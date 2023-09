Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

Jednolita rejestracja VAT (VAT Single ID) i VAT OSS 2.0

Chociaż do tej pory Unia Europejska wprowadziła już harmonizację systemu podatkowego – z którą związana jest implementacja pakietu VAT dla e-commerce, w tym unijnego systemu VAT OSS (obowiązujące w Polsce od 2021 roku), obecne regulacje wciąż wymagają usprawnień, których adresatami są miliony małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działania w świecie cyfrowym.

Z perspektywy znacznej części reprezentowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą przedsiębiorców (należących do sektora MŚP), na szczególną uwagę zasługuje propozycja wprowadzenia jednolitego systemu rejestracji na potrzeby VAT (Single VAT ID). Mając na uwadze interesy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, KIG apeluje o intensywne poparcie przez polskich decydentów rozwiązań wspierających polskich przedsiębiorców – w szczególności w zakresie tzw. jednolitej rejestracji na VAT.

„Implementacja nowych rozwiązań w zakresie jednolitej rejestracji na potrzeby rozliczania VAT w transakcjach transgranicznych skutecznie usunie jedną z najbardziej uciążliwych barier w handlu wewnątrzwspólnotowym i przyczyni się do wzmocnienia obecności polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku” – komentuje Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy muszą rejestrować się jako podatnicy VAT odrębnie w każdym państwie członkowskim, bez względu na to, czy dochodzi do ostatecznej sprzedaży towaru nabywcy końcowemu na terenie danego państwa, czy jedynie przechowuje się na jego terenie towar.

Zgodnie z analizą przedstawioną przez KE, unijny przedsiębiorca musi złożyć średnio 13 dokumentów aby ukończyć jedną procedurę rejestracji i składać rocznie do 60 formularzy w danym kraju. Uzyskanie numeru VAT w niektórych krajach jest długotrwałe (może trwać nawet 100 dni), a koszty obsługi tego systemu dla jednego przedsiębiorcy na jeden kraj rejestracji są szacowane nawet na 8000 EUR.

KIG zwraca uwagę, że rozszerzenie tzw. punktu kompleksowej obsługi VAT (One Stop Shop) na sprzedaż transgraniczną w 2021 r. stanowiło duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Jednak do dziś One Stop Shop nie obejmuje przedsiębiorców – podatników VAT – magazynujących towar w innym państwie członkowskim w celu odsprzedaży (co jest powszechną praktyką rynkową mającą na celu skrócenie terminu dostawy).

Komisja Europejska zaproponowała w pakiecie ViDA rozwiązanie, tzw. One Stop Shop 2.0, które ma polegać na:

budowie modułu transferowego do transgranicznego przemieszczania własnych zapasów w całej UE,

rozszerzeniu istniejącego modelu One Stop Shop na krajową sprzedaż B2C z centrów dystrybucyjnych,

wprowadzeniu unijnego zharmonizowanego mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży B2B.

„W efekcie One Stop Shop 2.0 umożliwi przedsiębiorcom pojedynczą rejestrację VAT UE i rozliczanie podatku VAT za pośrednictwem jednego portalu w całym łańcuchu logistycznym na terenie Wspólnoty – od zaopatrzenia i rozmieszczenia zapasów po sprzedaż konsumentom. Takie rozwiązanie znacząco wzmocni potencjał eksportowy polskich przedsiębiorców z sektora MŚP” – dodaje Piotr Soroczyński.

VAT in Digital Age – czym jest pakiet na który czekają MŚP w całej Europie?

Mówiąc najprościej, VAT in Digital Age (ViDA) to propozycja Komisji Europejskiej na zmianę regulacji prawnych dotyczących podatku VAT, która umożliwi krajom członkowskim UE wykorzystanie technologii w celu ulepszenia obecnego systemu VAT i lepszego zapobiegania oszustwom podatkowym.

Po wejściu w życie przepisów, które w oryginalnej propozycji powinny nastąpić stopniowo w latach 2024-2028, zajdą znaczące zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT w krajach UE. To jedna z kluczowych regulacji w ramach unijnej strategii wprowadzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego na najbliższe lata. W obecnej fazie przewiduje się opóźnienie wdrożenia pakietu ViDA, jednak nie obejmowałoby ono reformy jednolitej rejestracji VAT, która powinna zostać wdrożona zgodnie z harmonogramem, tj. w styczniu 2025 roku.