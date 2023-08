Działalność nierejestrowana 2024 r. - limit roczny 38 700 zł przychodu bez zakładania firmy

W 2024 r. można będzie osiągnąć około 38 700 zł rocznie bez konieczności zakładania firmy. Limit zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Obliczać się go będzie z formuły: 9 x minimalne wynagrodzenie.

Z działalności nierejestrowanej wysoki przychód w jednym miesiącu

Limit można "skonsumować" w jednym miesiącu.

Przykład

Programista podpisał 5 umów o dzieło na stworzenie 5 aplikacji w 2024 r. Otrzymał za nie w listopadzie 2024 r. wynagrodzenie 35 000 zł. Nie istnieje ryzyko uznania, że prowadzi działalność gospodarczą (rejestrowaną w CEIDG) z uwagi na powtarzalność czynności zarobkowych (to jedna z cech działalności gospodarczej).

Załóżmy, że programista przekroczył roczny limit 38 700 zł w grudniu 2024 r. (zakładamy, że dalej świadczy usługi). Co dalej? Może otworzyć działalność gospodarczą (mając już wysokie "startowe" przychody). Albo poczekać z następnymi pracami na 2025 r. i kolejny limit roczny dla działalności nierejestrowanej w CEIDG.

Ile wyniesie limit przychodów dla działalności bez rejestracji firmy?

Do tej pory było to możliwe pod warunkiem nie przekroczenia miesięcznie kwoty 2700 zł przychodu. Po nowelizacji limit będzie roczny, a nie miesięczny. I będzie wynosił 9 x minimalne wynagrodzenie.

Zakładając, że od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł, roczny limit dla 2024 r. wynosi około 38 700 zł (9 x 4300 zł).

Zmiana oznacza możliwość legalnego osiągnięcia przychodu około 38 000 - 39 000 zł w jednym miesiącu bez założenia własnej firmy w 2024 r. Dziś musimy posługiwać się wartością "około" bo w 2024 r. będą dwie podwyżki pensji minimalnej. I jeszcze do końca nie wiadomo, ile ona wyniesie (są pierwsze deklaracje rządu).

Nie jest też jasne, czy limit dla 2024 r. będzie obliczany na podstawie:

minimalnego wynagrodzenia z 2024 r. czy minimalnego wynagrodzenia z 2023 r.

W artykule dla uproszczenia przyjęto, że ustawa odeśle do poziomu minimalnego wynagrodzenia z 2024 r. Ważniejsza niż kwota limitu jest zmiana mechanizmu jego obliczania: z miesięcznego na roczny.

Przykład

Właściciel domu położonego 300 metrów od plaży planuje sprzedawać turystom posiłki i napoje. W okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2024 r. może osiągnąć prawie 39 000 zł przychodów. Nie musi rejestrować działalności gospodarczej.

Tak samo będzie w przypadku osiągnięcia przychodu 35 000 zł w jednym miesiącu np. ze sprzedaży na Allegro kilkuset sztuk odzieży, skrzynek ogrodowych wykonanych "amatorsko" w domowej stolarni itd.

Jak jest teraz z działalnością nierejestrowaną?

Art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jak uzasadniono wprowadzenie rocznego limitu 38 700 zł?

Zmiany ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Z uzasadnianiu projektu komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych:

Projektowana zmiana ma na celu w pierwszej kolejności wprowadzenie rocznej, a nie miesięcznej, kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Zamiast obowiązującej aktualnie miesięcznej kwoty wynoszącej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę proponuje się roczną kwotę wynoszącą 9-krotność (12 x 0,75) kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty, w których wskazywano, że aktualnie obowiązująca regulacja uniemożliwia prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej wielu osobom (np. rękodzielnikom, rzemieślnikom), które na wytworzenie określonych wyrobów potrzebują więcej czasu aniżeli miesiąc (uzyskując za nie następnie cenę wyższą niż określony aktualnie w ustawie miesięczny limit), czy też takim, które przez dłuższy okres czasu wytwarzają wyroby sprzedawane następnie w krótkim okresie czasu (np. ozdoby świąteczne). Proponowana zmiana przyczyni się do zwiększenia aktywności obywateli pozwalając wielu nowym osobom podejmować legalnie dodatkową działalność zarobkową.

Celem proponowanych zmian jest również skrócenie okresu „karencji” z 60 do 24 miesięcy, które muszą upłynąć od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do podjęcia tzw. działalności nieewidencjonowanej, a także od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia do skorzystania z tzw. ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Obie instytucje – tj. działalność nieewidencjonowana i ulga na start są bardzo dobrymi instrumentami, które zachęcać mają do podejmowania działalności zarobkowej. Pożądane jest zatem rozszerzanie ich zakresu i ograniczanie negatywnych przesłanek uniemożliwiających skorzystanie z nich.

Konieczność zachowania wskazanych wyżej 60-miesięcznych okresów karencji jest zbyt daleko idącym ograniczeniem, które w takim wymiarze nie zabezpieczają w jakiś nadzwyczajny sposób interesów finansowych Państwa. Dlatego w pełni zasadne jest skrócenie tych okresów do 24 miesięcy.

Podjęcie działalności zarobkowej przez zachęcone w ten sposób osoby przełoży się nie tylko na wzrost gospodarczy, ale zwiększy także wpływy podatkowe od uzyskiwanych z tego tytułu dochodów.