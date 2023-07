Komunikat ZUS dla studentów na zleceniu. Co i kiedy trzeba zrobić po utracie statusu studenta? Kiedy przestaje się być studentem?

Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, osoby mające mniej niż 26 lat wykonujące umowy zlecenia mają obowiązek pilnie poinformować zleceniodawcę o utracie statusu studenta. Utrata statusu studenta może wynikać ze skreślenia z listy studentów albo obrony pracy. Uwaga! Hologram na legitymacji studenckiej nie świadczy o statusie studenta.

ZUS: przestałeś być studentem? Koniecznie poinformuj zleceniodawcę. Musisz być ubezpieczony na zasadach ogólnych

"Osoba, która utraciła status studenta, a nadal wykonuje umowę zlecenia, powinna być zgłoszona do ubezpieczeń od tego dnia na zasadach ogólnych" - przypomniał Żebrowski.



Dodał, że płatnik składek ma 7 dni na zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczeń.

Ważne Zaznaczył, że w przypadku studiów niejednolitych, przerwa pomiędzy studiami I i II stopnia nie jest okresem posiadania statusu studenta.

"Płatnik, w okresie trwania umowy zlecenia, powinien tę osobę zgłosić do ubezpieczeń na okres takiej przerwy, ustalając datę zakończenia studiów I st. i rozpoczęcia II st. na zasadach ogólnych". Podkreślił, że zleceniodawcę należy informować o każdej zmianie, która może mieć wpływ na podleganie ubezpieczeniom.

Kiedy trzeba poinformować zleceniodawcę o utracie statusu studenta?

Zleceniodawcę należy poinformować o utracie statusu studenta w dniu utraty tego statusu – to znaczy albo skreślenia z listy studentów, albo w dniu obrony pracy – powiedziała PAP Starszy Specjalista ds. Płac Danuta Rostkowska.



Zaznaczyła, że gdy osoba zatrudniona na umowie zlecenia o statusie studenta traci ten status, a zleceniodawca ma obowiązek w terminie do 7 dni zgłosić zleceniobiorcę do ZUS. Dodała, że jeżeli student zakończy wszystkie egzaminy, ale broni się w późniejszym terminie, uczelnie najczęściej przedłużają mu status studenta do konkretnej daty. "Nie jest to bezterminowe +do daty obrony+, najczęściej jest to kilka miesięcy".



Rostkowska dodała, że jeśli student obroni się wcześniej – powinien zgłosić pracodawcy, że utracił status studenta przez obronę, a jeśli broni się później – powinien w dniu daty wygaśnięcia przedłużonego statusu studenta poinformować pracodawcę o stanie faktycznym.

Ważne W momencie, gdy student ukończył studia I stopnia na początku wakacji, a studia II stopnia zaczyna w październiku, ma obowiązek poinformować pracodawcę o tym. "Dzień obrony powoduje utratę statusu studenta. Nie ma znaczenia, że od października student będzie kontynuował naukę na II stopniu. Zleceniodawca ma obowiązek w terminie 7 dni od obrony zgłosić zleceniobiorcę do ZUS".

Ekspertka zaznaczyła, że od dnia następującego po dniu obrony odprowadzane są z tytułu umowy zlecenia obowiązkowe składki emerytalno-rentowe, składka zdrowotna oraz - wedle wyboru zleceniobiorcy – składka chorobowa. "W związku z tym, że zleceniobiorca jest poniżej 26 r.ż., dalej obowiązuje go zwolnienie z podatku, do kwoty 85 528 zł rocznie" - dodała.

Hologram na legitymacji studenckiej nie świadczy o statusie studenta

Danuta Rostkowska zaznaczyła, że hologram na legitymacji nie świadczy o statusie studenta, ponieważ te są wydawane ze standardowymi datami.



Jako przykład podała moment obrony w trakcie wakacji. "Gdy student obroni się 10 lipca, a hologram na legitymacji jest ważny do końca października, to 10 lipca student i tak traci status studenta".



Zaznaczyła, że w takim przypadku zleceniobiorca ma obowiązek zgłosić utratę statusu studenta zleceniodawcy - niezależnie od daty widniejącej na naklejce, wówczas od 11 lipca będzie miał oskładkowaną umowę zlecenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Student na umowie o pracę

Dodała, że osoby pracujące na umowach o pracę, niezależnie od statusu studenta, mają pobierane wszystkie składki.

Osoby powyżej 26. roku życia na zleceniu a ubezpieczenia społeczne

Osoby powyżej 26 r.ż., niezależnie od posiadania statusu studenta, od dnia swoich 26. urodzin podlegają ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia.

Obowiązek informacyjny zleceniobiorcy

Ekspertka podkreśliła, że zleceniobiorca, niezależnie czy jest studentem, czy nie, musi o każdej zmianie swojego statusu informować zleceniodawcę. Wiążą się z tym nie tylko dolegliwości, ale także korzyści. Np. "jeśli przy podpisywaniu umowy zlecenia oświadczy, że jest pracownikiem na umowie o pracę innej firmy i zarabia powyżej minimalnej krajowej – zapłaci z tytułu tej umowy zlecenia tylko składkę zdrowotną".



"Jeśli w trakcie trwania umowy zlecenia zakończy zatrudnienie na umowie o pracę – powinien złożyć u zleceniodawcy oświadczenie - dzień po zakończeniu zatrudnienia - że nie jest od tej daty nigdzie zatrudniony, bo musi w ciągu 7 dni zostać zgłoszony do ZUS".

(PAP) Autorka: Iga Leszczyńska

iga/ mir/

Zobacz także: Student