Przedsiębiorco, jest już dostępny kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Ułatwienie dla przedsiębiorców chcących sprawdzić, czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe. Ministerstwo Finansów poinformowało, że Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Kreator ułatwi przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

„Podatnicy, którzy chcą wiedzieć, czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie, występują do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji (ORD-IN) ułatwi specjalny kreator. Zawiera on wskazówki, które pomogą wypełnić wniosek. Dotyczą one informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza” – podało Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych.

Wniosek można wysłać elektronicznie lub tradycyjnie

Resort wyjaśnił, że kreator służy wyłącznie do wygenerowania wniosku o interpretację podatkową. Dodał, że zapisany wniosek użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres Krajowej Informacji Skarbowej lub jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.

„Zapisany wniosek ORD-IN użytkownik może też wydrukować i po podpisaniu przesłać w tradycyjny sposób na adres Krajowej Informacji Skarbowej” – dodało MF.

autor: Marek Siudaj

