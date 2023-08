PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-CFC, PIT/CFI - Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi wzorami formularzy podatkowych

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się konsultacje podatkowe dotyczące nowych wzorów formularzy PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-CFC, PIT/CFI. Opinie na temat nowych wzorów można zgłaszać do 21 sierpnia 2023 r.

Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

Przedmiotem konsultacji są projekty wzorów formularzy składanych przez podatników PIT, tj.:

1. PIT-NZ(2) i PIT-NZS(2), dotyczące podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), o którym mowa w art. 30da updof,

2. PIT-CFC(5), PIT/CFI(3), dotyczące podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, o którym mowa w art. 30f updof.

Ważne Nowe, udostępnione wzory formularzu PIT-NZ(2) i PIT-NZS(2) będą miały zastosowanie do rozliczeń dokonywanych przez osoby fizyczne podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków od dnia ich publikacji. Natomiast udostępnione wzory formularzy PIT-CFC(5) i PIT/CFI(3) będą miały zastosowanie do rozliczeń dokonywanych przez osoby fizyczne podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, za rok podatkowy tej jednostki, który rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r.

Jakie zmiany w formularzach?

Zmiany wprowadzone we wzorach formularzy PIT-NZ(2) i PIT-NZS(2) mają charakter aktualizacyjny i dostosowawczy do wzorów innych formularzy. Aktualizujące zmiany dotyczą opisów w częściach C.1 i C.2, we wzorze formularza PIT-NZ(2) oraz w części C we wzorze formularza PIT-NZS(2). Zostały także uaktualnione Dzienniki Ustaw, w których ogłoszono teksty jednolite ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Dostosowawcze do innych formularzy zmiany dotyczą dodania poz. 8 w części A, części B.1, oraz opisów w częściach D.2, E, F i zmiany w objaśnieniach pkt. 1 i 2, a także została zmieniona treść pouczenia poprzez wskazanie podstawy prawnej do wystawienia tytułu wykonawczego, we wzorze formularza PIT-NZ(2). Analogiczne zmiany dostosowawcze do innych formularzy zostały wprowadzone w części A, D.2, E i w objaśnieniach w pkt. 1 i 2 we wzorze formularza PIT-NZS(2).

Zmiany wprowadzone we wzorach formularzy PIT-CFC(5) i PIT/CFI(3) wynikają przede wszystkim ze zmiany updof wprowadzonej ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą został zmieniony ust. 3a w art. 30 updof, w wyniku tego nastąpiła zmiana w kryteriach kwalifikacji do uznania zagranicznej jednostki za zagraniczną jednostkę kontrolowaną. W wyniku tej zmiany zostało określone, że do wyliczenia różnicy między faktycznie zapłaconym podatkiem dochodowym przez zagraniczną jednostkę a podatkiem jaki byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 updop, przy spełnieniu warunków określonych w art. 30f ust. 3 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. d updof, nie uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej. Przed zmianą przepisu art. 30f ust. 3a updof takie zastrzeżenie dotyczyło tylko wyliczenia różnicy, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit c updof. Tak więc w PIT/CFI dane o zapłaconym podatku dochodowym przez zagraniczną jednostkę, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c updof i o którym mowa w art. 30f ust.3 pkt 4 lit. b lub pkt 5 lit. d updof były wykazywane w osobnych blokach.

Zmiany w formularzu PIT/CFC(3) dotyczą wykazywania danych o faktycznie zapłaconym podatku przez zagraniczna jednostkę w jednym bloku – B.3. Ponadto w zmienianym formularzu PIT/CFC(3) zmieniony został opis do poz. 35, który ułatwi jego wypełnianie.

Z kolei zamiany w formularzu PIT-CFC(5) wynikają z dostosowania do zmiany w PIT/CFI – w opisie w części C, a także do treści innych formularzy – zmiany w części G i H. Zostały także uaktualnione Dzienniki Ustaw, w których ogłoszono teksty jednolite ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Opinie na temat nowych wzorów formularzy PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-CFC, PIT/CFI można przesyłać do 21 sierpnia 2023 r. na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl.

Źródło: Komunikat MF z 7 sierpnia 2023 r. pt. „Konsultacje podatkowe wzorów formularzy PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-CFC, PIT/CFI” – opubl. na www.mf.gov.pl

oprac. Katarzyna Wojciechowska