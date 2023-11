Bezpłatne szkolenia dla MŚP z zamówień publicznych jeszcze w tym roku. Liczba miejsc ograniczona! [Harmongram]

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało 9 listopada 2023 r. o rozpoczęciu naboru na bezpłatne warsztaty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zamówień publicznych. Do końca 2023 roku odbędzie się 8 takich warsztatów w największych miastach Polski. Jak się zapisać?

Cykl bezpłatnych szkoleń dla MŚP z zamówień publicznych. Dla kogo?

- Zależy nam na tym, aby polskie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać, aby małe firmy stawały się średnie, a średnie – duże. To m.in. udział w zamówieniach publicznych, jest szansą na rozwój, a dzięki naszym warsztatom, firmy zdobędą niezbędną wiedzę. Spotkania będą obywać się stacjonarnie, ponieważ nie bez znaczenia jest też wzajemny kontakt przedsiębiorców, którzy mogą wymieniać się doświadczeniami - mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- Wiemy jak cenny w biznesie jest czas, dlatego postaraliśmy się w krótkiej, jednodniowej formule warsztatów skoncentrować jak najwięcej wiedzy. Dlatego też planujemy organizację warsztatów w każdym województwie – nie wszyscy mają czas na przyjazd na szkolenie do Warszawy, więc my przyjedziemy do nich – dodaje wiceminister Kamila Król.



Szkolenia przeznaczone są dla przedsiębiorców należących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub osób zatrudnionych w tym sektorze. Szkolenia adresowane są do firm, które chciałyby rozpocząć działalność na rynku zamówień publicznych.

Kiedy i gdzie? Harmonogram

Szkolenia rozpoczną się w listopadzie br. i będą realizowane w latach 2023-2025. W 2023 r. odbędzie się 8 szkoleń.

Harmonogram szkoleń w 2023 r.:

16-11-2023 Olsztyn

17-11-2023 Warszawa

27-11-2023 Lublin

08-12-2023 Białystok

12-12-2023 Rzeszów

12-12-2023 Katowice

13-12-2023 Łódź

14-12-2023 Gdańsk

W latach 2024 i 2025 – odbyć się ma co najmniej 12 w każdym roku. Spotkania odbędą się w każdym województwie (co najmniej dwa szkolenia w każdym województwie, w tym co najmniej jedno w mieście wojewódzkim).

Szkolenia będą jednodniowe, bezpłatne i będą miały charakter warsztatowy. Prowadzone będą przez trenerów, którzy posiadają wiedzę na temat zamówień publicznych, a także doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami.

Cele szkoleń

Szkolenia mają na celu dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP i osobom zatrudnionym w tym sektorze podstawowej i najbardziej przydatnej wiedzy na temat zamówień publicznych, w tym specyfiki udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówień publicznych. W trakcie szkoleń będą poruszane zagadnienia dotyczące przede wszystkim praktycznych aspektów ubiegania się o zamówienia publiczne, w tym między innymi sposobów wyszukiwania informacji o tych zamówieniach, elektronizacji procesów zakupowych (np. podpisywanie ofert), kluczowych kwestii związanych z przygotowaniem oferty, czy też zakazanych postanowień w projektach umów. Po obyciu szkolenia przedsiębiorca MŚP lub pracownicy będą dysponowali wiedzą pozwalającą im na udział w procedurach zamówieniowych. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a także możliwość dodatkowej konsultacji po zakończeniu szkolenia.

Zgłoszenia

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Wypełnij formularz (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8pEtryJk0Gb8wVSQ4UZNCaoxfCPVjNXNn0imHfWrE-ZsILg/viewform).

Ważne Ważne: Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. Decydowała będzie kolejność zgłoszeń. Szkolenia organizowane są przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/szkolenia-dla-przedsiebiorcow.