W ramach programu "Dobry start" (zwanego potocznie 300 plus) rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mogą otrzymać raz w roku (również w bieżącym 2023 roku) otrzymać 300 zł (netto) na wyprawkę szkolną dziecka bez względu na dochód rodziny. Na jakie dzieci przysługuje 300 plus a na jakie nie?

300 plus – dla kogo

300 zł w ramach programu "Dobry start" mogą przede wszystkim otrzymać rodzice i opiekunowie prawni ucznia:

w wieku do 20 lat,

w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Świadczenie 300 plus przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

A w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Ważne 300 plus nie dla przedszkolaka, „zerówkowicza” i studenta!

Świadczenia 300 plus nie można otrzymać na dzieci:

- które w roku szkolnym 2023/2024 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki" a także na dzieci

- które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Ponadto 300 plus nie przysługuje studentom uczącym się w szkole wyższej.

Świadczenie to mogą też otrzymać (samodzielnie) pełnoletnie osoby uczące się (w ww. granicach wiekowych), czy tzw. osoby usamodzielniane.



Wniosek (wyłącznie w formie elektronicznej!) o 300 zł w ramach programu Dobry Start mogą skutecznie złożyć:



1) rodzic dziecka, przy czym (jak informuje ZUS):

a) gdy dzieckiem opiekują się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Ale gdy oboje złożą wniosek, 300 zł otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,

b) gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Gdy drugi rodzic również złoży wniosek, ZUS ustali, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłaci świadczenie.

c) gdy dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie w programie Dobry Start w wysokości 150 zł.



2) opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,



3) opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,



4) osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,



5) osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Kwotę 300 zł (w ramach programu Dobry Start) można otrzymać również na dzieci w pieczy zastępczej a także same osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o 300 plus może złożyć:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wnioski o 300 plus trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydaje decyzje w tej sprawie i wypłaca pieniądze.

300 plus – jak złożyć wniosek

Aby otrzymać 300 plus w 2023 roku trzeba złożyć wniosek, wyłącznie w formie elektronicznej. W 2023 roku trzeba to zrobić w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

Po 30 listopada będzie można złożyć wniosek o 300 plus - za pośrednictwem portalu PUE ZUS - tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Kiedy ZUS wypłaci 300 zł?

Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze wpłyną na konto bankowe najpóźniej 30 września 2023 r. Jeśli wniosek został złożony później, 300 zł ZUS przeleje w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Źródło: ZUS, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

oprac. Paweł Huczko