Nowy wzór zgłoszenia VAT-R w 2023 roku. Od kiedy? Co się zmieni?

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Będzie to już 17. wersja tego formularza. Co się zmieni w porównaniu do aktualnej, 16. wersji? Od kiedy będzie można stosować nowy wzór formularza a do kiedy obecnie obowiązujący?

Dlaczego trzeba zmienić formularz VAT-R?

Jak informuje resort finansów, zmiana zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (aktualnie obowiązuje wersja 16. formularza: VAT-R (16) ), ma pozwolić na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, które nie mają nadanego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i składają wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem w postaci formularza VAT-R za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub przy użyciu aplikacji mObywatel poprzez CEIDG.

W aktualnym stanie prawnym - rejestrując firmę za pośrednictwem CEIDG - zgłoszenie rejestracyjne VAT-R mogą złożyć w formie załącznika do wniosku CEIDG-1 osoby, które mają już nadany NIP.

Podmiot składając wniosek CEIDG-1 może złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R dopiero po otrzymaniu NIP, co oznacza, że po otrzymaniu NIP musi wykonać dodatkową czynność i złożyć kolejny wniosek CEIDG-1 i załączyć VAT-R. Może również złożyć w urzędzie skarbowym VAT-R w formie ,,papierowej’’ (PDF).

Chodzi więc o ułatwienie i przyśpieszenie założenia działalności gospodarczej i dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług bez konieczności wcześniejszego uzyskania przez podatnika NIP. Po wdrożeniu tych zmian podmioty rozpoczynające działalność i dokonujące rejestracji za pośrednictwem CEIDG oraz osoby, które mają zainstalowaną aplikację mObywatel, będą mogły złożyć wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem VAT-R, na podstawie którego NIP zostanie im nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Złożenie wniosku CEIDG-1 wraz z VAT-R za pośrednictwem CEIDG lub przy użyciu aplikacji mObywatel poprzez CEIDG zakończy proces rejestracji działalności.

CEIDG to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

- prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,

- są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Nowy wzór zgłoszenia VAT-R (wersja 17). Co się zmieni?

W tym celu konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 55) poprzez dodanie w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, w rubryce nr 1 ,,Identyfikator podatkowy NIP podatnika’’ odnośnika informującego, że pola nie wypełnia się w przypadku gdy formularz jest składany przez podmiot dokonujący rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, któremu nie został nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP), wyłącznie w postaci elektronicznej jako załącznik do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jako, że jest to formularz rejestracyjny, w którym zmieniane są podstawy prawne umożliwiające złożenie tego formularza bez NIP, będzie to nowy wariant tego druku, czyli VAT-R (17) .

Kiedy forma elektroniczna a kiedy papierowa?

Ważne Formularz zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (17) (bez NIP) przeznaczony tylko i wyłącznie do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w postaci elektronicznej jako załącznik do wniosku CEIDG-1 nie będzie dostępny w postaci PDF (,,papierowej’’).

Ministerstwo Finansów informuje, że pozostawiona będzie możliwość złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług na dotychczasowych zasadach, czyli w postaci PDF (,,papierowej’’) bezpośrednio do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, listownie lub w postaci elektronicznej z uwagi na to, że nie wszyscy przedsiębiorcy podlegają rejestracji w CEIDG (przykładowo osoby prowadzące tzw. działalność nierejestrową, podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym). Zgłoszenie VAT-R (17) będzie można tak jak dotychczas przesłać w postaci elektronicznej korzystając z formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl, w zakładce Formularze elektroniczne VAT lub tradycyjnie w postaci PDF (,,papierowej’’) do naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku podmiotów, które nie dokonują rejestracji działalności za pośrednictwem CEIDG, będzie możliwość pobrania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (17) w formie ,,papierowej’’ wraz z odpowiednim zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP w urzędzie skarbowym. Przykładowo przedstawiciel grupy VAT będzie mógł pobrać i złożyć druk VAT-R (17) w formie ,,papierowej” wraz z formularzem NIP-2 w urzędzie skarbowym.

Ważne Ministerstwo Finansów informuje: Druk VAT-R (17) dostępny w formie elektronicznej i ,,papierowej’’ (PDF) będzie zawierał tak jak dotychczas pole z NIP. Natomiast forma elektroniczna tego druku, która będzie dostępna jako załącznik do wniosku CEIDG-1, również będzie zawierała pole z NIP, które nie będzie obowiązkowe. Wyróżnikiem będzie tu dodawany odnośnik 1 zawierający informację w tym zakresie.

W przypadku posiadania NIP rejestracja za pośrednictwem CEIDG będzie możliwa na dotychczasowych zasadach, tj. z załącznikiem VAT-R (17) i uwidocznionym na nim NIP.

Natomiast w przypadku zgłoszeń aktualizacyjnych, do których będzie dołączany VAT-R (17), podatnik będzie musiał wypełnić rubrykę 1 podając NIP, który kiedyś został mu już nadany.

Od kiedy VAT-R (17) ? Do kiedy VAT-R (16) ?