Nowy formularz VAT-R od 13 września, oznaczony numerem 17

Nowy formularz VAT-R. Co musisz wiedzieć?

Od 13 września 2023 roku wprowadzony zostanie nowy wzór formularza VAT-R, który ma na celu ułatwienie rejestracji dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Wprowadzenie nowego formularza niesie ze sobą pewne zmiany, ale także i wątpliwości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Główne zmiany w formularzu VAT-R

Nowa wersja formularza VAT-R oznaczona jest numerem 17. Niemniej jednak, do końca 2023 roku będzie można korzystać z dotychczasowego wzoru, czyli VAT-R (16).

Nowy wzór formularza VAT-R (17) został opublikowany jako załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 8 sierpnia 2023 r. (Dziennik Ustaw z 29 sierpnia 2023 r., poz. 1731), dotyczącego zmiany w zakresie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Najważniejszą zmianą w nowym formularzu jest możliwość rejestracji podatnika, który nie posiada jeszcze nadanego NIP. Oznacza to, że podatnik może złożyć wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem w postaci formularza VAT-R za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub przy użyciu aplikacji mObywatel poprzez CEIDG. Jest to opcja, z której podatnik może skorzystać, ale nie jest do tego zobowiązany.

Zmianę tę uwzględniono w formularzu VAT (17) poprzez dodanie w rubryce nr 1 ,,Identyfikator podatkowy NIP podatnika’’ odnośnika informującego, że pola nie wypełnia się w przypadku gdy formularz jest składany przez podmiot dokonujący rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, któremu nie został nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP), wyłącznie w postaci elektronicznej jako załącznik do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.