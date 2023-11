Zatrzymana kontrabanda na 27 mln zł. Przemyt papierosów z białoruskimi znakami akcyzy

SG, CBŚP i KAS udaremniły we wspólnej akcji przemyt papierosów, których wartość sięga 27 mln zł. Kontrabanda jechała w trzech ciężarówkach; dwie z nich zatrzymano do kontroli przy granicy z Litwą, trzecią w województwie łódzkim. Wszyscy kierowcy zostali aresztowani.

Dwa tiry zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG i CBŚP, trzeci - przez łódzką KAS i CBŚP. Łącznie zabezpieczono 1,75 mln paczek (35 mln sztuk papierosów). Gdyby ten towar trafił na polski rynek, budżet państwa straciłby na podatkach i innych należnościach ok. 45 mln zł - poinformowały dzisiaj służby w komunikatach.

Kontrabanda w naczepie, pomiędzy konstrukcjami okiennymi

W powiecie suwalskim zostały wytypowane do kontroli dwie ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych. W pierwszej z nich znajdowały się - ustawione na paletach - metalowe elementy zawierające konstrukcje okienne. "W związku z podejrzeniem, że kierowca przewozi ukryte nielegalne wyroby tytoniowe, zestaw ciężarowy skierowano do szczegółowej kontroli przez funkcjonariuszy podlaskiej KAS, którzy prześwietlili samochód skanerem rtg. Potwierdziło się, iż w naczepie, pomiędzy konstrukcjami okiennymi, znajdują się ogromne ilości papierosów" - poinformowała mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik POSG w Białymstoku.

Przemyt papierosów z białoruskimi znakami akcyzy

Według dokumentacji przewozowej, ładunkiem w drugim tirze miały być palety ze słoikami. Okazało się, że pod zewnętrzną folią również jest przemyt papierosów. W sumie w tych dwóch pojazdach funkcjonariusze SG i CBŚP znaleźli blisko 1,2 mln paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy, o szacunkowej wartości ponad 18 mln zł. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby ponad 29 mln zł.

"Wobec kierowców obu ciężarówek - obywateli Polski w wieku 30 i 33 lat - wszczęte zostało śledztwo, które nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące" - poinformowała rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

W naczepie ciężarówki znaleziono tysiące paczek papierosów

Trzecia ciężarówka została zatrzymana - w ramach współdziałania POSG, CBŚ oraz łódzkiej KAS - w województwie łódzkim. Jak poinformowała rzeczniczka szefa KAS mł. asp. Justyna Pasieczyńska, tu też kierowcą był Polak (po postawieniu zarzutów i on został aresztowany), a w naczepie znaleziono 550 tys. paczek papierosów, wartych ponad 8,4 mln zł. W tym przypadku straty budżetu państwa - gdyby nielegalny towar trafił na krajowy rynek - przekroczyłyby 13,8 mln zł.

Wśród przemycanych papierosów znaczną część stanowiły tzw. papierosy mentolowe, których sprzedaż jest zakazana w Unii Europejskiej. Kierowcom, którym zarzucono tzw. paserstwo akcyzowe, grozi do 10 lat więzienia; dla potrzeb śledztw zabezpieczone zostały ciężarówki użyte do popełnienia przestępstwa.

Autopromocja

autorzy: Robert Fiłończuk, Marta Stańczyk

Dalszy ciąg materiału pod wideo