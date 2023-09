HUB paragonowy od 15 września 2023 r., nowa wersja aplikacji e-Paragony dostępna od 14 września. Jak to będzie działać?

e-paragony i ich dystrybucja do nabywcy

Wiadomo powszechnie, że papierowe paragony są w obecnych czasach kłopotliwe. Już od pewnego czasu przepisy dają możliwość na wystawienia klientowi paragonu w formie elektronicznej (e-paragon). Jednak dotąd nie rozwiązano problemu automatyzacji dystrybucji e-paragonu do nabywcy. Tak, by już w momencie wystawiania e-paragonu kasa fiskalna miała dane gdzie wysłać e-paragon klientowi, który wyraził wolę jego otrzymania. Duże sieci handlowe rozwiązują ten problem poprzez własne programy lojalnościowe ale brakuje jednego (ogólnopolskiego) systemu dystrybucji e-paragonów.

HUB paragonowy - czym będzie. Jak to będzie działać?

Ministerstwo Finansów już wcześniej zapowiadało powstanie centralnej, ogólnopolskiej platformy rejestracji Klientów (HUBa paragonowego), której zadaniem będzie:

powiązanie anonimowego Klienta z wystawionymi przez kasę paragonami,

odbieranie e-paragonów wystawionych przez wiele kas rejestrujących,

dystrybucję e-paragonu do Klienta.

Teraz mamy potwierdzenie z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów, że HUB paragonowy zostanie uruchomiony 15 września 2023 r.

Ważne Stworzona przez resort finansów usługa pozwalająca na pobranie e-paragonu na smartfona ma być całkowicie anonimowa. Klient otrzyma unikalny identyfikator, który umożliwi mu pobieranie e-paragonów. Do otrzymania identyfikatora nie są wymagane żadne dane identyfikujące Klienta, niepotrzebny jest nawet numer telefonu.

Jednym z elementów systemu jest aplikacja mobilna napisana przez dowolnego producenta oprogramowania. Jedną z aplikacji do wyboru będzie aplikacja mobilna Ministerstwa Finansów (aplikacja e-Paragony).

HUB paragonowy - jak to będzie działać?

Krok 1) Kupujący pobiera i instaluje na swoim smartfonie aplikację (np. e-Paragony autorstwa MF).



Krok 2) Aplikacja, na żądanie kupującego jednorazowo łączy się z HUBem paragonowym, aby pobrać wygenerowany, unikalny identyfikator, którym klient będzie posługiwał się przy kasie, żądając paragonu w postaci elektronicznej. W celu uzyskania identyfikatora nie podaje się żadnych danych.



Krok 3) Kupujący robiąc zakupy i wyrażając wolę otrzymania paragonu elektronicznego przedstawia identyfikator kasjerowi w postaci kodu paskowego, kasjer skanuje go czytnikiem, a kasa rejestrująca wysyła paragon do HUBu paragonowego.



Krok 4) Klient w ciągu kilku sekund, funkcją aplikacji może już pobrać z systemu swój paragon.



Czynności te powtarzają się przy pobieraniu kolejnych e-paragonów (w innych sklepach i w innym czasie). Ministerstwo Finansów chce, by nabywca miał na odbiór e-paragonu do 30 dni.



Przycisk „Pobierz” w aplikacji ma (zgodnie z wyjaśnieniami MInisterstwa Finasów) skutkować wysłaniem żądania o listę dostępnych paragonów i jeśli aplikacja widzi zmianę (w stosunku do posiadanych we własnej bazie danych) to pobiera „brakujący” paragon. Jeśli nie ma braków to nie ma potrzeby pobierać nic z HUBa.

Ważne Ministerstwo Finansów zapewnia, że nabywca zawsze będzie miał prawo otrzymać paragon papierowy.

Ministerstwo Finansów wskazuje na następujące korzyści z rezygnacji z paragonu papierowego i przejścia na e-paragony:

Dostęp do e-paragonu w każdym czasie. Gwarancję autentyczności. Mniejsze ryzyko zgubienia. Łatwiejsze przechowywanie, e-paragon jest trwalszy - nie blaknie. Łatwy dostęp do e-paragonu w przypadku składania reklamacji. Możliwość analizy wydatków za pomocą np. aplikacji mobilnej MF. Pomoc w planowaniu budżetu domowego. Bonusy od usługodawców. Ochronę środowiska. Oszczędność na zakupie rolek papieru do druku paragonów. Ograniczenie szarej strefy.

HUB paragonowy - struktury

Dane zapisywane w HUBie będą złożeniem dwóch rodzajów struktur. Pierwsza struktura paragonu elektronicznego opisywana poprzez schematy schema_jpk_kasa_paragon_v1-0 (dla kas wirtualnych) oraz schema_jpk_kasa_paragon_v2-0 (dla kas online 2) - takie paragony wysyłają tylko kasy wirtualne i kasy online 2. Druga struktura opisywana przez schemę eParagonInf.mf.gov.pl_v1-0.json. Schematy, struktury, instrukcje i inne ważne pliki do pobrania dot. HUBa paragonowego są dostępne TU.

Aplikacja e-Paragony

Jest to bezpłatna aplikacja przygotowana przez Ministerstwo Finansów, dzięki której nabywcy mogą zarządzać wydatkami, zgłaszać nieprawidłowości i sprawdzać paragony z kodem QR (czy paragon jest wystawiony przez zarejestrowaną kasę fiskalną). Aplikacja jest całkowicie anonimowa. Ministerstwo Finansów zapewnia że nie gromadzi i nie będzie gromadzić żadnych danych o aktywności użytkowników tej aplikacji. Wszystkie informacje są zapisywane tylko w na urządzeniu użytkownika z możliwością utrzymywania ich w chmurze. Do tej aplikacji można też dodawać papierowe paragony.

Wyszukiwanie paragonów w aplikacji Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że aplikacja e-Paragony pozwala na zapisywanie szczegółów realizowanych wydatków: data, kwota lub kategoria itp. Kluczowym elementem każdego wydatku jest paragon, który pozwala na określenie nazwy i danych sprzedawcy oraz dodanie zdjęcia. Jeśli chcesz sprawdzić paragon, wybierz w głównym oknie aplikacji menu „Moje wydatki”, a następnie kliknij w wybraną pozycję z listy, aby przejść do szczegółów paragonu.



Możliwe jest także pogrupowanie wydatków wg paragonów, do których zostały przypisane. Dzięki temu można wyświetlić zestawienie wszystkich paragonów i wydatków z nimi związanych. Do takiego sposobu prezentacji służy funkcja sortowania, dostępna w menu „Moje wydatki”, gdzie należy zaznaczyć opcję „Grupuj jako paragony” i z wyświetlonej listy wybrać interesujący cię paragon. Jeżeli do wybranego paragonu przypisanych jest kilka wydatków, aplikacja wyświetli je pod kwotą paragonu. Zmiana telefonu a dane z aplikacji e-Paragony

Co ważne, wersja aplikacji dostępna w systemie iOS pozwala na przechowywanie danych w chmurze i ich synchronizację. Dzięki temu nawet po wymianie urządzenia i ponownej instalacji aplikacji wszystkie dane mogą być pobrane przez użytkownika. Funkcja kopii zapasowej danych dostępna jest po wybraniu z ekranu głównego ikony Ustawień i zaznaczeniu opcji „Przechowuj dane w chmurze”. W przypadku ponownej instalacji na urządzeniu, aplikacja zapyta cię, czy chcesz przywrócić dane z chmury, czy też korzystać dalej z danych lokalnych. Ministerstwo Finansów pracuje nad udostępnieniem funkcjonalności utrzymywania danych w indywidualnej chmurze w przypadku wersji aplikacji w systemie Android. Zabezpieczenie dostępu do aplikacji e-Paragony Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że aplikacja e-Paragony może być zabezpieczona za pomocą kodu PIN lub biometrii, jeżeli dane urządzenie wspiera taką funkcjonalność i została ona wcześniej skonfigurowana.

Zabezpieczenia można włączyć i skonfigurować przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, a także później, po wybraniu z ekranu głównego ikony Ustawień, gdzie dostępne są opcje kodu PIN oraz logowania opartego na biometrii (odcisku palca lub skanu twarzy). Kod PIN i hasło zabezpieczające - utrata, zapomnienie W aplikacji e-Paragony hasło służy wyłącznie do zmiany kodu PIN. Ze względów bezpieczeństwa nie można odzyskać hasła w przypadku jego utraty. W takiej sytuacji zainstaluj ponownie aplikację i ustaw nowe hasło.



Kod PIN służy do odblokowania aplikacji przy uruchomieniu. W przypadku jego utraty, kliknij z ekranu głównego aplikacji w ikonę Ustawień, a następnie wybierz opcję „Zmień PIN”. Aplikacja poprosi o podanie hasła zabezpieczającego, a w kolejnym kroku pozwoli na wprowadzenie nowego kodu PIN.