zakresie objętym wiążącymi informacjami akcyzowymi od 1 lipca 2023 r. nie będą wydawane interpretacje indywidualne.

Przesłanki uniemożliwiające wydanie WIA

Od 1 lipca 2023 r. nie będzie wydawana WIA, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIA w dniu złożenia tego wniosku jest przedmiotem:

toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji albo postanowieniu organu podatkowego;

zawartego porozumienia inwestycyjnego.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje w ramach systemu WIS oraz systemu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zmiana lub uchylenie ostatecznej WIA

Od 1 lipca 2023 r. Dyrektor KIS (w sposób analogiczny jak ma to miejsce w zakresie WIS), może wszcząć z urzędu postępowanie w zakresie zmiany albo uchylenia ostatecznej WIA w przypadku wystąpienia (bądź uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia) przesłanek powodujących jej nieprawidłowość.



W określonych przypadkach zmiana albo uchylenie WIA może nastąpić również na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana.



Znowelizowane przepisy umożliwiają również wzruszenie innych niż decyzje WIA ostatecznych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach WIA (np. decyzji o odmowie wydania WIA), w sytuacji, w której zaistnieją przesłanki powodujące ich nieprawidłowość.

Rola Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie WIA

Od 1 lipca 2023 r. Szef KAS może wystąpić do Dyrektora KIS z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie uchylenia albo zmiany ostatecznej WIA, jeżeli uzna, że w danej sprawie występują przesłanki powodujące nieprawidłowość wydanej WIA albo też istnieje uzasadnione przypuszczenie wystąpienia takich przesłanek. W związku z tym żądaniem, Dyrektor KIS będzie obowiązany do niezwłocznego wszczęcia postępowania w celu zmiany albo uchylenia ostatecznej WIA. Przepisy uprawniają Szefa KAS również do przejęcia do dalszego prowadzenia postępowania na każdym jego etapie.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059);

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.).

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa